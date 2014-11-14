金价破1000美元美股见顶

金价与美股有没有什么关系？美银美林首席投资策略师迈克·哈特尼特认为，它们有关系，那就是当金价跌破每盎司1000美元之际，也就是股市见顶之时。



哈特尼特在近日的一份报告中表示，如果金价突然跌至1000美元下方，应该正好赶上股市最终见顶。这意味着股市涨势的结束、新的熊市的开始和黄金(1157.40, -4.10, -0.35%)熊市走向终结。

纽约黄金期货12月合约上周创下4年新低1130.4美元/盎司，周二收报116.11美元/盎司。标普500指数则创下历史纪录2039.68点。



哈特尼特称，金融市场心理正在从恐惧转向贪婪，从忧虑转向自大。他强调，如果经济和公司盈利继续增长，股市明年将继续上涨，但投资回报或延续前几年状态。哈特尼特还称，美国股市的大涨并不是因为美国的企业在增长或者美国就业市场在增长，而是因为各国央行[微博]对通缩的担忧。



另外，据ConvergEx 集团首席市场策略师尼古拉斯·克拉斯计算，过去30年间标普500指数/金价均值为1.86。目前是1.57，因此金价相对目前处于纪录高位的美股而言还不够“便宜”。



该比值在2000年峰值水平超过5，当时标普位于1500点上方，金价低于300美元。自此之后到2007年之前的数年，黄金比股票具有更大的购买吸引力，这一比值一直维持于2以上。按照长期价值来看，标普500指数合理价格是2191点，或者金价跌到1092美元。