美国人快速致富的八种方法

时代在变化，人们赚钱的方式也在改变。互联网带给普通人更多机遇可以成为小富豪，而一些传统的赚钱方式也依然有效。本文带你看看美国人总结出来的八种快速致富的方法和途径。



开办个小企业

如果走这条路致富，风险指数为高。开办小企业，也就是个人做个小买卖，生意可以是制造产品，也可以是服务。小企业在美国经济中占据着重要地位，美国一半的劳动力是在小企业中打工，从1996年以来，小企业为美国新增加了65%的就业岗位。从2004 年至2010 年，美国雇佣1-4个人的小企业为美国新增了550万个工作职位，而雇员在500人以上的大企业却失去了180万个工作职位。但在2800万个小企业中，有2200万个小企业没有雇员，企业主既是老板也是打工者。从这组数据可以看出，为何美国人会把创办小企业当作成为富人的一条主要渠道。



电子商务和网上商店是最近几年发展最快的一种小企业类型。根据统计，使用电脑的人群中有69%的人经常利用网购，使用智能型手机的人有45%会网购。网购的发展为民众无需太多资金建立自己的销售企业创造了条件。中国不少网络平台开设的个人网店其实就是一种小企业模式，有些销售不需要自己储存货源、不需要自己购买产品，利用网络平台，一台电脑就可以“借货卖货”，专职可以做，兼职的也可以做。



福特、乔布斯有什么共同之处？他们的共同之处是致富之路来源于创意并使这种创意付诸实施。创办企业等于打开了致富之门，而千里之行始于足下，小企业就成为创业之始。当然，创办企业风险性也高，需要一定的资金，产品和服务要有市场。而在企业发展到一定规模后，更涉及到管理的问题。



开发自己的产品



开发产品在致富道路上风险系数为中等。社交网络现在成为人们推销产品和服务的一种有效工具，美国人每周在社交网络上消磨的时间平均是15 个小时，而年轻人在社交网上的时间更多。现在一个人只要有名气，在社交网络上就会成为推销产品的代言人，广告商会自动登门。如果自己有产品，推出的产品也会大紫大红，这些都拜现代科技发展所赐之良机，也为个人致富增添了助力。



了解市场需求是开发产品的关键，亚利桑那州立大学企业家专业教授派克认为，任何新的产品开发，最好在事前与潜在的客户进行沟通，了解这些客户对产品的看法。南希发明了一种眼镜修理工具，因为她看到母亲用耳环来修理眼镜。南希发明的小工具很适合眼镜的修理，并被沃尔玛商店所欣赏，结果这一产品进入了沃尔玛的销售系统。女性在发明一些小商品上似乎很得心应手，这可能因为女性日常使用小商品比较多，像富有特色的项链、耳环等都可能变成畅销品。



投资房地产



致富风险指数为高。美国人投资房地产并不一定要有大笔的钞票来炒作房地产。很多人采取用低价买旧房子，然后自己装修后再推到市场上去赚钱。通常以这种方式投资房地产得不到银行的贷款，因此流动资金就成为投资人的关键。底特律破产时，一些美国人买了不少价格非常低廉的房子，然后适当装修后再公开出售，采取的就是这种方式。



做房东收租金赚钱



这种赚钱方式的风险指数为中等。美国人拥有的第一套住宅被称为自用住宅，在贷款上可以享受优惠。但如果购买第二套住宅，则被叫作商业性住宅，因为这类住宅大部分不是自己住，而是用来出租赚钱的。屋主在拥有一套自用住宅后，可以用住房的净值做抵押贷款来购买第二套住房。美国目前对第二套住房的30 年固定贷款利率不到5%，一般出租房屋的收入会超过每个月偿还住房贷款的金额。这等于是用别人的钱来养自己的房子。多少年后，房屋增值，屋主在出售房屋时就会有一大笔收入，家庭财富自然增值。汽车工程师福瑞兹走的就是买房出租的道路，他认为在房地产上投资会比在股市上投资更能让他获利。现在他拥有8 处出租的住宅，而投资回报率比他想象的还好。



在网络上投放视频或是照片



这种赚钱的方式风险系数为低。现在依赖网络赚钱的人越来越多，关键点在于影响力和流量。在网络上投放视频和图片所要投入的资金不很高，一个相机、一台电脑，甚至一台智能手机就可以既拍照又做视频。美国不少人利用这种方式赚钱，每年的收入超过10万美元，而自己又不用给别人打工。事实上在中国借助互联网赚钱的人也越来越多，特别是大V，微博、微信、博客现在都在搞广告合作计划，流量分成，并称这是为自媒体分成。美国社交网站为网友提供的广告分成比较早，通常一段视频有1000个浏览者可获得2美元的广告分成。韩国人发在网络上的视频骑马舞曾红极一时，为此也为他带来了800万美元的收入。



找些辛苦但收入高的工作



这种赚钱方式的风险指数为高。对于众多打工族而言，找到高薪工作可能是快速致富的一条渠道。当管理人员、做公司总裁可以赚大钱，但一般老百姓却没这个福气。但只要不怕辛苦，有些工作还是能给人们带来高回报。美国石油钻井工人一天的工作时间可能会高达12小时，如果能吃这份苦，但却可以得到公司给的免费住房，一年收入也可在10万美元以上。在美国石油天然气行业，新入行的工人工资标准平均每年就接近7万美元，干了几年之后薪水会更高，特别是钻井工人，平均年薪接近13万美元。



如果不喜欢干体力活，风险比较大的职业收入也会很高。美国派往伊拉克和阿富汗的人员，薪水会增加70%，而且花费还不多，所赚的薪水大部分会攒下来。当然，这种赚钱方式的风险也高。



在网上出书



这种赚钱方式的风险系数为低。互联网的发展不仅让传统媒体式微，也让出版业日子不好过。过去由出版社出书，作者赚取版税的方式开始改变。人人都可以通过互联网成为作家，也能依赖互联网赚到钱。爱情小说作家贝尔威利2010年开始在互联网上发表小说，结果赚钱的渠道打开，她在网上卖了150万本电子书，获得了400万美元的收入。网上写书有个好处，可以随时与读者互动，跟着读者的感觉走，书籍反而能畅销。贝尔威利每天工作10到12个小时，而且还经常关注出版界的变化情况，以适应现代读者的需求。网上销售电子版图书是一种方式，还有的人“一鱼两吃”，等到电子版图书畅销后再出版纸质版图书。有一名作家就是利用这种方式，从出版社获得了数百万美元的出版合同。



嫁给富人



这种赚钱方式的风险系数要由自己决定。能靠这种方式赚钱成为小富豪的人基本上是女性，男性的几率不大。与有钱人结婚不一定要考虑爱不爱的问题，而是要看能获得多少钱，这就是为钱而结婚者的基本现状。当然，能够嫁给自己喜欢同时又是有钱人的女人是幸运的，例如扎克伯格的夫人就属于这种人。但如果吃着碗里看着锅里，即使嫁给了有钱人最后也可能面临被离婚的境地，这里最有名的一个例子就不举了。



