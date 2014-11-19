澳大利亚向中国30岁以下年轻人开放打工度假签证







澳大利亚外交贸易部网站截图

澳大利亚外交贸易部网站消息，中澳两国达成协议，澳大利亚已经行之多年的30岁以下年轻人打工度假签证，英文叫Work and Holiday Arrangement (WHA)，将对中国年轻人开放。



澳大利亚外交贸易部的网站消息称，澳大利亚和中国已经完成了关于“打工度假安排” (WHA)的谈判，澳大利亚每年将向中国提供5000个打工签证名额。



澳大利亚外交贸易部原文：



Work and Holiday Arrangement



Alongside ChAFTA, Australia and China have also completed negotiations on a Work and Holiday Arrangement (WHA) under which Australia will grant visas for up to 5,000 Chinese work and holiday makers annually. The WHA will increase demand for tourism services and support the development of Australia’s tourism sector, particularly in rural Australia.



11月17日，中国国家主席习近平在澳大利亚堪培拉与澳总理阿博特签署一系列惠及双方的自由贸易协议，引发巨大关注。记者注意到，在诸多商业协议之中，一条相当重要的协议被大多数媒体忽视了，那就是——澳大利亚同意向中国开放“打工度假签证”。



18日上午，记者登陆澳大利亚外贸部门政府官方网站，看到这样一段话：澳大利亚与中国已经完成关于“打工度假安排”(注：Work and Holiday Arrangement ，简称WHA)的谈判，澳方同意每年将向中方提供5000个签证名额，希望借此刺激旅游业和服务业，尤其是澳洲乡村的发展。



不过，澳方向中方提供的这种签证的具体内容，以及什么时候开始提供签证，记者未看到更多详细说明。



记者搜索资料看到，澳大利亚向其他国家提供的“打工度假签证”大致条款为：面向18岁至31岁的年轻人，可在澳工作或度假，有效期限最长1年，可为每家雇主最多工作6个月，签证有效期限内可多次往返等。



但是，获得这种签证也有一定的条件和资格限制，比如：身体健康，有足够的经济支持(大约5000澳元)，有能力购买返程机票，有一定的教育水平，雅思4.5分以上(满分9分)，没有不良个人记录等。



小资料：“打工度假签证”是什么？



“打工度假”是一些欧美国家流行的现象，这些国家的年轻人往往在完成学业后，开始正式的工作之前，花费大约一年时间到遥远的国外旅行，在此期间在当地打工赚取生活费用。



目前，提供“打工度假签证”的国家有澳大利亚、新西兰、日本、韩国等，但对中国开放这种签证的国家不多。比如，新西兰每年给中国提供1000个“打工度假”名额，每年开放申请的那一天都会在网上引发疯抢。