国际原油市场供需失衡加剧

有分析人士认为，在石油需求没有大幅增长前，国际原油价格还将持续下行，布伦特原油价格明年上半年可能跌破60美元]



伊拉克政府和伊北部库尔德自治区就此前争议颇多的石油出口和财政支付等问题达成协议。多数分析认为，值此原油价格大跌之际，该协议结束了过去数月因争端而导致的基尔库克石油出口基本停止的局面，伊拉克石油出口增加的可能性加大，从而加剧国际原油市场供应过剩的局面。



“双赢”协议



据伊拉克媒体报道，协议规定库尔德地区每天出产55万桶原油，经库尔德人控制的输油管道运送至土耳其杰伊汉港口出口国外。其中30万桶来自伊拉克东北部城市基尔库克，其余25万桶则来自北部库尔德地区油田。



伊拉克国营原油营销机构SOMO将负责销售石油。作为回报，伊拉克政府将国家财政预算的17%划拨库尔德地区。



一直以来，伊拉克政府和库尔德地区在石油销售和财政划拨等问题上存在分歧。库尔德人坚持称宪法赋予了他们根据自身情况独立销售石油的权利。库尔德地区领导人多次批评伊拉克政府拖欠财政拨款，借此出口石油。今年5月，库尔德人开始独立出口原油到杰伊汉，令伊拉克中央政府震怒，作为惩罚，随即削减了对该地区的财政预算拨款。



除了恢复对库尔德地区的财政拨款，巴格达还将支付正打击“伊斯兰国”极端组织的库尔德民兵“自由斗士”大约10亿美元的工资和装备开支。



目前，国际原油价格低迷，以及同“伊斯兰国”的战斗令伊拉克财政预算紧张，该协议的签订将令伊拉克石油出口增加。有分析认为，即便是伊拉克政府或库尔德地区中的一方撕毁协议，都至少会持续至本财年。



“这需要库尔德自治政府立即开始一些技术性工作。”伊拉克财长泽巴里称该协议是“双赢”，“这需要库尔德自治政府每天出口25万桶原油到土耳其杰伊汉港口，在那里交给SOMO。”



路透社引述库尔德地区一位消息人士的话称，该地区除了每天出售25万桶石油交给SOMO外，超过该数目则可以自由出售。这标志着该地区原油产量的大幅提升，该地区还称计划在明年底日出口量达到100万桶，而这明显是伊拉克政府长期反对的。



欧亚集团中东北非主管卡迈勒认为，该协议仍有可能受到政治分歧的影响。他说：“如果出现新的分歧，巴格达仍有可能在任何时候改变对库尔德自治区的态度，除非出台最终的石油和天然气法律。”



供大于求



作为石油输出国组织中的第二大产油国，伊拉克与北部库尔德人地区签订的协议令国际原油价格再度受挫。WTI和布伦特油价应声下跌，其中WTI在6天内第五次下跌。纽约1月WTI原油期货价格下跌2.12美元，收报每桶66.88美元，伦敦布伦特原油1月价格则下跌2美元，收报每桶70.54美元。委内瑞拉外交部长拉米雷斯在采访中称，OPEC有可能在2015年第一季度召开紧急会议。



在美国石油产量增至30年来最高点、全球需求增长放缓之际，国际原油市场跌入熊市。在上月27日的维也纳会议上，包括委内瑞拉和伊朗在内的成员国要求将日产量减少3000万桶，但最终遭OPEC拒绝。



能源资讯机构EnergyAspects分析师马林森说，该协议允许买家在不承担任何法律风险的情况下购买原油，显然将促进产量增长。他说：“紧跟着OPEC会议后，我们认为明年初可能出现供严重大于求的情况。”



即便已经减产，11月OPEC产量仍连续6个月超过官方目标。统计数据显示，11月OPEC成员日产量为3056万桶，比10月日减产42.4万桶。



“伊拉克政府和库尔德的协议将增加产量，令市场承受下行压力。”瑞穗证券未来部门主管杨格尔说道。“市场仍在消化OPEC会议的意思。”资深投资策略师海沃氏则认为，“还需要时间看看需求的响应。”



据彭博社报道，有分析人士认为，在石油需求没有大幅增长前，国际原油价格还将持续下行，布伦特原油价格明年上半年可能跌破60美元。“我们正处于一个非常颠簸的下行阶段。”美国能源分析集团LLC主管丰隆称，“这可能意味着非常低的油价将持续相当长的一段时间。”



沙特阿拉伯亲王费瑟3日表示，沙特不会在这个时候为任何人放弃石油市场份额。不过，他同时称，如果对配额有“合理有保障的监督”，确保市场份额不会被其他产油国挤占，沙特将考虑减产。“过去我们已经试过了。”他说，“不幸的是其他产油国利用的不仅仅是沙特，还有像阿联酋和科威特等减产的机会。”

