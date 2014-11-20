宏观经济环境影响黄金 以欧元计价黄金或有机会

巴克莱(Barclays)认为实物黄金(1197.60, 0.50, 0.04%)需求将会为金价提供一些支撑，该行认为这将持续整个11月，但在旺季之后其支撑会减弱。



此外，巴克莱还认为，随着欧元对美元跌至1.1并且明年美联储很可能升息，明年黄金将面临巨大压力。



近期宏观经济环境成为了黄金受到的主要影响，美元的强劲等都在拉低金价。三个月期黄金和欧元/美元之间的关系增强到了57%，是今年以来的最高水平。



此外，上周LBMA的大会上，生产商、消费者和加工商对一年之后的金价预期为1200美元/盎司。整个大会上对黄金的预期仍然是普遍看空的。不过他们还关注在金价的低迷和生产成本之间的关系。



世界黄金协会(WGC)在上周也发布了报告，三季度全球黄金需求有所下降，不过与此同时供应也有所下降。



金价的尾部风险使得以欧元购买黄金有一些机会，尤其是在本月底瑞士的黄金公投时。

