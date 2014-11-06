陈锦良:别急着抄底黄金

记得去年6月黄金(1145.20, -0.50, -0.04%)从1700跌至1250附近的时候，媒体大肆渲染抄底的气氛，然后中国大妈成为媒体追逐的热点话题，更为夸张的是，由于抄底黄金的中国大妈力量震撼了华尔街市场，中国大妈这词被英语收编，成为正式的单词。



从表面看，中国大妈获得了市场的关注，成为焦点，也好像赚得了便宜，但是从那时起，我就撰文呼吁作为投资者的中国大妈们谨慎，黄金并非就是历史低位了，抄底要小心。一年过去了，黄金已经跌至1140附近，抄底的声音暂时鸦雀无声了，只是不知道中国大妈们是否依然安好？是否依然等待着去抄底黄金呢？



是否应该去抄底黄金呢？我们不妨从基本面和技术面去分析。



基本面上，一直以来，促使黄金价格飞涨的原因都是由于计价货币美元的泛滥导致的，而最近半年以来，美国在逐步缩减QE3规模直至10月QE3完全退出，这就直接导致市场上美元的数量减少，从而黄金价格失去了补血的机会，因此黄金价格的下滑，是必然的。另一方面，从黄金的开采成本看，据权威资料，非洲黄金的平均开采成本在957美元，亚洲黄金的平均开采成本在824美元，北美黄金的平均开采成本在598美金，由于非洲和亚洲是黄金的主要产地，如此看来，黄金的大致开采成本会是在850美金左右，从黄金现在的价格到开采成本价格附近，黄金价格还是会有下跌的空间。而最近出现在中国的华尔街巨头罗杰斯也公开表示，只有黄金在跌破1000美金之后，他才会考虑买入。



技术面上，黄金的季线和月线都在处于下跌的趋势之中，还完全没有收底的迹象，而从周线看，黄金走势在跌破前期1180附近的重要支撑带之后，价格无疑会继续下滑到另外一个价格台阶，而目前在1140附近，还是需要时间确认台阶会不会在此形成，但从目前的态势看，在此形成的机会还是偏小，黄金价格应该会继续向下探索。

黄金日线图看，目前走势在走向下的一笔，而形成底部形态还需要一段时间，所以在操作上还是应该以逢高做空为主，后市可以选择在1150-1153之间做空黄金，止损在1155，止盈看1130-1110。