原油熊市跌出机会:中国今年进口或省250亿美元

当投资者对低于80美元的油价见怪不怪，或许意味着国际原油市场已进入一种新常态。





在5日的交易中，国际油价再现下跌，进一步扩大其在熊市里的跌幅。沙特在本周初宣布下调原油出口价格，夹杂着石油输出国组织(欧佩克)政策前景的不确定性，油价节节溃败。



英国媒体评论称，当大宗商品价格上涨时，它会将财富和实力从消费者转移到生产者；当价格下跌时，对于消费者而言，这几乎像是经济学里的免费午餐。尽管油价跌势汹汹，但对中国而言却成为储备原油的大好时机。有数据测算，整个2014年中国进口原油将节约250亿美元的成本。



欧佩克控制权或成往事



在5日的交易中，12月交割的布伦特原油期货一度下跌1.19美元至每桶81.63美元，为2010年10月21日以来最低。今年迄今布伦特油价已下跌26%。纽约商交所电子交易系统12月份交割的西德克萨斯中质油(WTI)期货一度下跌0.73美元至每桶76.46美元低位。



沙特阿拉伯石油公司在周一的一份电子邮件公告中表示，下调对美国的原油出口价格。这家国有石油生产商还将以低于中东基准价10美分的价格向亚洲客户销售阿拉伯轻质原油，低于11月份1.05美元的折扣。此举进一步引发市场担忧，欧佩克成员国正在争夺市场占有率。



欧佩克将于本月27日在维也纳举行会议，决定明年供应目标。此前有迹象显示，成员国更愿意通过降价而非减产的方式来应对原油跌势，这引发投资担忧市场供大于求的情况进一步恶化。



上个月末， 高盛下调了明年的布伦特原油和WTI的价格预期，并表示随着美国页岩油产量的增加，欧佩克正在逐渐丧失对原油价格的掌控权。也有海外媒体披露，美国正在放松原油出口禁令。



高盛的分析师预计，明年一季度的布伦特原油均价预计为每桶85美元，低于此前每桶100美元的预估；同时WTI的均价预计为每桶75美元，低于原先90美元的预测值。



中国寻找储备机遇



油价下跌，对俄罗斯、委内瑞拉、伊朗等国更趋不利，但对中国是巨大机会。据海关统计，中国原油进口6月总量为2327.93万吨，平均单价777.63美元/吨，而9月份，进口量跃升至2757.71万吨，平均油价下降到743.75美元/吨。

截至2013年底，中国战略原油储备能力达1.41亿桶。若按2013年中国原油进口2.82亿吨(20.56亿桶)计算，油价每下降1美元，就能为此节省高达20.6亿美元的成本，按目前情况，2014年中国进口油价将节约250亿美元的进口成本。



种种迹象显示，中国在国际油价低谷期大量购买原油作为战略储备。普氏能源资讯对9月石油进出口数据的分析就显示，中国自2011年末以来首次大量进口汽油。



“中国对整个亚洲都是净出口国，这颇不寻常，可能是反映了国有贸易企业对现货市场行情的利用。”普氏中国市场资深分析师宋燕玲说。此外路透报道，中国近日从欧洲购买了约25万吨汽油和调和组分，以及33.5万吨11月发货的石脑油和柴油。这样大规模购买行动在以往是罕见的。



油价持续下跌对可再生能源是一定利空。厦门大学能源经济研究中心主任林伯强[微博]对上证报记者介绍说，“新能源的竞争力来自于常规化石能源价格上涨，如果原油持续弱势达一两年甚至更长，会大大削弱新能源竞争力。”不过他同时表示，短期替代效应不明显，因为没有哪家企业会根据两三个月的波动进行能源战略调整。