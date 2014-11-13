国际能源署：未来20年全球能源或供不应求

国际能源署(International Energy Agency, 简称IEA)周三称，未来20年全球能源需求将大幅增长，但是许多关键产油地区的动荡局面以及形成正确能源政策的难度意味着，全世界可能无法用充足的供应来予以应对、无法实现气候变化相关目标。在一年一度的《世界能源展望》(World Energy Outlook)中，这家总部位于巴黎的能源监管机构预测，全球能源需求到2040年将增长37%。IEA称，尽管全球资源储量足以满足能源需求的这一增长，但是要确保这些资源获得开发，则需要大举投资和政治行动。石油市场就是一个很好的例子。美国页岩项目产量大幅增加导致油价自6月以来已经累计下跌超过25%。但IEA称，油市供应充足只是暂时现象，在供应越来越依赖于几个产油国的情况下，不应对深层挑战视而不见。预计到2020-2029年的最初几年，美国页岩油田产油量将继续增长，之后产量最终会开始下降。IEA称，预计在北美以外地区复制页岩油的开采难度将很大，其他的新供应来源都位于成本较高、地况复杂以及政治不稳的地区。IEA称，为了满足预期需求，到2030至2039年上游油气开发每年需要投入9,000亿美元。其他能源也面临挑战。尽管到2040年天然气需求预计将增长超过50%，但资本密集型的天然气项目能否在取得适当回报的同时又能以诱人的价格供气，这依旧是个未知数。治理污染的法规将制约煤炭产量，此外虽然核能预计将增长60%，但核电在全球总发电量中所占的比重预计只会增加1个百分点，至12%。此外，尽管能源效率有所提升，但是应对气候变化仍将是未来20年的不变主题，在明年巴黎举行关键的联合国气候谈判之前，这给决策者带来了重大挑战。