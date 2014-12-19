油价上窜下跳暴跌4.2% 日内交易员大呼过瘾

北京时间12月19日凌晨消息，周四，美股主要指数的普遍大涨走势带动市场的风险喜好，原油价格随之大涨，但是随后发表的一份访问显示，沙特阿拉伯石油部长认为目前的油价跌势只是"暂时的"，市场将此解读为利空，油价随后大跌，主力原油合约场内交易中再度大幅收低在每桶54.11美元。油价全天在上涨和下跌方向均有近4美元的波动，继周三之后今日振幅再度逼近9%，从事原油期货日内交易的投资者大呼过瘾。

纽约商品交易所1月主力原油合约周四跌2.36美元，收于每桶54.11美元，跌幅是4.2%。这是主力合约2009年5月5日以来的最低收盘价位，结束了之前两个交易日收涨的走势，周三盘中曾有每桶58.73美元的高位和每桶54.05美元的低位。

作为全球基准的洲际交易所布伦特原油1月合约周四跌1.91美元，收于每桶59.27美元，跌幅是3.1%，也是该合约2009年5月19日以来的最低收盘价位。

美联储在之前一个交易日中结束12月决策会议，并在之后的货币政策声明中暗示，联储并不急于提高短期利率。被视作鸽派立场的这一表态推动了全球股市走势，美股三大指数在接近原油市场场内交易结束时均有超过2%的涨幅。

石油交易咨询企业里特巴赫合伙企业总裁吉姆-里特巴赫（Jim Ritterbusch）说，"这基本是让我们回归了现实。"他预言，如果石油输出国组织不采取任何行动来阻止价格的进一步下滑，油价会在2014年结束之前跌至每桶48美元。

吉姆-里特巴赫也认为，这个垄断组织会在2015年召集一次特别会议，"他们可能会在美国的石油企业认输之前放弃"，最终降低产量来支持原油价格。

石油输出国组织在11月晚些时候的会议中决定维持产量目标，希望以此保护自己的市场份额，而不是为不断下跌的油价提供一个底限。油价的跌势在之后加速，相比6月时候的年内峰值有接近50%的跌幅。

周四的媒体报道显示，沙特阿拉伯石油部长阿里-埃尔-纳伊米（Ali al-Naimi）还是认为油价的下跌只是暂时的，全球需求将会有所改善。

虽然有交易员将此视作对油价的支持，但是也有分析指出，这实际上是一个利空。施耐德电气的大宗商品分析师马特-史密斯（Matt Smith）说，"这仅仅是凸显，沙特阿拉伯，以及它所代表的石油输出国组织将会维持目前的立场，那就是要市场份额而不是去保护油价。"

阿拉伯联合酋长国能源部长苏哈伊尔-埃尔-玛泽诺埃（Suhail Al-Mazrouei）也在周四出版的一份访问中响应了沙特阿拉伯的立场，称油价不可能下跌太长时间，而且也不会影响到该国的经济。

其他能源产品方面，1月配方汽油合约报价周四跌4美分，收于每加仑1.5272美元，跌幅是2.5%，也是主力合约2009年5月1日以来的最低收盘价；1月馏分燃料油合约同期跌7美分，收于每加仑1.9387美元，跌幅是3.5%，是主力合约2010年8月24日以来的最低收盘价。

1月天然气合约周四跌6美分，收于每百万英制热量单位3.6420美元，跌幅是1.6%。

金价微涨30美分 美股大涨削弱黄金避险吸引力

北京时间12月19日凌晨消息，周四，美联储在之前一个交易日晚些时候公布了12月决策会议的声明，偏向鸽派的立场一度帮助金价出现明显涨势，但是这一助力随后淡化，黄金的避险投资吸引力因为美股大涨而遭到削弱，金价未能维持每盎司1200美元的关键位置，主力黄金合约场内交易中仅微涨至每盎司1194.80美元。

纽约商品交易所2月主力黄金合约周四场内交易中涨30美分，收于每盎司1294.80美元，涨幅不足0.1%。该合约之前一个交易日的场内交易中也仅有20美分的涨幅，不过在之后的电子盘交易中受到联储货币政策声明的推动，一度突破每盎司1200美元的重要心理关口。

汇丰银行的首席贵金属分析师詹姆斯-斯泰尔（James Steel）认为，美股市场周四的强劲表现"吸走了黄金的氧气"，虽然联储的政策声明相比预期要"略软"，但是美联储实际上还是维持其全部政策没有做变动。

詹姆斯-斯泰尔说，黄金也可能是因为油价在周四的继续下跌而丢失了早些时候的涨势作为全世界范围交易最旺盛的大宗商品，原油价格上的变动通常都会引发黄金等其他商品期货的跟随。他还指出，欧元汇率的变弱也是金价承压的另一个原因。相对强势的美元使得持有和交易以美元定价资产的成本升高，对包括黄金在内的期货合约产品的价格是不利的因素。

