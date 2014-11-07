中国版马歇尔计划出炉：向外投资“四万亿”

李克强总理和众多企业大佬不遗余力的海外推销终于有了回报。





4日，中国高铁实现了首次“走出去“，由中国铁建（601186.SH）牵头的国际联合体中标墨西哥城至克雷塔罗高速铁路项目。在市场摇旗呐喊着“中国版马歇尔计划“的热潮中，这次高铁“走出去“算是实实在在的一步。



事实上，从4年前李克强第一次荣获“高铁推销员”称号，到推动核电“走出去”，再到习近平提出的“一带一路”，我国的国家战略已经转变为了“走出去”的大国战略。



什么是民间热议的“中国版马歇尔计划“？该计划和国家的战略有何关联？海外投资的四万亿具体怎么投？第一财经中国汇带你读懂“中国版马歇尔计划”。



Q：什么是中国马歇尔计划？



一举两得：消化过剩产能、人民币国际化

2009年7月，中国政协委员、国家税务总局原副局长许善达在应对当前出口颓势会议上提出了“和谐世界计划”或“共享发展计划”，希望通过推动中国企业“走出去“来消化国内的过剩产能，同时推动人民币国际化。



官方表述为：向亚洲、非洲、拉丁美洲等发展中国家宣布中国愿意向友好国家提供国家贷款用于借款国的基础设施建设。渠道可借助现有的中非合作论坛、上海合作组织、中国东盟自由贸易区等。



直白来说，就是在欧美因金融危机而受创的背景下，主动输出中国过剩的大量基建产能，去投资那些急待完善基建又缺乏资金的新兴经济体。



这一计划因与美国60多年前的“马歇尔计划”有异曲同工之妙而被市场视为“中国版的马歇尔计划”。



马歇尔计划正式名称为欧洲复兴计划，是指第二次世界大战后，美国对被战争破坏的西欧国家给予经济援助和参与重建的计划。该计划让美国将其过剩产能转化成政府对受援国家的债券而受益。



和当时的美国一样，现在的中国拥有着全球最多的外汇储备和相当数量的过剩产能。已不再适用“优质低价“出口战略的中国因为上述两大优势而让翻版”马歇尔计划“顺理成章。该计划不仅可以帮助中国消化过剩的产能，还能加快人民币国际化步伐，减少外汇储备、规避中长期美元贬值风险。



Q：该计划如何展开？



国家高层设计：“走出去”和“一带一路”



“中国版马歇尔计划”如何展开？中国政府的“走出去“战略和”“一带一路”成为重要平台。



“走出去”方兴未艾



2001年，中国政府确定了“走出去”战略，鼓励中国企业“出海”投资。如今，不少中国企业已经积累了“走出去”的资金和技术，并看到了金融危机和欧债危机后的海外机遇。



2014年，随着上海自贸区的试验，国家境外投资政策的改革也卓有成效。不管是发改委《境外投资项目核准和备案管理办法》，即9号令，还是商务部的《境外投资管理办法》，即3号令，都给中国企业赴境外投资松了绑，大幅下方管理权限之余，进一步简化境外投资的审批和备案流程，以备案制取代了核准制。商务部的3号令更是已经实行了负面清单的管理模式。



而在中国“走出去”的大军中，基建从来是重中之重。在《第一财经日报》记者梳理习近平和李克强外访时“推销”的领域中，以高铁为亮点的中国基建乃必推项目。不管是发展中国家，还是欧美发达国家，对于基础设施建设的投资需求始终存在，完善和更新永不会过时。



“一带一路”战略



2013年9月，习近平在访问哈萨克斯坦时提出了构建“丝绸之路经济带”。2013年10月，习近平又在出席亚太经济合作组织（APEC）领导人非正式会议期间提出了中国愿同东盟国家加强海上合作，共同建设“21世纪海上丝绸之路”的倡议。



从此，向西推进“丝绸之路经济带”的建设，向东南构建“21世纪海上丝绸之路”开启了中国政府的地缘布局，也即“一带一路”。



除了能源和地缘安全的战略意义外，“一带一路”是中国基建“走出去”的重要平台，包括油气运输、铁路、公路、电力电网、通信以及港口等领域。随着基础设施建设的完善与联通，旅游、农业、商贸物流等领域必将蕴生大量商机。



除了“一带一路”，中国也在向非洲和南美洲输出中国制造和中国装备。在宏观层面，中国也在努力推动各种规格的自贸协定谈判。截至2013年12月，中国正在建设18个自贸区，涉及31个国家和地区。已签署12个自贸协定，另有6个自贸协定正在谈判。



Q：中国资本如何输出？



金砖银行和亚投行



中国政府提出用五千亿美元的规模建立“和谐世界计划”或“共享发展计划”的基金，其中包括一千亿美元或其他外汇规模和三万亿人民币规模，即民间称的向外投资的“四万亿”。



如何输出这“四万亿”？金砖国家开发银行和亚洲基础设施投资银行（AIIB，即亚投行）肩负重任。



2014年7月，中国、巴西、俄罗斯、印度和南非签署协议成立了金砖国家开发银行，金砖国家开发银行主要资助金砖国家以及其他发展中国家的基础设施建设。该银行总部设在中国上海，初始资本为1000亿美元，由5个创始成员平均出资。



2014年10月，以中国为首，包括印度、新加坡在内的21个国家共同决定成立亚洲基础设施投资银行。亚投行的法定资本为1000亿美元，中国持有最大股份。中国向全亚洲输出资本的战略性平台亦由此建立。



根据亚洲开发银行的预测，2010年到2020年，亚太地区约有8万亿美元的基础设施建设资金需求。中国社科院世界经济与政治研究所副所长姚枝仲测算，亚投行资本金1000亿美金，通过金融杠杆放大5~10倍，将能撬动5000亿~1万亿的资金支持规模。