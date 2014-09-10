伊斯坦布尔证交所衍生品市场 (VIOP)现在面对MetaTrader 5用户开放

我们很高兴地宣布 现已集成整合MetaTrader 5 交易平台 与伊斯坦布尔证交所。随着连接伊斯坦布尔证交所的升级版MetaTrader 5网关的发布，交易商和交易者将能够直接从MetaTrader 5程序端获得 完整 的功能 (期货与期权) 来执行 VIOP市场 的交易操作。

伊斯坦布尔证交所 (BIST) 是土耳其唯一一家证券交易所。该交易所创建于 2013年4月，合并了伊斯坦布尔证券交易所（ISE），伊斯坦布尔黄金交易所（IGE）和土耳其衍生品交易所（TurkDEX），以便更有效地管理交易 活动，并意在把伊斯坦布尔创建成为区域性金融中心。直至去年年末，伊斯坦布尔证交所的衍生品分部 已经 创下了 单日交易价值30亿土耳其里拉的历史新高。现今共有 280名阿拉伯学者成员。通过 MetaTrader 5，他们任何人都可以向客户提供一个新的交易水平。



