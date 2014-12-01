中央经济工作会议等六大事件影响12月A股走势

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今年以来，事件性因素对股市的推动作用显而易见。最典型的莫过于央行宣布降息，上周上证综指在银行、券商、地产的推动下放量大涨7.88%。进入2014年最后一个月，哪些事件会对股市走向产生重要影响呢？
事件一 中央经济工作会议
根据以往的惯例，中央经济工作会议将于12月上旬或中旬召开，对宏观经济形势作出判断，定调来年宏观经济政策，确定包括经济增长、通胀、货币供应、财政收支、进出口贸易等在内的多个经济目标。这成为判断当前经济形势和定调第二年宏观经济政策最权威的风向标。
预计今年的中央经济工作会议将围绕“新常态”下的宏观经济和深化改革，提出明年的经济社会发展目标和宏观政策基调。而市场对经济增速下调的猜测日益增多，业内学者认为，明年GDP或在7%—7.2%的合理增长区间。
股市在最近3年的中央经济工作会议召开期间，有2年下行、1年上涨。会议对股市的直接影响有限，但对明年经济的定调和改革的前瞻会影响股市趋势。
事件二 一号文件看农业
一般而言，中央农村工作会议在中央经济工作会议之后召开，一般是12月下旬，会议所讨论的内容将成为2015年中央“一号文件”的基础。
2004年至2014年连续十一年发布以“三农”为主题的中央一号文件。预计2015年中央农村工作会议中，土地改革和土地流转将会是重点，包括农产品价格政策改革、农垦系统改革等。
平安证券发布最新策略研究认为，在股票的配置上关注两条主线：一是改革带来的土地资产重估，相关的投资标的主要是农业领域的农垦系统与山林地资源的上市公司，以及受益于城市工业和其他建设用地的集约化利用的地产类上市公司；二是农业产业链的重构，包括农资领域的平台服务型上市公司和受益于农产品价格改革的种子类上市公司。
事件三 上交所两融打新
在深交所放开信用账户打新后，上交所也将从今日起放开信用账户打新。根据上证函799号《关于上海信用账户可用于新股申购的通知》，自2014年12月1日起，投资者可利用融资融券信用证券账户申购沪市新股。这意味着，放行信用账户打新将拓宽投资者申购新股的渠道，同时也便于投资者在不减少信用担保品的同时，参与新股申购。
融资融券余额从去年年末的3465亿元增加至11月27日的8170亿元，期间增加了4705亿元，而从6月IPO重启以来，两融余额增加值达到4106亿元，投资者利用信用账户打新是余额快速增加的原因之一。业内人士表示，此次上交所也放开信用账户打新，将进一步促进资金流入股市。
事件四 新三板竞价交易
新三板市场从向全国扩容以来，规模快速扩张。根据统计，截至11月24日，新三板已挂牌企业达1351家，在审企业732家。从新三板市场的建设层面上看，交易机制、市场内部分层等制度建设已纳入日程。
8月25日，新三板做市交易系统正式上线。全国股转系统发言人隋强此前称，新三板竞价交易机制最快于今年底或明年初推出。
若新三板再迎制度改革，新三板概念股包括南京高科、海泰发展、东湖高新、电子城、苏州高新、张江高科、鑫茂科技、中关村等或现交易性机会。
事件五 财税改革利好公司
此外，从12月1日起，一批财税制度实施新的适用税率、优惠政策。包括原油、天然气资源税适用税率和优惠政策；在全国范围内实施煤炭资源税从价计征改革，同时清理相关收费基金。相关原油、天然气、煤炭上市公司业绩将受到影响。
事件六 欧盟或将实施QE
