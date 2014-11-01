



据了解多家茶庄发现，目前市场上的秋茶种类繁多，主要分为绿茶、红茶、黑茶、青茶、黄茶、白茶等六大种类。“比较名贵的绿茶有龙井、碧螺春、黄山毛峰、庐山云雾、信阳毛尖等，而红茶主要就是祁红、滇红和英红，最常见的黑茶是普洱茶，另外像武夷岩茶、铁观音、乌龙茶等都属于青茶……”





雅铭轩名茶店翟奔光向记者介绍道。走进位于铁西区步行街的雅铭轩名茶店内，记者看到翟奔光正在向客人展示茶艺。古朴的茶桌上放置着各式精致的紫陶茶储、茶洗、铁壶等器皿，与旁边精心伺弄的花草相映成美。翟奔光说：“要想突破茶行业发展的瓶颈，就要不断探索新的营销模式，通过借助博大精深的中国茶文化，提供各种增值服务，能够有效推动茶叶销售。”





高档茶叶遇冷茶商主推“百姓茶”秋茶由于质量稳定、茶品好而成为不少茶友喝茶的首选。





记者在各大茶行经过询问得知，各类低、中、高档茶叶价格从十几元到上千元不等，以秋茶代表铁观音为例，价格最低80元/斤，而最贵的则高达960元/斤。“现在老百姓平常喝的中低档茶叶比较好卖，每斤价格多在几十元，如今我们也很少收高档茶叶，因为市场热度不高。”





铁西区南邮电街天宝茶行的刘英华坦言，自从限制“三公”消费之后，高档茶叶的市场行情不容乐观，正面临着重新洗牌的境遇。





常年对茶叶有着研究的市民田先生在接受采访时告诉记者：“作为中坚消费层的普通老百姓，其实更看重的是茶叶品质。茶商更多地是应该走平民化路线，增加中档茶叶的比重，回归茶叶其本身价值，只有做出老百姓消费得起的好茶，这个行业才能健康发展。





消费群体年轻化保健茶渐成新宠随着消费水平提高，越来越多的年轻人喜欢喝茶，愿意接触中国传统茶文化，茶叶消费群体正向年轻化发展。





“我非常享受沏茶的时光，茶叶的渐浮渐沉是一段生活的感悟。”市民任女士因为从小受到父亲每天饮茶习惯的影响，从此对茶文化情有独钟。“这个宁夏红枸杞多少钱一包？”“把那罐杭白菊拿给我看看！”在采访过程中，记者发现许多市民在选购茶叶时很注重其功能性，具有养颜、明目甚至是减肥等功效的保健茶备受年轻人尤其是时尚女性的青睐。





有关业内人士称，年轻人是茶行业的潜在消费者，也是这个市场上最活跃的群体。在茶消费趋势中，传统茶叶的区域性消费习惯正在慢慢分解，取而代之的是科技含量更为加重的现代茶叶消费趋势，功能性保健茶因为具有较高的附加值而成为现阶段茶叶消费市场的新宠。





相关链接四招教您挑选好茶叶外形：

形态统一，颗粒紧细。从外形看，要求茶的色泽、大小、长短、粗细、形状一致，达到整齐划一。

色泽：鲜灵活气，光润明亮。从色泽看，不同的茶有不同的色泽，就是同一类茶不同的花色品种，色泽也是不同的。

香气：开神高雅，清香鲜爽。嗅香气，茶香誉称为“天下第一香”，历来为茶人看重。凡称得上是好茶者，必须具有讨人喜欢的香气，或清雅，或浓烈，只要令人神闲意远，有开神敞怀之感即可。

茶味：韵味十足，回味无穷。茶的味和韵，也就是茶对人口腔的刺激而产生的美感。





通常，一杯好茶必须具备丰富的滋味，它不但要求茶汤的味道有不断滋生的感觉；而且咽下以后，仍然产生无穷的回味和余韵，从物质上和精神上满足饮茶者。

茶叶种类繁多辅以文化推动销售“柴米油盐酱醋茶”，作为“开门七件事”之一，茶叶已经成为人们日常生活中的必需品。