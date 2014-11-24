大盘缩量调整 股指有望震荡走高

上周沪深股市呈现高开低走、震荡调整的格局。周初在沪港通正式开通利好刺激下，大盘跳空高开再创反弹新高，但在获利盘抛压下，大盘震荡下行。随后几个交易日，大盘缩量调整，清洗浮筹，周五大盘在券商、保险板块强力拉升下重拾升势，强势格局明显。



基本面上，周二国家统计局公布数据显示，10月份70个大中城市中价格下降的城市有69个，持平的城市有1个，环比价格变动中，最小的降幅为0.2%，最大降幅为1.6%，总体上降幅有所收窄，这表明政策救市起到了一定的效果。但总体上楼市仍处在下降通道之中，短期内对经济形成一定的拖累，但从长期来看，为其他行业特别是高新产业、消费领域腾出了发展空间。这也是中国经济结构性调整的必然结果。周四汇丰公布11月PMI初值为50%，较上月回落了0.4个百分点，创6个月以来新低，分项指数中新出口订单指数大幅回落至50.5%，产出指数也由此回落至49.5%，两者比上月均回落了1.2个百分点。



政策面上，国家发改委再公布5条铁路投资项目，总投资为1526.97亿元。在此之前的10月以来，发改委已批复了16条铁路和5个机场共21个基建项目，项目投资达6933.74亿元，显示铁路基建建设正加快建设步伐，投资规模不断加大，有望填充房地产投资下降的空缺，为明年的经济稳健发展打下基础。周三国务院出台十项措施加快利率市场化改革，缓解企业“融资难、融资贵”问题，特别指出要引导金融机构合理调整“虚高”的贷款利率。

资金面上，上周央行在公开市场进行两期14天期正回购操作共计300亿元，中标利率持平于3.4%，对冲本周到期的资金400亿元后，上周公开市场实现净投放100亿元，旨在缓解市场因下周新股集中IPO造成的短期资金紧张局面。从目前情况看，未来货币政策向“宽货币、降成本”两个方面发展已经势在必然，这对经济稳长、对企业、对股市都是重大利好。



技术面上，上周沪市大盘周K线收一带下影线的高开阴线，显示市场逢高获利了结的意愿较为强烈，但周均线等技术指标显示中线趋势仍然向上。日K线上，除5日均线走平，而其他短中长期均线继续上行，对大盘构成强力支撑。周四大盘在2437点止跌回升，显示大盘调整基本上到位，周五大盘再度上攻，重新站在5日、10日均线之上，形成再度上攻的态势。下周有11只新股IPO，预计将抽资1.5万亿元左右，但本周大盘的调整已大部分消化了这一利空。预计后市大盘在资金面宽松和改革红利释放引领下，有望跨越2500点，继续展开上攻行情。操作策略上，建议投资者逢低积极吸纳。



本周周趋势看多



中线趋势看多



下周区间2460-2560点



下周热点区域板块、券商



下周焦点IPO、货币政策