沃尔玛即将关闭在日30家店面并采取比价策略

沃尔玛透露，计划在2015年对50家日本店面进行重新装修，着重强调生鲜食品和熟食产品。 如今根据北京时间10月31日凌晨消息，媒体周四报道指出，零售巨头沃尔玛公司正在试运行一个与亚马逊等竞争对手进行比价的项目，希望在这个假期购物季让自己变得更有竞争力，但是与在线零售商进行价格竞争势必对其利润水平造成伤害。



沃尔玛是在通常会有大量激烈促销活动的年终购物季到来之前开始这一尝试的。沃尔玛发言人黛莎-巴内特(Deisha Barnett)说，管理层还在讨论是否全面启动这个比价项目，把对比的范围从实体竞争对手扩展到在线零售领域。有消息人士说，沃尔玛正在考虑的是，如果 项目在全国范围展开，公司会损失多少利润。



黛莎-巴内特说，公司的重点还是满足消费者的需要，并称店面经理已经可以自主决定向顾客提供相当于在线零售的价格，而这样的授权被下放已经有一段时间。



虽然百思买和塔吉特等竞争对手已经采取这样的比价策略，以防止消费者将它们的实体店作为一个“展览间”，在店面看好商品之后在亚马逊等在线竞争对手的网站上以更便宜的价格购买，但是沃尔玛一直坚持不做这样的比价。



不过随着购物者更少前往实体店购物，沃尔玛也不得不调整立常此外，沃尔玛也希望重新夺回低价领袖的声誉——这个卖点因为一美元店和在线零售商在过去几 年的激进扩张而变得模糊。根据咨询企业坎塔零售在6月时候完成的一份价格研究报告，同样一组商品的沃尔玛定价仅比塔吉特低1.2%，是2012年以来的最 小价格差距。



主持这次研究的罗拉-肯尼迪(Laura Kennedy)说，失去自己的价格优势将使得沃尔玛更难吸引那些仅仅因为低价而光顾商店的消费者。



富国银行和定价企业360pi的研究指出，在线零售方面，沃尔玛相对亚马逊正在变得越来越有竞争力。在截止2月的三个月中，沃尔玛的产品定价和亚马逊大致相同，但是到8月的时候，沃尔玛的定价相比亚马逊的同样产品要下降了接近10%，而后者的价格实际上变高了。



比价会带来财务成本，但是零售商的声誉通常可以受益。詹妮蒙哥马利斯哥特的分析师大卫-斯特拉瑟(David Strasser)说，百思买的比价策略对其利润率有影响，但是最终会是一个成功的举措，因为“这让它看起来是一个对亚马逊和其他在线零售商而言的严肃对 手”。



百思买首席执行官休伯特-乔利(Hubert Joly)在2013年时候曾说，他认为比价的成本最终会随着实体店和在线店之间的价格差距收窄而下降。



随着可以占据零售商全年五分之一销售额的假期购物季的临近，针对比价策略的决定也显得更加重要。作为假期购物季促销活动的开始，塔吉特在上周宣布，会取消10月22日到12月22日之间在线订购商品的运送费用，亚马逊也宣布，其高级会员可以提前获得假期促销价格。



在线购物将会在假期购物开支中获得更大的份额。美国全国零售联盟的调查显示，消费者们在这个假期购物季中计划用于在线购物的开支比例超过44%，高于2009年时候的31%。



在吸引购物者到自己规模庞大的超级市场这一方面，沃尔玛一直遭遇很多困难。2012年以来，沃尔玛在美国的同店销售额就没有过增长。公司正在电子商务上进行大规模投资，同时尝试规模更小的的便利商店模式。另一个努力的方向就是再次夺回价格优势。



沃尔玛在4月推出了名为Savings Catcher的在线和移动比价工具。这个工具可以分析购物者的收据，然后将沃尔玛和本地竞争对手之间的价格差返还给消费者。



沃尔玛美国业务首席商品官邓肯-马克纳顿(Duncan Mac Naughton)在本月早些时候说，“我们正在加倍努力，确保我们在各个市场都存在价格优势。”他指出，现在已经有接近3%的购物收据会通过Savings Catcher工具被提交。



这个工具帮助沃尔玛吸引了消费者，可能更重要的是，它让零售商可以直观地看到价格与竞争对手之间的对比。分析师指出，有了这些信息，沃尔玛可以更好的对供应商施压，获得更低的价格。