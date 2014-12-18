卢布狂贬 华人扫空莫斯科奢侈品

[如果和一年前人民币与卢布不到6的汇率相比，对华人而言，如今在当地购物相当于在享受2折的超低价]

在“跌跌不休”的卢布币值以及圣诞、新年购物季的叠加效应下，如今的莫斯科才是真正的购物天堂。

“在莫斯科生活这么多年从来没见过那么多的华人，就像是在中国购物一样。”12月17日中午，何木（化名）在莫斯科红场的国家百货看到了比平常多出好几倍的华人。他对《第一财经日报》记者表示，爱马仕、LV、Prada这些奢侈品从16日开始就都卖空了。

如果说，卢布贬值对外来游客是一大利好，那么，对于生活在当地的民众而言，物价全面上涨成了寒冬中的一丝隐忧。

超低折扣吸引

17日，部分补了货的莫斯科商店里继续吸引着纷至沓来的购物者，他们大多是提着好几袋奢侈品继续扫货的华人。

“在LV店里，好多华人围着在挑选，把已经买来的Prada、LV和其他奢侈品堆在地上，至少堆了三层。”何木说，当时商店差不多才刚开门。

在莫斯科的高档商店AtriumMall里，人们也在疯狂地购买Gucci、Michael、Kors等西方进口商品。

另一名在莫斯科留学的华人学生齐莉（化名）用照片记录了这两天的场景：当地香奈儿和爱马仕的货架已被扫空，OMEGAIWC店里的表也全部售空。以卡地亚为首的一批店扛不住直接关门大吉。

当天摆放在俄罗斯地铁上的报纸头版头条显眼地写着：“欧元对卢布1：100、美元对卢布1：80。”现实中的卢布贬值似乎比外界想的还要严重。

“莫斯科当地的兑换点已经不让纯粹地卖出卢布了。只可以用美元或欧元去兑换卢布，而不能用卢布兑换美元。”何木告诉本报记者，不少兑换点则因需要用卢布抢购的人而兑尽了库存的卢布。

与此同时，由于圣诞和新年在即，莫斯科当地不少商店还在进行年底的促销活动，不少服装普遍打出4折或5折的标牌。

何木在16日买了一双阿迪达斯的篮球鞋，仅花了大约130元人民币。“现在1元人民币可以兑换11甚至12卢布，再加上当地商场的新年促销活动，买东西太划算了。”

如果和一年前人民币与卢布不到6的汇率相比，对华人而言，如今在当地购物相当于在享受2折的超低价。

俄罗斯人买豪车保值

对于那些大量持有卢布的俄罗斯人来说，为了保值，买奢侈品仍然不够消耗他们手中的卢布。于是，不少俄罗斯人选择购买豪车来捍卫自己的储蓄。

仅在刚过去的11月，保时捷和雷克萨斯销量分别暴涨55%和63%。

已有在俄罗斯的华人做起豪车代购来，通过微信等方式传播的广告写道：“兰博基尼-蝙蝠，玛莎拉蒂-总裁，劳斯莱斯-魅影，代购豪车！所有账单透明，正规缴税，回去后可正常上牌照，再次声明不是走私！”

根据图片上的售价，奔驰跑车6.2AT售价930万卢布，阿斯顿·马丁5.9AT售价940万卢布，劳斯莱斯6.8AT售价980.7068万卢布。如果用人民币对卢布1：11来估算，这些豪车约合人民币80万。

商品全面涨价或停售

这个对包括华人在内所有持美元和欧元的消费者来说“超级划算的购物季”，可能是俄罗斯当地人名副其实的“黑色购物季”。

齐莉在17日发现，仅一个晚上，学校食堂的汉堡就从原来的50卢布涨到了55卢布，涨幅10%。由于卢布的贬值，莫斯科物价已经展开了全面的上涨，涨幅接近20%。

据彭博社报道，俄罗斯大学教授ElenaGrekhnyova称，她现在禽蛋、乳制品以及蔬菜等生活必需品方面的数日支出多达1200卢布，比数周前多出了20%。作为俄罗斯1.14亿人口中的一员，她也开始焦虑：“卢布跌得离谱了，也许哪一天我连一件新大衣或者50美元的智能电话都买不起了。”

从企业的角度来说，涨价是为抵消卢布贬值对销售影响而采取的无奈之举。麦当劳，百事可乐以及部分汽车和化妆品在涨价行列中。更有甚者直接关店停售，比如苹果和Zara。

据美国CNBC报道，苹果官网在俄罗斯当地的销售于16日正式发表了停售声明。“由于卢布的极端波动，考虑到产品的售价，我们在俄罗斯的线上销售暂时停止。对顾客造成的不便我们表示抱歉。”目前尚不清楚价格的调整将到何时。声明发表后，苹果的股价下跌了逾1%。

全球最大服装零售商InditexSA也在本月关闭了设在莫斯科的Zara旗舰店。

事实上，在上个月，苹果官网就已暂停了在俄罗斯的销售业务。因为持续贬值的卢布让苹果在俄罗斯当地的销售几乎低于世界的任何地区。

根据何木的估算，iPhone6在俄罗斯的售价大约等于在中国香港官方的售价基础上再打八折。

何木告诉本报，苹果在莫斯科并没有所谓的官方旗舰店，主要是靠苹果官网销售，还有一些代理商店。

在暂停官网销售之前，俄罗斯当地的苹果商品已经历了一次涨价行动，涨幅为25%左右。就在本周停售之前，苹果又再次涨价。

齐莉在15日一口气买了3部iPhone6，得知当天晚上苹果在俄罗斯的售价再次调高，周二苹果官方则直接停止了销售，她告诉本报记者，幸亏那天买了3部。

加息恐难止卢布跳水

看来，频繁涨价终究还是赶不上卢布的缩水速度。

同样露出窘态的还有俄罗斯基准利率的上调。

16日，俄罗斯中央因卢布波动的原因而宣布将基准利率提高到17％，美元与卢布的兑换更是冲破了60，直接冲击67。就在上周，银行刚刚将利率提高到了10.5%。16日的加息之后，卢布从15日的1美元兑换65.50卢布贬为了1美元兑换67.92卢布。

自从今年1月起，面临着俄罗斯主要出口产品——原油价格的下跌，卢布贬值了近60%。

MNI指数（MNIIndicators）首席经济学家菲利普·乌格罗（PhilipUglow）表示，卢布的严重贬值表明了货币危机的严重性。在他看来，当前的情况已是很明然的经济衰弱表现。在被欧美制裁的大背景下，俄罗斯中央银行将会经历一段艰难的时间来让观察家和投资者相信，他们仍然有能力来阻止这场衰退。

乌格罗提出：“油价的上涨可能会对俄罗斯经济有益，但看起来这并不会发生。”

就在17日凌晨，白宫宣布，美国总统奥巴马将签署新的援助乌克兰法案，其内容包括对俄罗斯武器和石油行业的进一步制裁。对于本已陷入困境的俄罗斯经济来说，无疑是雪上加霜。而俄罗斯方面对于欧美制裁的表态仍然强硬。

