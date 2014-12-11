刘纪鹏：松开束缚才是化解股市低迷的关键

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北京12月11日电 12月10日，新华财经经济论坛——“股市e事厅”举行第一期主题为“经济新常态·股市新生态”的论坛，在论坛上，中国政法大学资本研究中心主任刘纪鹏认为，市场要遵守自然规律，若要股市彻底摆脱低迷，亟需在政策上放松束缚，让人们的信心和信任诞生，同时化解矛盾。
“将近120万亿的M2，钱这么多，成为世界第一大央行，总资产比美联储大1.5倍。”在刘纪鹏看来，市场积蓄到今天，从不缺乏资金。
那么，是什么原因导致股市低迷？他认为，我国经济正在经历政策的紧缩期。去杠杆、去泡沫等工具的运用，未在结构上产生什么变化，金融垄断并未被打破，所以这么多钱就不能转到用钱的人手上。
央行降息的突然启动被认为是诱发本轮上涨行情的直接因素，进一步催生了市场对未来宽松政策的预期。刘纪鹏却认为，仅靠一次降息，民间实际拆借利率并未降低，钱还是没转接过去，市场利率没有下降。
国家统计局10日公布的数据显示，2014年11月份，全国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨1.4%，涨幅创出自2009年11月份以来的新低。刘纪鹏指出，CPI连续几个月都不过2%，证明经济仍处于紧缩状态，没有遵守市场规律，如果不思变革的话，它同样是不正常的。
沪指上周迎来11.85%的周涨幅。然而经济基本面的低迷，和企业基本面的未见起色，很大程度上催生了股市陷入巨幅波动状态。例如本周二，沪指在一举突破3000点创40个月新高后大幅跳水，盘中跌幅一度超6%，振幅达8.5%，超过150只个股跌停，与此同时，两市交易额突破1.2万亿。
刘纪鹏认为，这是对宏观政策提出的挑战，这轮行情要巩固，要克服政策制定者、决策者的认识，市场要遵守自然规律，“改革还要加上政策的放松，还要把眼前的表现水平稳定住，因为它能带来信心，大家看到政策的基本变化就不再折腾了，资本市场起来，中国才能崛起。”
9月19日阿里巴巴登陆纽交所，以218亿美元的融资额创造了美国股史上的最大规模的IPO，让全世界人看到了中国人的力量，也看到了优质企业频频出走海外的尴尬。
刘纪鹏说道，“我们本来就有这么大的爆发力，我们的经济足够支撑这样的股市，是外在因素把它束缚住了，不尊重资本市场的选择。今天中国股市必须刺激起来，不要再束缚它，让人们的信心和信任诞生，同时化解矛盾。在这种背景下，我们不希望政策调整是一次性的，它没有化解资本市场的利率解决问题，而且还要降息、将准。”
刘纪鹏认为，新常态的背景下，危机将成为常态，这次的牛市是需要讴歌的，而它更应该是在一个有基础的背景下，形成一个峰值。
“监管层是有牌可出的，只是不要再继续出错牌。”刘纪鹏说，改革叠加政策上的放松才是化解股市低迷的关键。
“将近120万亿的M2，钱这么多，成为世界第一大央行，总资产比美联储大1.5倍。”在刘纪鹏看来，市场积蓄到今天，从不缺乏资金。
那么，是什么原因导致股市低迷？他认为，我国经济正在经历政策的紧缩期。去杠杆、去泡沫等工具的运用，未在结构上产生什么变化，金融垄断并未被打破，所以这么多钱就不能转到用钱的人手上。
央行降息的突然启动被认为是诱发本轮上涨行情的直接因素，进一步催生了市场对未来宽松政策的预期。刘纪鹏却认为，仅靠一次降息，民间实际拆借利率并未降低，钱还是没转接过去，市场利率没有下降。
国家统计局10日公布的数据显示，2014年11月份，全国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨1.4%，涨幅创出自2009年11月份以来的新低。刘纪鹏指出，CPI连续几个月都不过2%，证明经济仍处于紧缩状态，没有遵守市场规律，如果不思变革的话，它同样是不正常的。
沪指上周迎来11.85%的周涨幅。然而经济基本面的低迷，和企业基本面的未见起色，很大程度上催生了股市陷入巨幅波动状态。例如本周二，沪指在一举突破3000点创40个月新高后大幅跳水，盘中跌幅一度超6%，振幅达8.5%，超过150只个股跌停，与此同时，两市交易额突破1.2万亿。
刘纪鹏认为，这是对宏观政策提出的挑战，这轮行情要巩固，要克服政策制定者、决策者的认识，市场要遵守自然规律，“改革还要加上政策的放松，还要把眼前的表现水平稳定住，因为它能带来信心，大家看到政策的基本变化就不再折腾了，资本市场起来，中国才能崛起。”
9月19日阿里巴巴登陆纽交所，以218亿美元的融资额创造了美国股史上的最大规模的IPO，让全世界人看到了中国人的力量，也看到了优质企业频频出走海外的尴尬。
刘纪鹏说道，“我们本来就有这么大的爆发力，我们的经济足够支撑这样的股市，是外在因素把它束缚住了，不尊重资本市场的选择。今天中国股市必须刺激起来，不要再束缚它，让人们的信心和信任诞生，同时化解矛盾。在这种背景下，我们不希望政策调整是一次性的，它没有化解资本市场的利率解决问题，而且还要降息、将准。”
刘纪鹏认为，新常态的背景下，危机将成为常态，这次的牛市是需要讴歌的，而它更应该是在一个有基础的背景下，形成一个峰值。
“监管层是有牌可出的，只是不要再继续出错牌。”刘纪鹏说，改革叠加政策上的放松才是化解股市低迷的关键。