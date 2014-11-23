拿破仑一顶毡帽≈190万欧元

本月十六日，一位韩国买家在法国巴黎以188.4万欧元的高价拍得拿破仑曾经戴过的一顶标志性双角帽。这顶毡帽是拿破仑在担任第一执政官期间所戴。该品拍卖前估价30万至40万欧元，为摩纳哥王室收藏的19件拿破仑帽之一。