美联储在周三结束了12月决策会议，在贵金属场内交易结束之后发布的2014年最后一份货币政策声明中，联储取消了在"相当长时间"内维持利率在极低水平的承诺，改用美联储"开始收紧货币政策的时候可以很有耐心"这样一种表达方式。声明也进一步说明，新的决策用语与之前声明中使用的，在"相当长时间"内维持利率在接近零点的表述"具有一致性"。

在声明发布之前，美联储可能缩短加息等待时间的市场预期曾让黄金价格持续稳定下滑。由于黄金并不具有收益率，只能从价格的上涨中为投资者带来回报，更高的利率意味着美元及美元定价资产的收益率提高，使得黄金不再是有吸引力的投资选择。

Kitco.com的高级分析师吉姆-维克奥弗（Jim Wyckoff）说，"联邦公开市场委员会的声明被黄金市场交易员们视作是略微偏向看涨一面的，这一点可以从声明发布之后价格的立即小幅上涨得到印证。"他也补充说，投资者们"还是非常担心俄罗斯卢布汇率本周以来的大跌"。

俄罗斯总统普京在周四早些时候主持年度新闻发布会，在期间的发言中说，卢布汇率终将稳定，经济的阵痛一定会过去。卢布汇率随后上涨，一度至1美元兑换61卢布水平。

其他金属价格方面，3月白银合约周四几乎持平在每盎司15.93美元；3月期铜合约跌2美分，收于每磅2.85美元，跌幅是0.8%。

1月铂周四跌2.40美元，收于每盎司1197.10美元，跌幅是0.2%；3月钯涨12.90美元，收于每盎司792.15美元，涨幅是1.7%。

道指周四飙升2.43% 创3年来最大升幅 北京时间12月19日凌晨消息，美国股市周四大幅收高，三大股指均大涨逾2.2%，道指涨逾420点创2011年11月以来的最大升幅。昨日的本年度最后一次货币政策会议上，美联储表示在决定加息时将“保持耐心”，暗示将缓慢稳定加息，提振了市场情绪。 道琼斯工业平均指数上涨421.28点，涨幅为2.43%，至17778.15点；纳斯达克综合指数上涨104.08点，涨幅为2.24%，至4748.40点；标准普尔500指数上涨48.34点，涨幅为2.40%，至2061.23点。盘面上，各大板块普涨，医疗保健和科技板块领涨。 “实际上，交易员们从昨天的美联储货币政策声明中得到了想要的东西，并且兴高采烈，但是最关键的是美联储对2015年底联邦基金利率的预期并不是那么激进，这当然是件好事，”Sarge986.com的首席经济学家Stephen Guilfoyle在研究报告中指出。 在美联储货币政策会议结束后，美联储主席耶伦警告市场称不要指望美联储收紧货币政策的力度像2004到2006年期间那么不给力，美联储的货币政策将视经济数据来作出决定。对于耶伦的讲话，并不是所有分析师都认为这是一个鸽派的表态。 海外市场方面，俄罗斯普京在当地时间周四中午12点召开年度新闻发布会上表示，前俄罗斯的经济困境主要有外在因素导致，其中包括油价暴跌和西方对俄罗斯的制裁，俄罗斯经济将在两年内走上正轨，俄罗斯政府和央行将采取合适的措施捍卫卢布汇率。俄罗斯央行的外汇储备还有4190亿美元足以应对危机，俄罗斯经济已经适应了低油价。俄罗斯卢布汇率和莫斯科股市应声大涨。 不过后来市场认为普京没有提出旨在带领俄罗斯走出危机的明确措施，导致卢布兑美元和欧元的汇率再次下跌，截至发稿跌幅超过1%，至1美元兑换61.4080卢布。有交易员指出，他们不认为普京总统在周四的发言中给出了解决危机的重大措施。 俄罗斯经济部长阿列克谢-乌尤卡耶夫周四警告说，西方国家因为乌克兰危机而对俄罗斯实施的制裁措施可能持续“非常长时间”，甚至可能是几十年时间。乌尤卡耶夫还说，制裁措施可能在未来一年变得更加严苛，届时原油市场的状况也可能进一步恶化。 经济数据方面，美国经济咨商局（Conference Board）今天公布报告称，美国11月份领先经济指标环比增长0.6%，表明未来几个月时间里美国经济很可能将实现良好的增长表现。 美国经济咨商局的经济学家肯·高德斯坦（Ken Goldstein）表示：“领先经济指标的增长表明，冬季季节中美国经济仍在继续温和增长。” 美国劳工部公布报告称，截至12月13日当周美国初次申请失业救济金人数减少6000人，至28.9万人，仍旧保持在较低水平，主要由于雇主的聘用活动增加。 费城联储报告称，12月份费城联储制造业指数下降至24.5点，相比之下11月份为40.8点，后一数字创下近21年以来的最高水平。财经网站MarketWatch调查显示，经济学家此前平均预期12月份费城联储制造业指数将下降至25点。该指数高于零即表明认为整体商业活动水平提高的受访制造商数量更多。 