油价下跌 国际能源消费格局发生质的变化

笔者认为从本轮油价下跌来看，国际油价可能进入后低价时代 ，国际能源消费格局发生质的变化，以石油消费为主的能源消费提前达到峰值，石油黄金期已经结束，100美元每桶的时代一去不复返，国际油价可能长期持续低迷。

欧佩克可能错误评估本轮油价下跌态势，认为通过低油价可以打压页岩气和清洁能源市场，从而保住其石油统治地位，实际上是一厢情愿，笔者认为油气生产国的好日子已经到头，过去100年由于工业化革命和交通工具变革，带动了石油工业的蓬勃发展，国际油价也一直居高不下，尤其是近年来中国经济飞速发展，国际油价最高顶峰达到149美元/桶，国际产油国获得巨额暴利。今天产油国依然认为石油可以成为其继续影响世界经济的杠杆，欧佩克尤其以沙特为首的石油生产国甚至固执地认为，国际油价下跌，是由于美国的页岩气革命和发展清洁能源所致，正好趁页岩气和清洁能源成本较高的价位，坚持石油不减产，保持油价低位，一方面打压页岩气消费和阻止清洁能源发展，另一方面维护石油在整个世界经济的地位，打击世界各国政府支持发展清洁能源的积极性。实际上本轮油价下跌已经发生了质的变化，笔者认为中美气候变化和减排承诺成为最重要原因之一，国际油价杠杆已经不在生产端了，而在石油消费端，中国和美国作为世界上最大的能源消费大国，未来将直接影响国际油价。

中国能源革命，尤其是消费革命将直接推动石油替代。改革开放30年，中国为了发展经济而忽略了环保，付出了沉重代价，目前中国正在积极寻找石油替代方案，为此，提出能源四大革命：能源体制革命、能源生产革命，能源技术和能源消费革命，笔者认为其中最重要的是能源消费革命。

中国能源消费结构以煤炭和石油为主，如何解决煤炭的清洁化利用和石油的替代将是中国政府未来的能源工作重点。中国石油的依存度已经达到60%，中国每年的大量外汇用于购石油，已经超过了中国能源消费的警戒线。

有数据显示，中国成品油30%用于化工领域，70%被交通工具消费掉，实现能源消费革命，交通工具的革命势在必行。出于此，中国政府推出了一系列鼓励交通工具清洁化利用措施，新能源汽车燃料电池、锂电池等电动汽车）被列入中国七大发展新兴产业，路上交通工具电动化，水上船舶LNG化，天上飞机生物柴油替代化成为发展趋势。据中国能源投资网预测：中国有望在2030年新能源汽车制造能力达到传统燃油汽车的50%，年生产超过1000万辆。中国作为世界上最大的能源消费国，更因该抓住本次石油价格走低的机会，坚定不移的走“清洁化道路”，支持中国新兴产业的大发展，从为全世界“石油替代”方面将做出贡献。

美国页岩气革命，加速美国由能源进口国成为能源输出国。过去30年美国一直在执行一项革命性计划，那就是页岩气革命。美国页岩气的发展直接导致美国由石油天然气进口国到石油天然气输出国，并影响美国的整个能源消费市场和美国经济。有数据显示，美国制造业回流，最主要的是美国天然气价格便宜，美国能源成本大幅下降所致，美国页岩气年生产能力就超过3000亿立方米，占美国总产量的40%，美国能源结构中将近11亿千瓦的电力装机，其中３0%为煤电，40%左右为天然气发电，而中国煤电为70%，天然气发电几乎为零，美国以天然气发电为主的“冷热电”三联供得分布式能源蓬勃发展，最主要原因是美国天然气价格低廉。美国是目前已探明页岩气储量最多的国家之一，美国能源信息署（ＥＩＡ）2013年数据显示美国页岩气可财资源量达到18.82万亿立方米，按照美国现在的开采能力可达60年。

实际上美国资本市场很早就嗅觉到美国能源格局的变化，美国投资大师巴菲特在几年前就已经布局石油替代领域的投资，如投资页岩气有关的油井公司，早期还投资了中国的电动汽车公司比亚迪和美国最大的铁路运输公司，实质上看好未来交通工具的电动化方向。

目前看来本轮国际油价下跌，可能美国资本市场和美国政府存在着共同惊人的相识判断，资本市场对国际油价能否持续保持高企，持怀疑态度有关，国际游资纷纷借本次油价下跌撤离石油市场，另外也不排除美国借石油武器惩罚俄罗斯经济的可能性，存在阴谋论，但美国页岩气革命不可避免。

