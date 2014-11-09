中国出境游将超5亿人次 进口商品超10万亿美元

9日上午，国家主席习近平出席2014年亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会并作题为《谋求持久发展 共筑亚太梦想》的主旨演讲。人民网独家受权对演讲进行图文和音视频网络直播。



习近平表示，中国经济同亚太和世界经济的相互联系、相互依存不断加深。中国将集中精力做好自己的事情，也要努力使自身发展更好惠及亚太和世界。中国将奉行与邻为善、以邻为伴的周边外交方针和睦邻、富邻、安邻的周边外交政策，贯彻亲、诚、惠、容的周边外交理念，愿意同所有邻国和睦相处。



习近平说，据统计，从2005年到2014年上半年，吸收中国投资排名前10位的经济体中有6个是亚太经合组织成员，总额超过2000亿美元。预计未来10年中国对外投资将达1.25万亿美元。今后5年，中国进口商品累计将超过10万亿美元，出境旅游等人数将超过5亿人次。中国发展给亚太和世界带来的机会和利益是巨大的，带来的商机是持久和无限的。



习近平在会上宣布，亚洲基础设施投资银行筹建工作已经迈出实质性一步，创始成员国不久前在北京签署了政府间谅解备忘录。中国还将出资400亿美元成立丝路基金，为“一带一路”沿线国基础设施建设、资源开发、产业合作等有关项目提供投融资支持。我们愿同大家一道努力，推动亚洲基础设施投资银行及早投入运作，成为各方在互联互通、金融等领域开展合作的新平台。

11月5-11日，2014年APEC领导人会议周在北京举行。其中，工商领导人峰会于8-10日在国家会议中心举行，主题为“亚太新愿景：创新、互联、融合、繁荣”。



作为亚太经合组织系列会议之一，APEC工商领导人峰会每年在APEC领导人会议周期间举办，是各经济体领导人与工商界开展对话交流的重要平台，也是亚太地区最具影响力的工商界活动。。