公司消息方面，美国航空航天工业协会（AIA）周三预测称，波音商用客机2015年的交货量将最高增长5.5%，达754架，创下有史以来的最高纪录，这反映了对波音产量将稳定增长的预期。 卡夫食品今天宣布，该公司首席执行官托尼·弗农（Tony Vernon）将会退休，并宣布任命董事长约翰·卡希尔（John Cahill）为首席执行官。 全球最大的家具零售商宜家集团（IKEA）周四称，该集团已经暂停在俄罗斯销售厨用家具和电器，原因是其无法满足增长中的需求。 通用汽车周四称，受俄罗斯卢布汇率大幅下跌的影响，该公司已经暂停向俄罗斯的经销商交货。 美国福特汽车公司周四宣布，正在扩大美国市场高田安全气囊问题相关召回行动的范围至约502500辆车，以包括驾驶员一侧座椅使用了高田安全气囊的旧型号野马汽车。 美国国家公路交通安全管理局周四公布文件显示，德国豪华汽车品牌梅赛德斯奔驰正因为可能的燃油泄漏问题在美国市场召回4871辆轿车和SUV。 美联储不急于加息 欧股指数大涨2.95% 北京时间12月19日凌晨消息，周四，美联储在之前一个交易日晚些时候结束12月决策会议，最新的货币政策声明显示联储不会急于提高借款成本，这一立场对美国以及欧洲市场的风险喜好有极大的推动，油价盘中一度大涨，带动能源板块股价普涨，主要区域指数均大幅收高，欧股指数全天交易中大涨2.95%。 泛欧道琼斯指数周四收于339.05点，涨幅是2.95%。这是该指数2011年11月晚些时候以来的最大单日涨幅。油价之前一个交易日盘中也曾一度强势反弹，帮助欧股指数在当天小幅收高。 美联储在周三结束2014年最后一次决策会议，新的货币政策声明称，联储决策层在考虑提高目前处于超低水平的利率时，将会保持"耐心"。包括股票在内的风险资产获益上涨，洲际交易所的布伦特原油期货合约报价一度有5%的涨幅。 泛欧道琼斯指数石油和天然气板块指数在周四大涨2.72%至282.61点：挪威离岸油气钻探服务商Seadrill公司大涨9.03%，Afren公司涨8.09%，挪威油田服务企业Aker解决方案公司涨7.68%。 法国道达尔涨2.35%，英国天然气集团公司和英国石油公司股价在周四分别涨2.47%和1.26%；荷兰皇家壳牌当天低开，最终跟随大盘涨0.16%。壳牌在周四表示，已经同意向芬兰ST1公司出售在挪威的部分下游业务。此外有报道称，在一个钻井平台完成修复工作后，壳牌在尼日利亚EA油田的生产已经恢复。 主要区域指数中，法国CAC 40指数周四大涨3.35%，收于4249.49点；德国DAX 30指数涨2.79%，收于9811.06点；英国金融时报100指数涨2.04%，收于6466.00点。 英国金融时报100指数成份股中周四仅有两只收跌：可口可乐希腊灌装公司跌1.61%，矿业巨头嘉能可斯特拉塔跌0.84%。 英国政府数据显示，受益于黑色星期五销售活动，11月零售销售额有6.4%的增长，是10年以来最快的月度增速。消费产品相关个股普遍上扬：啤酒酿造商南非酿造米勒公司涨5.59%，超级市场连锁运营商乐购公司涨4.55%。 其他个股走势方面，英国航空的母公司国际联合航空集团公司称，已经向爱尔兰航空公司提出了收购要约，但是遭后者回绝，公司股价在周四涨4.49%。 爱尔兰航空公司则是在声明中说，已经在周二回绝了来自国际联合航空集团公司的收购要约，称报价"完全低估了爱尔兰航空及其极有吸引力前景的价值"。公司股价随后大涨8.79%。 制药商阿斯利康的Lynparza获得欧盟委员会批准，可以用于卵巢癌的治疗，股价在周四涨2.78%。 欧股市场在周四早些时候高开：德国Ifo研究所的领先企业信心指数12月值升至105.5点，是连续第二个月出现增长走势。研究所总裁汉斯-维勒-辛（Hans-Werner Sinn）在声明中说，"下跌中的油价和欧元汇率的下降对于德国经济而言是节日大礼。" 俄罗斯总统普京在周四主持了年度的新闻发布会。他在电视直播节目中回应了媒体问题，称卢布汇率最终会稳定下来。在本周早些时候跌至历史最低水平的卢布汇率随后反弹，来到1美元兑换61.55卢布水平。 普京还说，俄罗斯有足够的外汇储备，但是他也不希望央行耗尽这些资源来保护卢布。他表示，俄罗斯经济最晚会在两年内复苏，政府将会采取足够的措施来帮助经济增长。 俄罗斯股市基准MICEX指数周四大涨4.49%，收于1477.27点；以美元计价的RTS指数涨6.50%，收于764.93点。 希腊雅典综合指数周四低开，最终跟随大势涨1.47%，收于874.69点。希腊总理安托尼斯-萨马拉斯（Antonis Samaras）提名的候选人在总统选举的第一轮投票中没有获得足够的支持票数如果无法在三轮议会表决中获得任命，希腊可能被迫启动提前大选。



