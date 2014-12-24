美国GDP增长强劲 美元突破90关口创八年新高

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周二(12月23日)上涨，因美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值上修且增幅高过预期，并创下11年来最快增速。

美国商务部将美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值上修至成长5.0%，之前公布为同比成长3.9%。另一报告显示，12月消费者信心上升至约八年来最高水平。

不过，经济活动在第四季可能有所放缓，因11月扣除飞机的非国防资本财和上月持平，10月为下跌1.9%。市场密切关注扣除飞机的非国防资本财数据，它可被视作企业支出计划的代表。

DRW Trading策略师Lou Brien说，“当数据被大幅上修时，你关注的第一件事是有多少修正幅度是因为个人消费上升。该数据很强劲，第三季消费者支出终值从上升2.2%上修至成长3.2%。第一眼看来，被上修幅度很大，我认为这数据不会影响对美联储升息的预期。越是增长，就越好。”

尽管美国步步逼近升息，但欧元区和日本料仍还要放宽货币政策，这令美元处于明显的收益率优势，带动美元升至多年高位。

美国GDP数据公布后，美元指数扩大升幅至逾八年最高，纽约尾盘升0.36%，报90.093，为2006年4月来最高。

欧元兑美元(1.2178, 0.0006, 0.05%)触及28个月新低1.2164美元，日内跌0.50%。

希腊政局不明朗也令欧元承压。希腊国会的第二轮总统投票结果仍未能产生新总统，使得提前进行全国大选的可能性更高了，届时反对纾困的左翼激进联盟党有可能在大选中胜出。

英镑兑美元(1.5524, 0.0004, 0.03%)降至16个月低点，因英国第三季经济成长放缓，减轻英国央行升息的压力。英镑兑美元尾盘报1.5484美元，跌0.65%。

纽约梅隆银行驻伦敦汇市研究部门主管Simon Derrick表示，“GDP数据只不过像是提前提醒投资人英镑明年可能面临的问题。”

美元兑日元(120.35, -0.3200, -0.27%)触及两周高位120.82，升0.62%。澳元兑美元(0.8117, 0.0014, 0.17%)创四年半最低的0.8084，因中国房地产疲弱推动建筑用钢铁价格下跌，而且此前澳洲总理警告称“恐怖主义传闻”加剧。

北京时间6:31美元指数报90.08/10。

