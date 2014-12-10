瑞银集团欧元、日元、英镑交易策略

摘要：瑞银集团12月10日提供了最新的日内欧元、日元和英镑交易策略，该行认为，欧元兑灭元跌破1.2340或升穿1.2460后再介入；美元兑日元在升向119.30-50的途中应该逢高做空，止损放在119.70上方，目标位118.20；英镑兑美元建议在跌向1.5640的途中买入，并紧跟止损。【实时策略】





瑞银集团(UBS)周三(12月10日)提供了最新的日内欧元、日元和英镑交易策略，该行认为，欧元兑灭元跌破1.2340或升穿1.2460后再介入；美元兑日元在升向119.30-50的途中应该逢高做空，止损放在119.70上方，目标位118.20；英镑兑美元建议在跌向1.5640的途中买入，并紧跟止损。

欧元兑美元：观点维持不变。昨天我们曾表示该货币对从所有时间级别分析都是较好的买入机会，但是最终汇价表现令我们失望。建议日内保持观望态度，汇价跌破1.2340或升穿1.2460后再介入。



美元兑日元：美元兑日元在升向119.30-50的途中应该逢高做空，止损放在119.70上方，目标位118.20；欧元兑日元在向147.60-80区域靠近的时候做空，止损放在148.00，目标位146.50。



英镑兑美元：汇价在年底前仍然会出现轧空走高的行情，建议在跌向1.5640的途中买入，并紧跟止损。