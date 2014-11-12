“新常态”下的GDP预测：保7.5%十分困难

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由于今年前三季度GDP7.4%的增速与全年目标7.5%尚存在一定距离，因此，第四季度每月的数据都格外受到关注。
近期，多家机构纷纷预测中国未来GDP增速将保持中速增长。
全国人大常委会委员、财经委副主任委员兼中国经济体制改革研究会会长彭森近日也公开表态称建议把明年GDP增长预期定在7%左右，同时称全国人大也在建议“十三五”期间取消各省的省级GDP考核。
一系列信息被市场普遍解读为中国对经济下行容忍度的提高。
一位接近高层的智囊人士告诉《第一财经日报》，容忍数据上的变化，但绝不能说是容忍经济停滞或下滑。中国经济体量已经位居世界第二，要和多年前保持一样的速度并不现实，并且目前来看增速即使降低也远高于许多国家。
“没有人认为经济增长不重要了，只是世界变了，我们不可能再向过去一样。”这名人士称。
临近年末中央经济工作会议召开，对全年经济情况的预计和明年经济目标的预测再次成为热门。
记者分析发现，机构和经济学家们预测今年经济增速为7.3%的较多，并认为这种情况将持续到明年。
从多家主流研究机构的报告来看，中国要完成7.5%的年度经济任务十分困难。
今年前三季度GDP同比增速分别为7.3%、7.5%、7.3%。这意味着第四季度增速必须在7.5%以上才有可能完成目标。
国家信息中心经济预测部首席经济师祝宝良近日表示，第四季度投资增速仍会继续放缓，且这种趋势会延续至明年，并拖累明年经济继续下滑。中国投资协会会长张汉亚也表态称，如果不进行政策刺激，明年一、二季度经济仍可能继续下滑。
目前，“三驾马车”表现均疲软。统计局10日公布数据显示，10月份CPI同比上涨1.6%，且市场预期，年内都难返2%以上。PPI同比下跌2.2%，降幅较上月进一步扩大，迄今该指数已经连续32个月负增长。
此外，统计局发布第三季度经济数据后，各地也陆续晒出前三季度的成绩单。从公开数据看，经济下行压力仍比较大。
彭森11月8日在中国城市可持续发展国际论坛上表示，我国经济运行今年的基本走势已经明朗。一些国际组织预测在7.3%左右，与实际偏差不大。对于明年的GDP增长预期，一般认为定在7%左右比较适宜。
他说，把明年GDP增长预期定在7%左右，既考虑到了保就业和稳定市场预期的需要，也有利于与生产要素的供给能力和资源环境的承受能力相适应，为转方式、调结构、促改革留有空间。明年是“十二五”的最后一年，在筹划“十三五”时，可以有些突破，即通过改革经济发展指标来从根本上缓解稳增长与促改革的矛盾。
在彭森看来，步入经济新常态的原因，过去一般解释为，外需不振、内需低迷、经济结构主动调整，但这只是表象。关键是我国进入结构调整的阵痛期，内需不足的根本原因是经济的内生动力不足。
此外，彭森还称以GDP论英雄，是过去投资驱动、资源驱动增长模式的动力所在。他建议，从“十三五”开始只制定中期发展指标，取消地方的GDP增长指标，全国的年度增长指标也改由研究机构预测发布。
前述接受采访的专家表示，改革和发展并不是矛盾体，发展速度降下来并非是对过去的否定，更不是对未来的悲观预言，而是到了攀登另外一层台阶的阶段。
近期，多家机构纷纷预测中国未来GDP增速将保持中速增长。
全国人大常委会委员、财经委副主任委员兼中国经济体制改革研究会会长彭森近日也公开表态称建议把明年GDP增长预期定在7%左右，同时称全国人大也在建议“十三五”期间取消各省的省级GDP考核。
一系列信息被市场普遍解读为中国对经济下行容忍度的提高。
一位接近高层的智囊人士告诉《第一财经日报》，容忍数据上的变化，但绝不能说是容忍经济停滞或下滑。中国经济体量已经位居世界第二，要和多年前保持一样的速度并不现实，并且目前来看增速即使降低也远高于许多国家。
“没有人认为经济增长不重要了，只是世界变了，我们不可能再向过去一样。”这名人士称。
临近年末中央经济工作会议召开，对全年经济情况的预计和明年经济目标的预测再次成为热门。
记者分析发现，机构和经济学家们预测今年经济增速为7.3%的较多，并认为这种情况将持续到明年。
从多家主流研究机构的报告来看，中国要完成7.5%的年度经济任务十分困难。
今年前三季度GDP同比增速分别为7.3%、7.5%、7.3%。这意味着第四季度增速必须在7.5%以上才有可能完成目标。
国家信息中心经济预测部首席经济师祝宝良近日表示，第四季度投资增速仍会继续放缓，且这种趋势会延续至明年，并拖累明年经济继续下滑。中国投资协会会长张汉亚也表态称，如果不进行政策刺激，明年一、二季度经济仍可能继续下滑。
目前，“三驾马车”表现均疲软。统计局10日公布数据显示，10月份CPI同比上涨1.6%，且市场预期，年内都难返2%以上。PPI同比下跌2.2%，降幅较上月进一步扩大，迄今该指数已经连续32个月负增长。
此外，统计局发布第三季度经济数据后，各地也陆续晒出前三季度的成绩单。从公开数据看，经济下行压力仍比较大。
彭森11月8日在中国城市可持续发展国际论坛上表示，我国经济运行今年的基本走势已经明朗。一些国际组织预测在7.3%左右，与实际偏差不大。对于明年的GDP增长预期，一般认为定在7%左右比较适宜。
他说，把明年GDP增长预期定在7%左右，既考虑到了保就业和稳定市场预期的需要，也有利于与生产要素的供给能力和资源环境的承受能力相适应，为转方式、调结构、促改革留有空间。明年是“十二五”的最后一年，在筹划“十三五”时，可以有些突破，即通过改革经济发展指标来从根本上缓解稳增长与促改革的矛盾。
在彭森看来，步入经济新常态的原因，过去一般解释为，外需不振、内需低迷、经济结构主动调整，但这只是表象。关键是我国进入结构调整的阵痛期，内需不足的根本原因是经济的内生动力不足。
此外，彭森还称以GDP论英雄，是过去投资驱动、资源驱动增长模式的动力所在。他建议，从“十三五”开始只制定中期发展指标，取消地方的GDP增长指标，全国的年度增长指标也改由研究机构预测发布。
前述接受采访的专家表示，改革和发展并不是矛盾体，发展速度降下来并非是对过去的否定，更不是对未来的悲观预言，而是到了攀登另外一层台阶的阶段。