尽管有很多人谈论货币战争卷土重来，但今夏以来笼罩汇市的政策驱动的贬值，也不妨被形容为一个良性的国际阴谋，目的是恢复美元的主导地位。

欧洲央行(ECB)和日本央行(Bank of Japan)注入新的刺激资金，使欧元和日元兑美元汇率分别跌至多年低位，此举有助于这两个经济体对抗通缩。澳大利亚和新西兰的政策制定者在多年艰难应对本币被高估后，乐见美元走高。许多新兴市场满足于较弱的本币，因为这有助于它们的经济实现再平衡。

美国政界人士也没有反对。他们似乎默默接受了欧洲央行行长马里奥•德拉吉(Mario Draghi)的断言：“汇率是轨迹不同的货币政策的产物……根本原因在于不同的经济条件”。

但美元走高、油价下滑这一组合正在造成混乱——推动俄罗斯卢布暴跌，并且波及相对稳健的新兴市场，促使投资者逃向日元和瑞士法郎等避险货币。就连美元本身也在过去一周受到拖累，相对于避险货币有所走低，但很少有投资者认为美元的涨势会止步很久。货币政策走向分化这个题材仍将主导2015年的汇市。

安倍晋三(Shinzo Abe)再次当选日本首相，使他得到强大民意授权，可以放手推行以弱势日元为中心的政策。欧洲央行面向商业银行提供的低成本贷款乏人问津，加上各方再度担忧希腊的稳定，令人期待欧元区政策制定者将采取量化宽松政策。与此同时，预计美联储(Fed)仍有望从明年年中开始加息。

在这种环境下，不需要很多外因就会使强势美元变成一种诅咒，而非福音。在上周新兴市场出现抛售之前，国际清算银行(BIS)的克劳迪奥•博里奥(Claudio Borio)就警告称，美元升值可能暴露很多新兴市场的“货币和融资错配”，近年来新兴市场企业积累了大量外币债务。

德意志银行(Deutsche Bank)的艾伦•拉斯金(Alan Ruskin)表示，目前形势“与20世纪90年代后期非常相似，1997年的油价暴跌就是由美国以外需求疲弱和美元走强这一组合造成的”。他补充道，目前的动荡很可能在2015年延续。

标准银行(Standard Bank)的史蒂夫•巴罗(Steve Barrow)表示，美元升值在更大程度上得益于欧洲央行和日本央行，而不是美联储——但这种格局可能很快会改变。他说：“美联储将做出调整，并且……可能导致良性的美元走强变成恶性的。”他预测股市将会下跌，波动性将会飙升。

那么，美元大幅升值和油价疲软这一组合，会否促使其他国家的央行更为明确地瞄准或捍卫各自的汇率？一些新兴市场已经在试图反击。俄罗斯央行在周一午夜的加息之举，让人联想起1997年该国债务危机期间的策略，但比较稳定的新兴市场，即使是那些理应受益于石油下跌的经济体，也陷入了挣扎。

已对本国未来一年石油出口做了对冲的墨西哥，已恢复举行美元拍卖以稳定比索汇率，土耳其则已被迫加大外币拍卖的力度。

然而，在面临通缩威胁的欧洲，风险却在于逐底竞赛。瑞士央行(Swiss National Bank)已明确表示，为捍卫瑞士法郎的汇率上限，需要买入多少欧元就会买入多少——在必要时还将考虑实行负存款利率。

越来越多的人猜测，受欧元走低和挪威克朗伴随油价一起大幅下跌的联合挤压，瑞典央行(Riksbank)可能会出台一套同样的政策制度。

一大问题是，中国会否求助于人民币贬值来保护不断放缓的经济？此举将考验美国对强势美元的容忍底线。

目前北京方面保持人民币兑美元汇率基本稳定。鉴于贸易伙伴的货币走软，人民币的贸易加权汇率已显著上升。

荷兰国际集团(ING)策略师克里斯•特纳(Chris Turner)指出，北京方面正在寻求让人民币被用作全球储备货币。“我们的猜测是，中国央行正盯着更大的奖品。”

