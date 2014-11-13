中国利用APEC峰会达成多项交易

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全球领导人会晤通常不过是让摄影师拍下他们握手的照片。但今年在北京举行的亚太经济合作组织(Asia-Pacific Economic Cooperation, 简称APEC)论坛上，中国达成了一些可能出乎投资人士意料的交易。
此次APEC论坛峰会是中国国家主席习近平2012年掌权后中国首次举办重要国际会议。中国在多个方面利用这一机会，从俄罗斯获得了可能更廉价的天然气供应，还宣布了外界期待已久的股票交易机制的启动日期，从而吸引了全球投资者的注意。
美国和中国达成一项重大协议，同意降低从半导体到医疗设备的一系列科技产品的关税，支持该协议的人士称，这项交易可能涵盖1万亿美元的贸易额。周二有关该交易的消息推动中国个人电脑生产商联想集团(Lenovo Group Ltd.)股票上涨，该股盘中上涨3.2%，但随后回吐涨幅，收盘跌2%。
中国还与韩国达成一项自由贸易协议，这一进展提振了韩国的增长前景，但同时对韩国的对手台湾来说是个坏消息。韩国和台湾的许多产品在全球范围内存在竞争，其出口产品有77%的重叠，如面板、石化产品、钢材、机床和纺织品。
汇丰(HSBC)的经济学家曼(Ronald Man)称，中韩双边贸易额的上升可能会使韩国经济增长3.3%，这是目前经济增速只有3%且面临人口老龄化问题的韩国所急需的。韩国经济对中国的依赖程度正不断上升。中国是韩国最大的贸易伙伴，韩国出口总额的26%来自中国。韩国目前也未参与美国牵头的泛太平洋战略经济伙伴关系协议(Trans Pacific Partnership, 简称TPP)谈判。
台湾政府表示，中国大陆与韩国之间的贸易协定将导致台湾本地生产总值(GDP)下降0.5%，出口额下降1.34%。台湾经济研究院(Taiwan Institution of Economic Research)景气预测中心主任孙明德(Gordon Sun)表示，除通信和高科技产品制造商之外的多数台湾制造企业都将受到重创。
中国领导人也在坚定地专注于既定工作，批准了具有突破性意义的“沪港通”，允许香港投资者买进中国大陆股票，实际上避免了国际社会就目前仍阻塞香港主要街道的民主示威展开严肃讨论。
另外，中国朝着人民币国际化的目标又靠近了一步。周一，中国与马来西亚签署了有关人民币清算安排的初步协议，使吉隆坡成为又一个能开展跨境交易人民币清算业务的城市。
此次APEC论坛峰会是中国国家主席习近平2012年掌权后中国首次举办重要国际会议。中国在多个方面利用这一机会，从俄罗斯获得了可能更廉价的天然气供应，还宣布了外界期待已久的股票交易机制的启动日期，从而吸引了全球投资者的注意。
美国和中国达成一项重大协议，同意降低从半导体到医疗设备的一系列科技产品的关税，支持该协议的人士称，这项交易可能涵盖1万亿美元的贸易额。周二有关该交易的消息推动中国个人电脑生产商联想集团(Lenovo Group Ltd.)股票上涨，该股盘中上涨3.2%，但随后回吐涨幅，收盘跌2%。
中国还与韩国达成一项自由贸易协议，这一进展提振了韩国的增长前景，但同时对韩国的对手台湾来说是个坏消息。韩国和台湾的许多产品在全球范围内存在竞争，其出口产品有77%的重叠，如面板、石化产品、钢材、机床和纺织品。
汇丰(HSBC)的经济学家曼(Ronald Man)称，中韩双边贸易额的上升可能会使韩国经济增长3.3%，这是目前经济增速只有3%且面临人口老龄化问题的韩国所急需的。韩国经济对中国的依赖程度正不断上升。中国是韩国最大的贸易伙伴，韩国出口总额的26%来自中国。韩国目前也未参与美国牵头的泛太平洋战略经济伙伴关系协议(Trans Pacific Partnership, 简称TPP)谈判。
台湾政府表示，中国大陆与韩国之间的贸易协定将导致台湾本地生产总值(GDP)下降0.5%，出口额下降1.34%。台湾经济研究院(Taiwan Institution of Economic Research)景气预测中心主任孙明德(Gordon Sun)表示，除通信和高科技产品制造商之外的多数台湾制造企业都将受到重创。
中国领导人也在坚定地专注于既定工作，批准了具有突破性意义的“沪港通”，允许香港投资者买进中国大陆股票，实际上避免了国际社会就目前仍阻塞香港主要街道的民主示威展开严肃讨论。
另外，中国朝着人民币国际化的目标又靠近了一步。周一，中国与马来西亚签署了有关人民币清算安排的初步协议，使吉隆坡成为又一个能开展跨境交易人民币清算业务的城市。