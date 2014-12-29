瑞银：俄不太可能抛售黄金储备

北京时间12月29日消息，在今年的卢布危机中，俄罗斯央行不得不频繁抛售美元储备、干预外汇市场以遏制卢布跌势，造成俄罗斯外汇储备快速缩水。不过，在采取紧急加息至17%等措施之后，最近卢布结束了自由落体运动、开始止跌回升。

当然，除非俄罗斯能够争取让西方削减或结束经济制裁，以及油价最终企稳，卢布依然存在再度陷入动荡的可能性。到时候俄罗斯央行可能被迫重新干预汇市。分析人士预计俄罗斯央行或许会出售所持有的黄金和钯金，以获得更多美元。

目前俄罗斯央行持有钯金的数量并不清楚，但其黄金持有量由于过去几年连续增持，目前在全球央行中排名第六，为1168.7吨。俄罗斯央行的黄金储备占其总外汇储备的10.2%左右。

按照当前黄金价格，俄罗斯黄金储备的总价值大约450亿美元。瑞士银行(UBS)指出，今年迄今俄罗斯央行干预外汇市场的额度超过800亿美元，因此即便抛售全部黄金储备，也不足以在必要时捍卫卢布汇率。

瑞银分析师Joni Teves和Edel Tully在报告中表示：“尽管不能彻底排除其可能性，我们认为俄罗斯抛售其贵金属储备的概率应该不大。”

事实上，在大约11月底到12月中旬的卢布危机中，黄金表现较为坚挺，基本维持在1200美元附近，说明投资者或许并不十分担心俄罗斯央行大量抛售。