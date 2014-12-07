马云：企业家不能完全听信经济学家的预测

12月6日消息 今天阿里巴巴[微博]集团董事局主席马云在北京发表演讲时表示，企业家不能只听信经济学家对未来的判断，企业家最能感受经济的变化，要相信自己对于未来市场的变化。



马云在演讲时表示，他自己对经济学家很尊敬，经济学家通过对过去的总结，发现商业模式，并以此预测未来。然而，企业家是最能够感到经济的变化的一群人，企业家对未来市场的判断和对机遇的把握都有自己的优势。“如果你这个时候还去听经济学家的预测，你的灾难就大了。”马云说。

马云表示，这几年他发现所有企业家都听经济学家对未来的预测，这个时候企业家失去了原本的自信。马云是在北京浙江企业商会第五次会员代表大会上，谈及经济形势不佳时做出上述表述的。他表示，浙商的一大优点就是抓住机会，因此要相信自己的判断。“我们在全世界各地只要有人的地方，总能找到属于我们的机会，未来也是这样。”他说。



“我相信很多人都说今年过的不容易，其实每年都不容易，我们商人从来就没有容易过。”他说，“未来的每一天都不那么容易，而不容易才是机会。”马云表示，“不容易”考验的是企业家的能力，如果建立了一个好的模式，就能让你在坏时代到来的时候扛过去。



在谈及未来的时候，马云再度提出了“互联网带来的不是冲击而是机会”这一论调。“以他人为中心”，“强调体验”，“开放、透明、分享”和“承担责任”是马云总结出的互联网精神的要素。



在谈及阿里巴巴时，马云表示，现在大家说阿里巴巴好，让他感到心里很虚。他表示，以前大家说阿里巴巴这不好、那不好，其实他知道阿里比大家想象的好。“而今天大家都说你很好，其实我们并没有大家想象的那么好，其实我们心理越来越虚。”他说，“别人说你很好，其实你没那么好的时候其实才是真正的灾难的开始。”