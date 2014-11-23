如果油价跌到50美元 资本市场做多需谨慎

现在有一种声音：国际油价将要跌到50美元/桶。



媒体上国际油价这个词，一般指的是纽约商品交易所原油价格，最新价格是76美元，离50美元还需下跌34%。跌到50美元并非空穴来风，今年7月油价还在100美元上方，本周创阶段新低跌到了73美元，本周四大涨了2.8%，周五小涨，但还没打破空头趋势。



认识的很多人下意识里都觉得石油这么大宗的商品，价格波动即使不小，也很难短时间出现巨大的落差。事实上，石油的价格波动比很多商品都要大，金融属性在石油身上的投射极重。就像7月初的人们很难想象4个月后，国际油价能从107美元跌到73美元，跌幅达32%。



这么大的波幅不算新鲜事。回想起2008年油价跌破50美元的情景，当时也只经历了4个月的下跌，但跌幅更大——国际油价从当年7月的每桶148美元历史高价，跌到11月跌破50美元，当月最低48美元，4个多月暴跌100美元，跌幅超过67%。所以，油价的暴涨暴跌其实不罕见，而是常见。而且常常在大方向上要沿通道走到极致，有时涨到令人不敢做空、跌到令人不敢抄底。



从这个模式看，国际油价在明年跌到50美元也不令我惊讶。



如果，油价真的跌到50美元，会怎么样？



人们可以习惯性地得出一些结论，比如关注交通运输业、汽车、化肥以及塑料(9875, 30.00, 0.30%)等股票，因为运输业景气度与油价负相关，而化肥、塑料等原料很大程度来自于石油，都会从成本下降中受益，油价低也能刺激汽车消费。

我倒有些惶恐。很多简单的逻辑并不一定能在经济链条上经受所有环节的考验而不变形。就像铁矿石价格暴跌时，不应该去想着对钢铁行业是利好，原材料价格暴跌，必与产品景气低迷直接相关；同样的，一些原材料涨价时，对中下游未必是利空，得看它能否将价格压力传导出去。



石油价格是世界经济的晴雨表。2003年至2007年的石油牛市反映了新世纪以来全球经济最强劲的增长。2008年的石油熊市，正是全球经济高速增长的结束。后来随着逐渐走出金融危机，全球经济复苏，油价也回到100美元上方。



现在中国经济减速的趋势已经明朗，世界经济会否滑入衰退，值得观察。如果国际油价真的在明年跌破50美元，在资本市场做多头还是小心一些为好。



在这时点到来之前，资产泡沫说破未破、经济说衰退又难确定的时期，应该是投资的一段美好时光。当人们都说牛市已经来临时，往往接近牛尾，当人们还在争论牛市，不少个股行情却纷纷翻倍时，正是应该在别人犹豫中抓住盈利的机会。