PTA领涨化工品 铁矿石深不见底

11月19日铁矿石继续探底行情，在昨日跌停收盘后，铁矿石午间再跌3.25%。农产品弱势依旧，菜粕(2201, -43.00, -1.92%)跌1.92%，豆粕(2853, -43.00, -1.48%)跌1.28%，白糖(4687, -73.00, -1.53%)跌1.34%。化工品在昨日调整后今日整体上涨，PTA(5826, 180.00, 3.19%)涨1.7%，橡胶(12715, 155.00, 1.23%)涨1.39%，甲醇(2595, 38.00, 1.49%)涨1.1%，塑料(9880, 25.00, 0.25%)、玻璃(884, 9.00, 1.03%)、聚丙烯均收涨。



PTA8月至11月的这一波大幅下跌行情，给PTA产业抹上了一层阴影。整个9月份，PTA下游工厂的开工率只有60%。由于下游工厂需求萎缩，PTA工厂的生产负荷也难有效增加，开工率基本维持在65%左右。相比往年，今年PTA的消费旺季可以说是惨淡收场。华泰长城期货分析师指出，对于纺织、化工行业企业来说，生产利润无疑最具吸引力，上游产品价格跌幅越深，自身的利润就越可观。如此算来，PTA厂家及下游聚酯和织造工厂，在撑过前段时间的艰难期后，利润空间打开，其生产积极性会明显提升，整个纺织行业形势会有所好转。

截至目前，PTA工厂的开工负荷在76%左右，聚酯工厂开工率也一路走高，在75%左右，织造工厂的开工率更是接近80%。与此同时，工厂的产销率也逐步攀升，浙江萧山、绍兴地区的工厂产销比例基本在200%左右，下游买家采购较之前积极。因此，当前我国PTA行业价格下跌时，便会限产保价从而抑制下跌趋势，而反弹到一定程度则重回跌势。鉴于下游市场逐步活跃，且这样的景气程度会维持一段时间，PTA市场的短期利好因素已经显现。年底之前，PTA期货价格的前期低点或是阶段性底部。如果国际原油价格能维持在70美元/桶以上，那么PTA价格几无可能再破前低。



《中国证券报》文章指出，主力合约铁矿1505合约封住跌停板，在创历史最低值的同时，也正式宣告铁矿石步入“4”时代。分析人士指出，对于矿石企业来说，行业肯定将面临重洗，只是洗牌的程度可能有所不同。对于钢企而言，虽然原材料价格大幅下降，但成材端同样面临价格下跌，加之钢厂进入减产周期，生产受限，虽然毛利率较高，但是总体产量缩减，因此钢厂未必能够明显受益。



永安期货研究员刘亮亮也表示，昨日铁矿石跌停主要是市场预期较差、资金打压的结果。展望后市，他认为当前外矿成本仍远远小于目前价格，外矿利润丰厚，产能扩张，产量不断创新高。而国内钢铁产能过剩，面临去产能的挑战，虽然不至于大幅减少，但增速放缓是大概率事件。因此，矿石供给过剩，长期来看，仍将下跌。