外国投资者青睐中国股市 称未被充分投资

中国股市未被充分投资

对于中国经济前景，芬克认为，尽管增速放缓，但政府有能力避免任何显著的经济下滑，同时低油价也将带来提振因素。

就全球而言，未来货币政策对于促进经济增长的能力将持续减弱，财政政策将变得越来越重要。无论是美国、欧洲还是日本，此前大都是央行起主导作用，但现在很多央行“江郎才尽”。要实现经济完全复苏，需要更多的结构性改革和调整。去年下半年，中国推出了一系列财政改革措施，有助于降低系统性尾部风险。中国已利用财政政策推动经济增长，综合举措令中国经济更具有活力。

芬克认为，中国股市是尚未被充分投资的市场，拥有值得关注的投资机会。从外部来看，随着沪港通的开通以及阿里巴巴等创新型企业取得成功，外国投资者会越来越青睐中国股票市场。事实上，很多外国投资者非常愿意投资中国企业，贝莱德在阿里巴巴上市前就对其进行了投资。就内部因素而言，中国投资者会越来越关心养老金投资。长期来看，股票能够提供最好的投资回报，将有更多人愿意将资金投入股市。预计今年中国股市将有积极表现。

低油价影响偏正面

芬克表示，全球经济增长虽然缓慢，但整体仍在增强并出现很多变化，其中最大的变化就是能源价格。推动油价下跌的重要基本面因素是勘探和钻井新技术改变了原油行业。

尽管油价迅速下跌令多个市场陷入波动，但低油价带来的更多是积极正面的影响。整体而言，油价下跌相当于大规模减税，有助于提高购买力、刺激消费增长。特别是对于大量能源需要进口的中国来说，低油价使中国获得更多可供开支和投资的资本。但油价下跌对新兴市场的影响不能一概而论，一些经济不够多元化的主要产油国将遭受严重损失。

近期伴随着油价持续下跌，主要国家股市陷入剧烈波动。芬克预计，未来股票市场波动性将增强，部分原因在于各国央行采取不同的政策，美联储启动利率正常化进程，而欧洲和日本央行将进一步推出激进的宽松政策。

芬克透露，近期在与美联储主席耶伦会面时，后者强调美联储的决策将取决于经济数据表现，如果就业数据或经济增长指标不足以提供支撑，美联储将不会启动加息。贝莱德预计美联储将在今年年中加息。

对于区域市场的前景，芬克表示，对今年美国股市的表现持积极看法。日本股票价格合理，但需要继续观察安倍经济学能否实现预期效果。短期内看好欧洲股市，因为预计欧洲央行将推出更多刺激政策，欧洲有机会最终走出低谷。

