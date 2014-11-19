大宗商品下跌或致主要新兴国家评级重回“垃圾级”

据英国11月17日报道，油价和其他大宗商品价格下滑，以及全球利率上扬的前景，令部分大型新兴市场国家信用评级可能重新落回“垃圾级”，也突显出许多国未能在景气大好时进行改革的问题。



据报道，新兴经济体自2007年以来大约有200次的评级调升，其中有近半数是升至最高级“投资级”，但今年标准普尔对新兴经济体的评等调整中，调降的评等要比调升的多出约三分之一。



这使得三大新兴经济体即俄罗斯、巴西和南非的评级，只要再调降一次就会落入“垃圾级”。此前10年评级不断调升，协助驱动大约8万亿美元的投资涌向新兴股市和债市。

“目前有不少接近垃圾级的BBB评等，”美银美林的EEMEA固定收益和经济主管David Hauner表示。



法国巴黎银行预估，如果未来几年油价LCOc1处于约每桶80美元，波斯湾各国、俄罗斯、拉丁美洲和非洲产油国的评等可能会被调降半个至两个级距不等。如果油价跌至60美元，其评等降幅可能更大。



标准普尔EMEA主权评等主管Moritz Kraemer强调，油价持续下跌对各国的影响程度不同。



IMF数据显示，油价要保持在90美元上方，沙特、俄罗斯和尼日利亚才会平衡预算，但前两个国家都拥有大量的外汇储备，而科威特、哈萨克斯坦等国甚至在65美元就会保持预算盈余状态。



标普数据显示，俄罗斯和巴西评级都处在投资级最低的BBB-，但市场目前已经将其看作垃圾级。但这并不都是坏事。约70%的新兴国家都是资源匮乏的石油进口国，意味着今年油价跌30%是一大福音。



“可以肯定的一点是，(主要新兴国家)评级调降至垃圾级，将对整体新兴资产类别产生重大影响。”美银美林的Hauner表示。