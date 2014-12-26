外交部：中俄原油合作是双赢

【事件缘由】

俄罗斯11月对华原油出口同比增长65% 每桶90美元

受国际持续暴跌影响，长期依赖高油价的俄罗斯经济深受其害。考虑到石油输出国组织(OPEC)宣布拒绝减产以保障市场份额，俄罗斯石油企业也开足马力，向那些依然愿意购买原油的国家增加供应。

据彭博社从中国海关总署获得的数据，俄罗斯11月对华出售原油比去年同期增长65%，达到331万吨，创下历史纪录。

彭博社引用其收集的数据称，中国上个月从俄罗斯购买的石油均价为每桶90美元，是2010年12月以来的最低价格。

俄罗斯能源部日前称，今年1-9月俄罗斯对中国的原油供应同比增长近45%，达到1680万吨(日供应量45万桶)。

目前，俄罗斯对亚洲原油出口量占其出口总量的16%左右，目标是到2035年，让对亚洲的原油出口比重达到三分之一。

俄罗斯能源部今天在电子邮件中称，该国预计2015年石油出口量将进一步下滑至2.247亿吨，而今年计划的出口量为2.295亿吨。

2013年俄罗斯石油出口量为2.365亿吨。俄罗斯是全球仅次于沙特阿拉伯的第二大原油出口国。

能源部还称，2015年包括液化天然气(LNG)在内的天然气出口料为2073亿立方米，2014年为1972亿立方米。

路透社报道，俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周二援引初步数据称，俄罗斯2014年的原油产量预计小增0.6%，至5.266亿吨，将创后苏联时期的纪录新高。

由于同西方国家关系紧张及全球经济乏力的原因，俄罗斯今年的原油出口预计减少逾4%，至2.29亿吨(相当于每日460万桶)。

在全球石油过剩的情况下，石油输出国组织为维护市场份额，选择保持产量以对抗美国页岩油生产商，油价一路下滑。

根据中国海关的数据，中国从石油输出国组织中最大产油国沙特阿拉伯的原油进口连续第二个月出现下滑。进口量降至399万吨，比前一年减少5.9%。

【协议是否卖国】

媒体：中俄原油长期贸易协定是个卖国条约吗？

12月24日，一则新闻震惊了国人，该新闻光看标题就很吓人：“俄对华原油出口每桶均价90美元 高出国际油价 50%”。如果这是真的，中俄原油长期贸易协定不就成了个不折不扣的卖国条约？照这样说，签订这个条约的中石油公然卖国，批准协定的国务院不也成了糊涂虫？

仔细看这则新闻，原来是：“彭博社引用其收集的数据称，中国上个月从俄罗斯购买的石油均价为每桶90美元，是2010年12月以来的最低价格。”彭博社并没说这个价格有什么不对，但国内的一些媒体就开始鼓噪了——现在国际原油价格是60美元，90美元买俄罗斯原油，不是亏了50%？

乍一听，好像是这么回事，但仔细一想，有点不对头。这60美元是目前国际原油期货市场的价格，期货市场有价格发现功能，往往领先于现货市场。目前原油市场处于跌势，跌势中，期货价格一般要低于现货价格。这就有人说了，你再低也不能低这么多啊？90美元和60美元的确差得太多。不过国际原油价格一路下跌，11月份价格显然要比现在高。经过了解，我们得知中俄原油长期贸易协定中规定的价格是在布伦特原油价格基础上通过一个复杂的公式计算出来的，中方因为这个公式的参数与俄方进行了长期艰苦的谈判，最后俄方迫于国际原油市场不景气，最后做出了重大让步。布伦特原油期货交易在洲际交易所（ICE）和美国商品交易所进行，是目前市场油价的标杆。新闻上说的60美元/捅的国际油价就是指的布伦特原油期货价格。

布伦特原油期货交易到了交割月的第15日可以进行交割，客户可以选择现金交割也可以选择现货交割（期转现）。如果是现金交割，就选择按15日之后一天的布伦特期货交易价格（通常是收盘价）进行交割。所以这一天的价格很重要，通常被现货合约所借鉴。一般来说由于交易往往从月初就开始，所以多半以上个月的交割价为依据来计算现货价格。下图是布伦特原油期货价格一年期的走势图，我们可以看到10月布伦特原油期货交割价是86.76 美元/桶。中俄原油长期协议的价格计算公式不公布，我们无从得知11月中俄原油贸易具体是按什么价格，但按照10月布伦特原油交割价，加上税收运费，90美元/桶是个很正常的价格，我们并没吃亏，更没人卖国。事实上拿跌下来的价格要求来对比以前的成交，说成是巨亏，本身就很荒谬。

当然有人觉得中石油为什么不把中俄原油长期贸易协定公布出来，让大家了解这个公式，就没这么多麻烦了。但事实上，任何一家企业都不愿把贸易协议公布于大庭广众之下，这次的采购价格甚至价格计算公式大家都知道了，等于漏了自己的底牌。下次再跟别的公司谈判的时候，就容易陷入被动。之前我国与某油气国签订了一个非常划算的价格，后来被国内一个人在国际会议上泄露，结果搞得两国都很被动。

在这次中国“高价”买俄国原油的乌龙新闻事件中，笔者开始还以为是彭博社造谣企图破坏中俄关系，后来发现彭博社只是给了这个数据，报道了11月中国自俄罗斯进口原油大增，还说价格为4年中最低。反倒是我们国内的有些媒体，听风就是雨，不假思索，不调查研究，只凭自己想象就妄加议论，自己丢人不说，还误导了群众，抹黑了自己国家。前几天，卢布一跌，国内有些媒体就在大叫中俄货币互换出现巨亏，结果沦为笑柄，这次又搞出原油巨亏的闹剧。经济新闻中有些是非常专业的事情，媒体应当虚心请教专业人士，不要只想着语不惊人死不休，甚至不把中国说成“最大输家”誓不罢休，最后贻笑大方。