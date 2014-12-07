黄金一周供求关系总结：SGE交易强劲 印度或有变数

上周日广受黄金市场关注的瑞士黄金公投终于落下帷幕，公投最终以失败告终，这意味着黄金市场所期待的一大需求不复存在。



不过印度政府意外放松了黄金进口限制则对市场起到了一些积极的影响。



另一方面，上海黄金交易所今年的黄金交易量或创新高，表明了中国市场的需求仍然非常强劲。



许罗德：2014年上海黄金交易量可能上升30%



上海黄金交易所(SGE)主席许罗德周三(12月3日)表示，2014年上海黄金交易量可能上升30%，至1.7公吨。



不过，许罗德称，今年9月上海自贸区人民币(6.1502, -0.0044, -0.07%)计价黄金合约的上市在一定程度上限制了上海黄金交易所的交易量，大致165亿人民币的交易额。



许罗德预计2015年上海黄金交易量将继续增加，因更多的会员参与国际版交易，以及扩大自营交易的经济业务。



印度黄金行业对80:20规则取消表示欢迎 称将打破垄断

印度政府出人意料宣布取消黄金20:80进口限制，这一举措受到印度黄金行业的欢迎。



印度黄金和珠宝联合会(IBJA)主席Suresh Hundia表示：“这是非常受到欢迎的举措，也是让大家都很意外的。



今年10月，印度进口黄金大增至41.7亿美元，使得印度政府对黄金进口采取进一步限制措施的预期一度非常多，因此，此次取消80:20的措施让市场非常意外。



欧洲央行[微博]黄金猜测终结 德拉基：欧洲央行不买黄金



欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)在周四(12月4日)的会议之后确认，欧洲央行的资产购买计划中，不包括黄金。



在被问到会购买哪些资产时，德拉基表示：“除了黄金，我们讨论了所有资产。”



此前在11月17日，欧洲央行执行委员会成员Yves Mersch称，欧洲央行在进行目前的QE时，有很多选择，他以黄金举例，作为理论上可能的选择。因此，市场猜测欧洲央行购买的资产中，可能包括黄金。