黄金市场遭遇血洗 相关基金一片狼藉

自美联储宣布终结其第三轮量化宽松计划的货币政策后，黄金(1146.90, 4.30, 0.38%)市场便遭遇血洗，近期跌去近100美元，本周更是触及四年半最低水平。黄金市场利空因素压顶，令大型资金大幅出逃，金价苦苦挣扎于熊市。目前，全球最大的黄金ETF基金——SPDR Gold Shares的黄金持有量已降至六年来最低点。受此影响，国内黄金ETF近一周内净值大跌逾6%，业绩 “萧条”。



黄金ETF持仓量创六年新低



上周，美联储正式宣布将全面退出第三轮量化宽松政策。该消息公布后，美元指数强势上涨，国际黄金则承压大幅下滑，瞬间跌破1200美元/盎司。此外，本周三，因美国共和党在中期选举中大获全胜，市场风险偏好情绪得到提振，这令本已四面楚歌的黄金市场再度遭遇血洗，金价日内跌幅达2%，一举下破1150美元/盎司水平线，触及4年半最低水平。



最新数据显示，周二SPDR黄金ETF持仓量下跌2.39吨至738.82公吨，为2008年9月来最低水平。到目前为止，SPDR黄金ETF持仓已经从2012年12月7日1353.35公吨的历史高位直落45%，几乎抹去近一半涨幅。



对于金价现状，兴业期货认为，美联储退出量化宽松的政策得以落地，并且可能提前加息的预期，是直接导致黄金价格出现大幅下跌的主要原因。同时，实物需求的疲软也令金价低迷。与去年同期相比，中国和印度，这两个全球最大黄金消费国度，分别因为经济增速放缓和进口政策压制而出现了消费下降。虽然第四季度是黄金实物需求的旺季，但是在金价出现持续下跌的过程当中，日趋理性的消费者可能并不会大举增加购买，对于金价支撑力度有限。



“油价暴跌抑制全球通胀前景，同样成为了利空黄金的一把利刃。从现阶段黄金ETF的流出情况来看，大型资金并不看好黄金后市，预计金价将下探至1100美元/盎司下方。”某银行黄金分析师继续补充道。



黄金类基金业绩“萧条”



资金大幅出逃，金价苦苦挣扎于熊市，国内黄金ETF和QDII产品受此牵连，业绩同样“萧条”。近一周内，跌幅分别逾6%和4%。



数据显示，截至11月5日，近一周内，华安黄金易ETF净值下跌6.59%，国泰黄金ETF和博时黄金ETF下跌6.57%，易方达黄金ETF下跌6.53%。另一方面，黄金QDII的业绩也是一片狼藉，5只QDII净值近一周内跌幅近5%，业内分析人士指出，美国经济复苏显现出积极一面，为美元指数中期提供了上涨动力。另外，欧元区整体经济复苏前景不容乐观，欧洲央行[微博]宽松预期强烈，加之日本央行更是主动加大宽松力度，大环境对美元指数构成中期利好，对黄金价格构成主要的压制。因此，出于短线投机考虑的投资者目前不适合投资黄金QDII和黄金ETF。不过，因黄金ETF是成本较低的持有方式，如果需要进行一定的资产配置，黄金依然是长期可以考虑的资产。



相对于普遍看空黄金的悲观情绪，目前美股市场依然受到青睐。国金证券就指出，经济数据显示美国经济活动仍然保持活跃，而率先完成财政整固并进入货币正常化，亦将增强美国的未来主权信用。耶伦重申在劳动力市场资源没有得到充分利用之前，“相当长时间”会保持高度宽松的货币政策。从经济基本面和流动性两方面来看，均支持美股行情的持续表现；另一方面，目前新兴市场则阶段性地面临经济下行压力，与流动性收紧的双重约束。因此，四季度美国仍可能成为全球资金配置的优先地区。

