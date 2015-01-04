俄罗斯石油为何突然暴增65%：中国爆出真实内幕

俄罗斯科学院世界能源市场研究中心主任库拉金认为，俄罗斯在当前全球地区间供应再分配下扩大对华石油出口合理。

中国上个月将进口俄罗斯的石油量扩大了65%，达到331万吨。与此同时，尽管沙特仍是中国的最大石油供应国，但中方的进口规模已连续第二个月递减，达到399万吨。





库拉金表示，“石油是非常灵活的商品。经常发生地区间供应再分配。沙特签订了向包括欧盟在内的发达国家供应石油的倾销性合同，向他们供应超额的石油。俄罗斯已转向有额外需求的亚洲方向”。





他指出，世界油价的下跌是重要因素。





他称，“中国明白这一价格不会坚持很久，向石油储备库蓄满石油。更高价格下，这些储备或可投放市场，或被用于补偿需求或价格的失衡”。





库拉金强调，俄罗斯扩大对中国出口石油合理。他说，“我们已采取增加向东方供应的战略方针。扩大对华出口在双方的战略文件中已有规划”。





俄罗斯11月对华原油出口同比增长65% 每桶90美元





受国际持续暴跌影响，长期依赖高油价的俄罗斯经济深受其害。考虑到石油输出国组织（OPEC）宣布拒绝减产以保障市场份额，俄罗斯石油企业也开足马力，向那些依然愿意购买原油的国家增加供应。据彭博社从中国海关总署获得的数据，俄罗斯11月对华出售原油比去年同期增长65%，达到331万吨，创下历史纪录。





彭博社引用其收集的数据称，中国上个月从俄罗斯购买的石油均价为每桶90美元，是2010年12月以来的最低价格。





俄罗斯能源部日前称，今年1-9月俄罗斯对中国的原油供应同比增长近45%，达到1680万吨（日供应量45万桶）。





目前，俄罗斯对亚洲原油出口量占其出口总量的16%左右，目标是到2035年，让对亚洲的原油出口比重达到三分之一。





俄罗斯能源部今天在电子邮件中称，该国预计2015年石油出口量将进一步下滑至2.247亿吨，而今年计划的出口量为2.295亿吨。