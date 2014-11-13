第三季度全球黄金需求下降

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第三季度黄金丧失了一些光彩，因为预计金价将进一步下跌，加上美元当季走高，导致黄金需求下滑。
黄金和美元走势一般相反，美元上涨会促使投资者转投高收益率资产。在美国经济走强之际美元有所升值，这促使投资者投资证券。
世界黄金协会(World Gold Council, 简称WGC)周四表示，今年7-9月份黄金总需求降低2%，至929.3吨。
黄金需求降低正值金价下跌之际，从7月中旬到9月末期间金价下跌了大约8.5%。9月底时的金价为每盎司1,216美元左右。
WGC远东业务董事总经理Albert Cheng表示，黄金市场强劲增长后，必须回落至一个平稳水平。他说这是新常态。
第三季度市场对黄金珠宝的需求减少了4%，至534.2吨，但印度需求的回暖抑制了黄金珠宝需求的降幅。黄金珠宝需求占全球黄金总需求的57%。
印度和中国当季分别购买了225.1吨和182.7吨黄金。这两个国家的黄金需求加在一起共占全球总需求的约一半。
中国当季黄金首饰需求同比下降39%，至147.1吨。不过，随着8月和9月金价走低引发印度人在排灯节前夕购买黄金首饰，同期印度的需求大幅增长。印度教徒认为在排灯节购买黄金会带来好运。
当季印度黄金首饰需求同比增长60%，至182.9吨。上年同期，政府实施了进口限制，推高了印度当地金价。印度的黄金首饰需求还因今年早些时候部分黄金进口限制被取消而获得提振。
世界黄金协会表示，事实证明，对一些人来说，以更低价格购买黄金的机会是他们无法抗拒的。
WGC称，由于对经济复苏的信心增强，美国消费者也购买了更多黄金珠宝。
各国央行第三季度的黄金净购买量下降9%，至92.8吨。但今年截至目前的黄金购买量与去年大体相符。
包括金条、金币和交易所交易基金(ETF)在内的黄金投资总需求增加了6%，至204吨。但对金条和金币的需求下降了21%，至246吨，主要因中国投资者继去年大举买进后稍事休整。
WGC称，随着明年2月份春节的临近，预计中国市场对金条和金币的需求将会上升，但政府的反腐运动可能使市场难以出现旺盛需求。
Cheng说，诸如金条此类用来送礼的物品需求量已经减少，这在黄金市场走势上得到反映。
Cheng说，作为全球最大黄金消费国的中国今年可能会购买850-850吨黄金，此前的预期为1,000吨。
但是，2014年的黄金总需求量预计在4,000-4,100吨之间，与上年同期持平。
虽然金矿供应量小幅增加，但由于再生黄金供应量急剧减少，黄金总供应量下降7%。
黄金和美元走势一般相反，美元上涨会促使投资者转投高收益率资产。在美国经济走强之际美元有所升值，这促使投资者投资证券。
世界黄金协会(World Gold Council, 简称WGC)周四表示，今年7-9月份黄金总需求降低2%，至929.3吨。
黄金需求降低正值金价下跌之际，从7月中旬到9月末期间金价下跌了大约8.5%。9月底时的金价为每盎司1,216美元左右。
WGC远东业务董事总经理Albert Cheng表示，黄金市场强劲增长后，必须回落至一个平稳水平。他说这是新常态。
第三季度市场对黄金珠宝的需求减少了4%，至534.2吨，但印度需求的回暖抑制了黄金珠宝需求的降幅。黄金珠宝需求占全球黄金总需求的57%。
印度和中国当季分别购买了225.1吨和182.7吨黄金。这两个国家的黄金需求加在一起共占全球总需求的约一半。
中国当季黄金首饰需求同比下降39%，至147.1吨。不过，随着8月和9月金价走低引发印度人在排灯节前夕购买黄金首饰，同期印度的需求大幅增长。印度教徒认为在排灯节购买黄金会带来好运。
当季印度黄金首饰需求同比增长60%，至182.9吨。上年同期，政府实施了进口限制，推高了印度当地金价。印度的黄金首饰需求还因今年早些时候部分黄金进口限制被取消而获得提振。
世界黄金协会表示，事实证明，对一些人来说，以更低价格购买黄金的机会是他们无法抗拒的。
WGC称，由于对经济复苏的信心增强，美国消费者也购买了更多黄金珠宝。
各国央行第三季度的黄金净购买量下降9%，至92.8吨。但今年截至目前的黄金购买量与去年大体相符。
包括金条、金币和交易所交易基金(ETF)在内的黄金投资总需求增加了6%，至204吨。但对金条和金币的需求下降了21%，至246吨，主要因中国投资者继去年大举买进后稍事休整。
WGC称，随着明年2月份春节的临近，预计中国市场对金条和金币的需求将会上升，但政府的反腐运动可能使市场难以出现旺盛需求。
Cheng说，诸如金条此类用来送礼的物品需求量已经减少，这在黄金市场走势上得到反映。
Cheng说，作为全球最大黄金消费国的中国今年可能会购买850-850吨黄金，此前的预期为1,000吨。
但是，2014年的黄金总需求量预计在4,000-4,100吨之间，与上年同期持平。
虽然金矿供应量小幅增加，但由于再生黄金供应量急剧减少，黄金总供应量下降7%。