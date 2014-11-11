中韩自贸区谈判结束 90%商品将撤销关税

11月10日，中国国家主席习近平和韩国总统朴槿惠共同宣布中韩自贸区实质性谈判结束。两国在服务、投资、金融、通信等22个领域达成了协议。





另据韩联社报道，据韩国青瓦台发言人闵庚旭10日透露，韩国总统朴槿惠在北京人民大会堂与中国国家主席习近平举行首脑会谈，两国领导人席间正式宣布韩中自由贸易协定（FTA）谈判实际上达成一致。

这是两国自2012年5月启动FTA谈判后，时隔30个月就FTA达成一致。鉴于中国是拥有13亿人口的经济大国，韩中FTA将为韩国经济带来哪些积极影响格外受到关注。并且，韩中FTA的正式签署意味着韩国与世界三大经济体——美国、欧盟（EU）和中国都签署FTA。



据青瓦台消息，两国在服务、投资、金融、通信等22个领域达成了协议。在货物贸易方面，两国将在20年内对以产品品目为准90%以上的商品撤销关税。具体来看，中国将对以产品品目为准91%的商品、以进口额为准85%的商品（1371亿美元）撤销关税。韩国则将对以产品品目为准92%的商品、以进口额为准91%的商品（736亿美元）撤销关税。在农副产品方面，两国将对以产品品目为准70%以上、以进口额为准40%的商品撤销关税，但大米被完全排除在协定之外。



闵庚旭表示，会谈结束后，在两国领导人的见证下，两国将正式签署韩中FTA。当天上午7时，韩国产业通商资源部长官尹相直和中国商务部部长高虎城在北京举行会谈，就韩中FTA的争议部分进行最后的立场协调。据悉，双方在会谈上争取在工业品和农副产品开放范围和水平、原产地规则等分歧较大的领域达成协议。由于韩国和中国分别在农业和制造业领域开放上持消极态度，因此谈判进展艰难。



2012年1月9日，时任韩国总统李明博和时任中国国家主席胡锦涛就启动韩中FTA谈判达成协议。之后韩中正式启动韩中FTA谈判，围绕22个核心领域进行了协商。但双方在货物贸易和服务市场开放等问题上分歧较大，谈判进程缓慢。今年7月，韩国总统朴槿惠和中国国家主席习近平在首尔举行首脑会谈，就争取在今年年底前完成韩中FTA谈判达成一致，之后谈判取得明显进展。由于第十四轮谈判在第22届亚太经合组织（APEC）领导人会议（9-16日，北京）开幕之际举行，且两国首次派遣部长级人士担任首席代表，因此部分舆论曾预测本轮谈判有望取得重大突破。



香港万得通讯社分析认为，近年来中韩经济交流发展迅速，相互之间的贸易和投资规模不断扩大，中韩往来贸易形势良好，自贸区的市场空间巨大。作为未来中国参与的亚太多边化区域贸易平台的基石，中韩自贸区具有重要意义。概念股有望因此受益，中韩自贸区概念股主要包括：大连港、日照港、青岛双星、青岛金王、民生投资、普洛股份、软控股份、汉缆股份、海立美达、特锐德、华仁药业、东软载波、恒顺电气、海信电器、青岛碱业、澳柯玛、青岛啤酒、青岛海尔、新华锦、赛轮股份等。