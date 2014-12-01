黄金再失支撑 商品货币续跌

美元将持续受到美国经济数据强劲这一背景的依托，而其他央行[微博]则将进一步宽松。在目前情况下，相信即便美债收益率不上升，美元也能进一步走高，因美国经济表现仍相对强势，最近公布的GDP数据还上修了。接下来的非农数据及薪资数据将十分重要，因为美联储需要看到更好的薪资表现以采取更为鹰派的立场。





日内重点关注23:00美国11月ISM制造业指数。



策略建议：



欧洲央行官员，特别是行长德拉基，近期的讲话激进程度上升。这表明表明该行鸽派立场加深，从而推低了欧元。接下来是欧洲央行12月会议，如果会议没什么新行动的话，预计欧元将展开反弹。欧洲央行有可能要到2015年一季度才会采取购债行动，因为其希望观察TLTRO的作用。但在目前的情况下，欧元仍存在卖压。只有当欧元/美元日图收盘站上1.26关口，方能扭转短期看跌偏好，下行目标指向1.2375以及1.21。日内关注反弹1.2450-1.2470，上不去可以考虑做空。支撑看向1.2425-1.2400。



英国经济数据仍呈现出季节性强势，但也存在部分隐忧。最近公布的GDP数据中投资数据就表现不佳。且卡尼预计通胀在未来将降至1%下方。不过，相较于欧洲央行鸽派的评论，英国央行近期的措辞仍是偏鹰的。本周英镑基本面消息不断，英国制造业制造业PMI将于今日发布。英镑/美元已跌破1.5649支撑，空方正对1.5626支撑开启了有力的检测，汇价后续支撑位于1.5590。跌破该点位将进一步，近期跌势将延续，1.5550/60一线短期内将被测试的概率很高。日内反弹关注1.5626，企稳下方可做空。上行方面，只有突破1.5739才能减缓抛压，并有进一步上试1.5783云顶的风险。



瑞士公投失败黄金遭受重创，金价失去一大支撑，后期可看至1130。日内反弹关注1161，若反弹无力，可逢高做空。跌破1146则延续跌势看向1130。



日内美元/日元刷新119.01高位，在119关口附近可能引发买盘获利了结，阻止汇价进一步延伸上行。而一旦有效突破该关口，则引发卖盘触损，将为进一步涨向120.00开启大门。近几个交易日等待汇价对该价位的强穿，以给出追多信号，最好是日线图的大阳线上穿形态。下行方面，美元/日元初步支撑位于118.75-118.50，若跌破则进一步支撑看118.30，而如果再度跌破该水位，则将跌向118.00，届时将为汇价提供支撑。

亚市早盘通胀公布后，澳元/美元大幅下跌，迅速跌穿0.8430一线，并再刷4年来低位0.8427。因澳大利亚通胀指数走软，加之瑞士选民否决黄金公投，黄金价格大幅下跌。通胀的走软及大宗商品价格的下跌令澳元应声遭受打压。在全球经济大环境不景气的情况下，大宗商品价格走势疲软，上周石油输出国组织(OPEC)顶住油价下跌压力坚持不减产，世界原油价格遭受重挫，澳元等商品货币也无一幸免承压走软。



中国降息对澳元的支撑作用有限。市场认为降息不会改变中国经济再平衡的节奏，中国仍将从出口型经济转向内需型经济。亚洲通缩压力上升，澳联储下一次的政策声明值得关注。澳元/美元在上周构筑短线双底不成后，本周初跳空低开，日内并快速下跌超过1%。虽然周一的跳空低开并非突破型缺口——回补后没有留下真正的价格空缺，但周线开局便加速探底，汇价利空的偏向已十分明显，因此建议短线逢高做空。但日内需关注反弹，若反弹回0.8482不破则可进场做空。支撑位于0.8430-0.8413，破位亦可做空。