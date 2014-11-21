“我们曾如此渴望命运的波澜，到最后才发现：人生最曼妙的风景，竟是内心的淡定与从容……”



这句话出自一篇名为“杨绛《一百岁感言》”的文章，暂且不论是否出自杨绛先生本尊，但确实道出了自在人生的从容，方才赢得了微博、微信上大V小粉的疯狂转发。





优雅，一定不是与生俱来的气度，而是饱经时间雕琢、经历风雨彩虹、阅尽世间繁华之后，岁月馈赠的礼物。



优雅，也不仅仅是当下的美感，而是能够让我们的思维更加冷静、更加理智、更加沉着的把发展的道路看的更加清晰。



2014年，中国经济从高速增长的轨道转入适速增长的新常态。



在刚刚结束的APCE工商领导人峰会上，习近平主席首次系统的阐述了新常态：速度——“从高速增长转为中高速增长”，结构——“经济结构不断优化升级”，动力——“从要素驱动、投资驱动转向创新驱动”。



被誉为世界经济新引擎的中国正在放缓，但决策层并不为所动，经济上扬或者放缓，政策都在那里，不紧不迫。正是这种云卷云舒、花开花落的优雅，为中国的改革和发展，赢得了更多的机会。



习近平主席指出，新常态将给中国带来新的发展机遇：经济增速虽然放缓，实际增量依然可观；经济增长更趋平稳，增长动力更为多元；经济结构优化升级，发展前景更加稳定；政府大力简政放权，市场活力进一步释放。



中国经济经过了30余年的高速发展之后，在全面深化改革元年2014年，第一次真正意义上重新审视了速度问题，第一次从政策层面上沉着的对待经济速度的放缓，第一次开始了一场从速度到质量的优雅回归，这场回归，一定是发生在波澜之后，幸福之前。



那么问题是，中国为什么需要一个缓和的速度？



经济增长的目标，归根结底要分解到每个地方政府的GDP中去，过去，在以GDP数字论英雄的政绩观下，催生出了当前经济中的一系列问题。



表象就是产能过剩，投资是见效最快的经济增长三驾马车之一，也是地方政府追求GDP管用的方法，但由于他们缺乏产业布局的大局观，在产业布局上往往形成诸侯割据的分裂状态，面对优势的产业一哄而上，免租、免税、免费，极尽一切政策优势吸引投资，在政策吸引下，企业很难看清趋势，作出投资之后最终面临的是营收遇阻，创收困难。



地方政府曾经蜂拥而上的经济开发区、高新产业园区最终空心化就是典型案例，而2011年-2012年各个地方政府加紧上马云[微博]基地最终成泡沫又是一例。



产能过剩带来的严重后果包括资源浪费、环境污染、企业亏损、贸易摩擦、产业升级艰难等经济问题以及员工福利减少、收入差距拉大等社会问题，长远影响中国经济的良性发展。



更严重的是，在事权和财权不匹配的分税制财税体系之下，地方政府为吸引投资而舍弃的财政收入，一定会通过“土地财政”来寻找安慰，最终扮演了高房价推手的角色。



如此而来，为金融系统注入了双重风险。一方面，来源于金融体系的企业投资，受困于产能过剩企业利润不佳，成为了“不良贷款”的准备军；一方面，政府加大举债，尽管中央财政多次纾困，但地方债于金融系统来说如鲠在喉。



大工业化所带来的“效益至上”的价值观虽然无可厚非，但有时候，我们更需要的，是一个清晰的方向——我们为什么奔跑？



很显然，如果速度缓和来到一个合理的区间，这些问题也就失去了野蛮生长的动力，得到一定的缓解。



而我们为缓和的速度所要迎接的必然挑战，则是一批企业的倒闭以及短时间内的失业率，但是这又有什么关系呢，现在的风口云集了无数的创业者，谁都在期望成被吹上天的下一位，传统企业如果不跟创业者大干一场，怎么才能更好的生存呢？而对于整个社会来说，如果不PK，怎么才能为我们留下更好的企业，创造更好的未来？



经济的发展最终要回归市场，市场的进步则一定是借力于创新。



而与新常态的一以贯之的政策是对创新的支持，9月10日，李克强总理在夏季达沃斯论坛说，要借改革创新的“东风”，在960万平方公里大地上掀起“大众创业”、“草根创业”的新浪潮，形成“万众创新”、“人人创新”的新态势。



从年初到现在，简政放权、营改增、小微企业减免税收、加大对小微企业的融资支持、等一系列政策一气呵成，并注重建设企业运营信用体系，从制度建设的角度伸出“看不见的手”。



而关于“大众创业”、“草根创业”的典范，莫过于9月登陆美国股市，以250.2亿美元融资额成为全球最大IPO的阿里巴巴[微博]。“双十一”刚刚过去，天猫[微博]终以571亿元的成交价格毫无悬念的再创记录，尽管越来越多的电商热情加入，把“双十一”打造成了一个全民狂欢的购物节，但短期来看，天猫一枝独秀的地位难以撼动。双十一当天阿里巴巴的股价下挫，但从10月份阿里巴巴开始为“双十一”预热时，阿里巴巴的股价就已经持续上扬了一段时间，为投资者交出了不错答卷。



阿里巴巴的成功，自是离不开马云这样教父级的“掌门人”，但更依赖于这些年，中国日益国际化的商品市场、日益开放的资本市场、以及在政策支持下飞速发展的科技产业所带来的6. 32亿网民和5.27亿手机用户。

过去，中国的榜上富豪大多来自于地产、食品和制造业，现在，富豪榜上的人则是来自于互联网，每一次发展的趋势无不深度依赖于改革红利的释放，机会永远属于顺势而为的人。2014年，全面深化改革元年，更多的红利将在不就的未来源源不断的释放出来，下一个中国富豪榜上，榜上有谁？



“梦想一定要有的，万一实现了呢？”我们真切的迎来了一个前所未有的黄金(1190.50, -0.40, -0.03%)时代，在这样一个难得的黄金时代，一切美好的幻想都充满了现实的可能，幸之。



哪些改革正在进行？未来释放哪些红利？政策走向怎样的趋势？我们如何才能等风来？新浪财经主办的“2014新浪金麒麟论坛”定于2014年11月22日在北京JW万豪酒店召开，本届论坛主题：变革与决策。聚焦改革深水期的中国经济的转型与挑战。