海外市场方面，特别是欧盟和美国的货币政策动向将影响A股上市公司业绩。有消息称，随着欧元区步入负增长，且需求疲软，12月欧央行将宣布更多的刺激政策，包括购买主权债在内的大规模资产购买计划申明，欧洲央行或在明年实施量化宽松(QE)。美联储已经宣布结束其量化宽松政策，但近期美国公布的一系列数据并不理想，如10月耐用品订单数据疲软、申请失业金人数上升、10月个人消费和支出月率下降，这将促使美联储明年收紧政策的预期降温。
事件一 中央经济工作会议
根据以往的惯例，中央经济工作会议将于12月上旬或中旬召开，对宏观经济形势作出判断，定调来年宏观经济政策，确定包括经济增长、通胀、货币供应、财政收支、进出口贸易等在内的多个经济目标。这成为判断当前经济形势和定调第二年宏观经济政策最权威的风向标。
预计今年的中央经济工作会议将围绕“新常态”下的宏观经济和深化改革，提出明年的经济社会发展目标和宏观政策基调。而市场对经济增速下调的猜测日益增多，业内学者认为，明年GDP或在7%—7.2%的合理增长区间。
股市在最近3年的中央经济工作会议召开期间，有2年下行、1年上涨。会议对股市的直接影响有限，但对明年经济的定调和改革的前瞻会影响股市趋势。
事件二 一号文件看农业
一般而言，中央农村工作会议在中央经济工作会议之后召开，一般是12月下旬，会议所讨论的内容将成为2015年中央“一号文件”的基础。
2004年至2014年连续十一年发布以“三农”为主题的中央一号文件。预计2015年中央农村工作会议中，土地改革和土地流转将会是重点，包括农产品价格政策改革、农垦系统改革等。
平安证券发布最新策略研究认为，在股票的配置上关注两条主线：一是改革带来的土地资产重估，相关的投资标的主要是农业领域的农垦系统与山林地资源的上市公司，以及受益于城市工业和其他建设用地的集约化利用的地产类上市公司；二是农业产业链的重构，包括农资领域的平台服务型上市公司和受益于农产品价格改革的种子类上市公司。
事件三 上交所两融打新
在深交所放开信用账户打新后，上交所也将从今日起放开信用账户打新。根据上证函799号《关于上海信用账户可用于新股申购的通知》，自2014年12月1日起，投资者可利用融资融券信用证券账户申购沪市新股。这意味着，放行信用账户打新将拓宽投资者申购新股的渠道，同时也便于投资者在不减少信用担保品的同时，参与新股申购。
融资融券余额从去年年末的3465亿元增加至11月27日的8170亿元，期间增加了4705亿元，而从6月IPO重启以来，两融余额增加值达到4106亿元，投资者利用信用账户打新是余额快速增加的原因之一。业内人士表示，此次上交所也放开信用账户打新，将进一步促进资金流入股市。
事件四 新三板竞价交易
新三板市场从向全国扩容以来，规模快速扩张。根据统计，截至11月24日，新三板已挂牌企业达1351家，在审企业732家。从新三板市场的建设层面上看，交易机制、市场内部分层等制度建设已纳入日程。
8月25日，新三板做市交易系统正式上线。全国股转系统发言人隋强此前称，新三板竞价交易机制最快于今年底或明年初推出。
若新三板再迎制度改革，新三板概念股包括南京高科、海泰发展、东湖高新、电子城、苏州高新、张江高科、鑫茂科技、中关村等或现交易性机会。
事件五 财税改革利好公司
此外，从12月1日起，一批财税制度实施新的适用税率、优惠政策。包括原油、天然气资源税适用税率和优惠政策；在全国范围内实施煤炭资源税从价计征改革，同时清理相关收费基金。相关原油、天然气、煤炭上市公司业绩将受到影响。
事件六 欧盟或将实施QE
海外市场方面，特别是欧盟和美国的货币政策动向将影响A股上市公司业绩。有消息称，随着欧元区步入负增长，且需求疲软，12月欧央行将宣布更多的刺激政策，包括购买主权债在内的大规模资产购买计划申明，欧洲央行或在明年实施量化宽松(QE)。美联储已经宣布结束其量化宽松政策，但近期美国公布的一系列数据并不理想，如10月耐用品订单数据疲软、申请失业金人数上升、10月个人消费和支出月率下降，这将促使美联储明年收紧政策的预期降温。