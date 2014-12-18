人民币兑美元即期汇率创近5个月新低

由于隔夜国际汇市美元大涨，本周四(12月18日)人民币兑美元汇率中间价自近10个月高点小幅回落。18日早盘，人民币即期汇率则顺势跌破6.20，创下近5个月新低。分析人士认为，人民币短期仍面临一定贬值压力，但不大可能出现持续贬值，未来总体上呈双向浮动并维持相对坚挺概率较大。

中国外汇交易中心公布，2014年12月18日银行间外汇市场人民币兑美元汇率中间价报6.1195，自17日刚刚创下的近10个月高点6.1137回落58基点。隔夜国际外汇市场上，受美联储释出将在明年某个时间升息的强烈信号刺激，美元兑主要货币录得10月初来最大单日涨幅。美联储主席耶伦在新闻发布会上表示，美联储决策委员会认为，至少在未来两次会议上不大可能启动货币政策正常化进程。分析人士认为，美联储周三改变了将在“相当一段长时间”保持近零利率的承诺，展现出对美国经济的信心，此番言论意味着美联储有可能最早在2015年4月升息，而升息将推动投资资金流入美国，从而推动美元走高。

人民币即期汇率方面，11月下旬降息以来，人民币兑美元即期汇率呈现偏弱走势，17日收于6.1975，较前日收盘价跌72基点。18日早盘，即期汇率随中间价低开后迅速跌破6.20关口，截至10：15最低报6.2097，创下今年7月21日以来的近5个月新低。

市场人士认为，综合内外经济金融形势看，人民币短期仍面临一定贬值压力。一方面，国内经济增长放缓，增长动能不足，物价通缩风险上升，货币政策仍有放松可能。另一方面，美国经济增长较为稳健，市场对美联储调高利率存在较强预期。因此，中美经济和中美利率都可能进一步产生相应的变化，使人民币对美元汇率存在重估需求。此外，今年以来市场交易行为和市场情绪对汇率波动影响加大，再加上央行逐渐退出常态式外汇干预，人民币汇价波动可能被放大，短期内人民币汇率可能延续弱势。

不过，市场人士也认为，短期内人民币不存在大幅贬值风险，充裕的外汇储备、稳定的中间价政策，可有效管控人民币贬值预期，再加上人民币国际化等因素，人民币不大可能出现持续贬值，未来总体上呈双向浮动并维持相对坚挺概率较大。从技术上看6.20一线有较强支撑，预计短期内人民币对美元即期汇率可能会在此点位附近展开弱势震荡。

18日银行间外汇市场其他主要货币对人民币汇率中间价为：1欧元对人民币7.5653元，100日元对人民币5.1693元，1港元对人民币0.78910元，1英镑对人民币9.5573元，1澳大利亚元对人民币4.9833元，1新西兰元对人民币4.7254元，1新加坡元对人民币4.6688元，1加拿大元对人民币5.2582元，人民币1元对0.56361林吉特，人民币1元对9.9979俄罗斯卢布。

