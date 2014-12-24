2014年全球经济增长放缓

“老牛拉货车——慢慢吞吞”，年末回顾，2014年全球经济用这个歇后语来形容再恰当不过,诚如国际货币基金组织（IMF）连番下调世界经济增长预期。10月7号发布的《世界经济展望》报告，全球经济增长预测下调到3.3%。IMF总裁拉加德认为，这显示全球经济复苏还很缓慢。“IMF认为，总的来说，全球经济正在好转，但复苏仍然过于脆弱且缓慢。除非各国齐心协力采取正确的政策措施，否则全球经济将长期在较低水平缓慢增长。”

而日本显然为全球增长缓慢的经济做了最差的注脚。实施近两年、射出“三只箭”的“安倍经济学”不仅没有提振积重难返的日本经济，反而导致了该国经济增速出现大幅下滑，“安倍经济学”在2014年被认为彻底失败。社会民主党党首 吉田忠致说，“安倍经济学是为富裕阶层服务的经济政策。所以内需不会增加。解散众议院举行大选只是为了掩盖安倍经济学的失败。”

迫于压力，安倍在11月动用了日本首相在任期间只允许使用一次的“尚方宝剑”——解散众议院并进行选举。这一举动被日本社会指为是“自私的解散”，因为安倍通过此举度过政治危机后，日本经济根本上得不到任何改善，但安倍晋三固执地表示，重组众议院是想通过民众投票来判断“安倍经济学”正确与否。“我们正在推进的经济增长战略是错还是对，或者另有其他的选择。想通过选举来弄清楚。”

安倍这次以曾为其赢取支持但如今已成“众矢之的”的“安倍经济学”问信于民，押上的却是日本经济的未来，也真是“任性”之举。

经济虽然每况愈下，但日本国民却对安倍政府仍然买账，这恐怕让大洋彼岸的美国政府不知道有多羡慕了。2014年，美国经济在全球经济放缓的大背景下一枝独秀、实现了稳定温和复苏。数据显示，第二季度以及第三季度美国GDP增速年率分别达到4.6%和3.9%，完全逆转第一季度负2.9%的滑铁卢。由于美国经济企稳复苏，美联储按计划在10月底结束了第三轮量化宽松政策。难怪美国总统在12月19日举行的年终发布会上这样自信的表示，“随便你想挑哪个数据，美国的复苏都是实实在在的，我们真的比以前好！”

然而，还算亮眼的数据却没得到美国民众的点赞。从11月举行的美国中期选举来看，奥巴马所在的民主党痛失参议院控制权，分析认为，这表明美国民众开始怀疑奥巴马的政策能否使经济恢复到危机之前的水平，这也给美国经济进一步复苏蒙上了一层阴影。华盛顿智库威尔逊中心经济专家肯特·休斯认为，虽然眼下看美国经济发展势头良好，但有可能后劲不足。“个人和企业的资产负债表都有所改善，美联储的购债计划取得了一些成功，宽松货币政策使得企业利润一直很高，这些都是积极信号，但我不认为美国经济现在已经足够强劲。”

在美国热烈讨论经济复苏的力度是否够强的时候，欧元区经济却仍在衰退的泥淖中挣扎。虽然摆脱了“最危险的时刻”，但是2014年欧洲经济却被外界认为处于“半死不活”的状态中，面临着经济复苏疲弱、通货紧缩和高失业率低消费率的问题。欧盟委员会11月4日发布的《2014秋季经济展望》报告中，大幅下调了欧盟及欧元区增长预测，将2014年欧元区经济下调到0.8%。

为了振兴欧洲经济，新一届欧委会主席容克刚一上任就心急火燎地提出了3150亿欧元的投资计划。不过问题是，这样一大笔钱从哪儿来？这位欧洲老牌政客如此直白地向欧盟成员国张口，小伙伴们听得也是醉了。

容克：“关于成员国如何推动基金的话已经说了太多。我需要的不仅仅是口号口号，我需要的是钱！投资欧洲不止是几个数字、计划、钱那么简单，它更与人相关。我们需要向欧洲，甚至是全世界的人民传递一个信息，欧洲将要重整旗鼓。”

但是，分析人士却对3000万欧元计划反应冷淡。来自欧元区欧洲央行最大的资助者——德国的研究员施耐德表示：“关键是看这几千万欧元能不能尽快地摆到桌上。总之会有这样一个问题：通过这样的经济振兴项目在各个国家发起的短期改革，对于解除欧元区结构性危机能起多大作用？”

近些年，在世界经济格局中，欧美经济整体乏力，新兴经济体表现可圈可点。然而这一切在2014年发生了变化，新兴市场中很多国家的经济也面临挑战。首当其冲的便是因乌克兰危机被推到风口浪尖、试图与欧美分庭抗礼的俄罗斯。卢布暴跌、西方制裁和油价下跌等多重压力下，2014年，俄罗斯经济连续遭遇重创。但在12月18日举行的记者会上，总统普京还是一副硬汉形象。

普京：“在最坏的情况下，经济复苏将需要两年，我再重复一下，在此之后，增长是必然的。我的乐观是建立在什么基础之上呢？是因为（我们的）经济必然会慢慢适应这种低油价的局面。事实上，对于我们来说，不管价格是多少，只要对经济结构本身进行调整就可以。”

巴西、南非、印度等新兴经济体同样面临增长放缓、资产价格下降的困难，纷纷寻找各自出路。巴西副总统特梅尔认为，解决这一难题的手段之一，便是深化金砖国家合作机制。“我相信随着五国经济交往的不断深化，金砖国家合作机制在政治层面上将更加稳固。”

纵观2014年世界经济，“慢”字决统领全球，一片愁云惨淡、闷闷不乐。但转首看东方，中国人对于“慢”却有着不同的理解。2014年中国经济从高速增长转为中高速增长。“新常态”成为2014年中国经济的代名词。从5月份国家主席习近平在河南考察首次提出我国处于新常态说法，到11月9日APEC工商领导人峰会主旨演讲时加以详细阐述，再到12月11日中央经济工作会上在新常态前提下，对当前中国经济增长与转型状况作出系统性分析，中国似乎已经适应经济增速慢下来，并且想好了应对策略。也许，从习近平主席的讲话中我们都能听出那份底气。

习近平：“有人担心中国经济增速会不会进一步回落，能不能爬坡过坎。风险确实有，但没有那么可怕，中国经济的强韧性是防范风险的最有力的支撑。”

那么，对于乏力的世界经济又有什么特效药呢？中国现代国际关系研究院世界经济问题专家陈凤英认为，11月举行的二十国集团（G20）领导人峰会就开了一个好头，加强全球合作，创造公平竞争环境，都能为世界经济可持续增长注入能量。“我们看到布里斯班举行的G20会议上，20国集团中要求未来五年增长能比现在快2个百分点，这个就是（发展）动力。这些经济体占世界经济的85%以上，这样可能会使世界有一个比较好的发展环境——贸易和投资拉动全球经济增长，而创新是主要的活力，带动因素还是新兴市场和发达国家要合作，促进世界经济可持续地增长，创造一个环境是很重要的，也就是公平竞争不要保护。”

纵观2014年，世界经济复苏进程凹凸不平，影响经济增长的多个因素仍然存在，让人担心会为2015年世界经济延续“慢吞吞”的复苏节奏埋下伏笔。不过，无论对全球经济持乐观还是悲观态度的人都仍会相信，在各个经济体的合作努力之下，全球经济复苏并不遥远。