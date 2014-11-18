工信部官员：中国智慧城市市场规模预计达4万亿 11股望成大赢家

深圳11月17日电中国工信部软件服务业司巡视员李颖17日在深圳称，随着政策红利的释放，中国智慧城市将迎来新一轮快速发展的机遇，未来中国智慧城市建设市场规模估计有4万亿元人民币。



今年以来，中国陆续出台多项有关智慧城市建设的政策措施，包括《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》、《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》等。



在当天的深圳高交会“2014中国智慧城市发展高峰论坛”上，李颖表示，建设智慧城市顶层设计非常关键，不仅要有明确的建设目标、内容、实体、方案，还要有科学的绩效评价体系、完善的安全管理体系以及长效的合作机制和商业模式，从而最大限度地优化资源配置。



李颖称，工信部软件服务业司将密切关注信息产业的热点领域发展，加强顶层设计、统筹规划，加快推动智慧城市建设，推动产业健康发展。



本次论坛针对中国智慧城市的现状及趋势、智慧城市试点进展等话题进行交流与研讨，参会的中外演讲嘉宾及各领域技术专家达到600多位。中国国家信息中心信息化研究部副主任单志广在论坛上称，中国的智慧城市建设不是空中楼阁，也不是另起炉灶，要充分利用和整合现有的城市信息资源来推进互联互通。



该论坛举办的同期开设“智慧城市专馆”，这是在深圳高交会历史上首次以主题专馆形式突出展示智慧城市的优秀成果、创新技术和智能解决方案。

目前A股上市公司中，涉及智慧城市概念的主要有：易华录(30.890, 1.59, 5.43%)、卫宁软件(48.550, 2.09, 4.50%)、银江股份(28.830, 0.73, 2.60%)、数字政通(26.020, 0.89, 3.54%)、东方网力(104.000, 4.00, 4.00%)、万达信息(32.180, 1.01, 3.24%)、千方科技(22.27, 0.52, 2.39%)、神州信息(35.53, 0.13, 0.37%)、东软载波(52.690, 0.00, 0.00%)、鹏博士(16.91, 0.36, 2.18%)、捷成股份(24.300, 0.00, 0.00%)等。