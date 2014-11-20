金价暴跌是否已成功筑底 对熊市别抱太大幻想

几度暴跌后，本周黄金(1195.90, -1.20, -0.10%)市场似乎迎来否极泰来的变化，由于技术面超跌吸引了欧美买盘，金价大力反弹至1180美元/盎司的关键支撑位之上；部分市场人士由此推测：金价已成功筑底，不会再暴跌了。



然而，美联储退出QE、明年加息的货币政策，决定了黄金市场目前的“熊市”格局。什么叫熊市？技术面来看，就是长期低位徘徊、反弹幅度较小，而且，无法预期其“底部”在哪里；投资角度来说，就是收益率下降，投资产品交易萎靡。

对于熊市，投资者不要有太多的幻想。国际金价谁说了算？当然不是“中国大妈”。趋势上，是美联储政策说了算，因为黄金以美元计价，黄金先是金融产品，其次才是大宗商品；具体价格点位上，是国际投行说了算，2012年末开始的金价暴跌，后被证实正是若干家投行联合做空的结果，在几个关键点位上从纽约金市抽离了几十亿美元的资金。



而现在投行说什么？“高盛”刚刚说：“我们预计一旦美国经济复苏表现强劲，且美联储开始升息，金价会有很大的下行压力。”



高盛去年曾预测，金价的底线在1050美元一线。1050美元被认为是黄金的采掘成本平均价，理论上来说，有效跌破的可能性较小。但如果我们信以为真，也就低估了国际金融大鳄不按常理出牌的伎俩。两个事实值得提防，一是国际银价早在一年前就跌破了成本价；二是国际炒家做多或做空黄金，看的是金融属性，不关心采掘成本。



相比熊市中的黄金，现有中国理财市场中，更多的产品值得被关注，股市呈现震荡上扬的慢牛趋势，偏股、混合型基金收益率仍在走高；而偏债基金的收益率目前更高达10%以上，成为基金“老大”；银行理财产品，也在卷土重来。



相反，黄金的投资机会成本，尤其是半年到1年的中线成本，毋庸置疑正在提高。黄金在熊市，投资需谨慎。