大环境仍利好股票和美元





增长前景堪忧将导致市场波动增加、通胀预期下降、技术性关口穿破，而这些变化都可能是促成政府债券收益率急降的关键因素。在市况波动期间，资金转移到避险资产并不出奇，不过我们认为收益率降幅与经济基本因素不相称，因此建议坚持固定收益投资。不过，亚洲本地货币（境内及离岸人民币、印度卢比）及新兴市场高收益主权债券仍是我们首选的债券资产类别。我们倾向为发达市场及亚洲高收益的整体风险配置设限。 我们对股票维持看好，预料其今后12个月的表现会领先于其他资产类别。近期调整应可视为增持机会。





其中，欧洲央行将于10月26日发布银行业资产质量评审报告，预计有九家银行不合格。市场对此不感到诧异，但维系信心的关键在于这些银行能否及早宣布集资计划。其中，有两个关键因素促成我们看好欧股的立场：第一，欧元区公司有55%的收入来自区外；第二，欧元转弱有利推高公司盈利。据估计，欧元贸易加权指数每下降10%，即可把欧元区公司盈利推升6%。此外，在第3季度盈利业绩公布期，预计欧洲的盈利增长趋势会强过美国。据预测，盈利增长最高的是欧洲科技业。





欧盟及新兴市场经济增长放缓，有迹象显示正影响美国的增长前景，有鉴于此，美联储的口风有所改变。不过，虽然欧洲及新兴市场经济增长放缓会对美国构成风险，但我们仍然相信美国经济回升可以自行持续，所以建议投资者保持投资。





近期标普500指数下跌，原因不仅在于对国际经济增长的顾虑。美国经济近几月已呈现放缓征兆；供应管理协会（ISM）指数及消费者信心都下降，凯斯·希勒房价指数亦持续出现放缓迹象。不过尽管内部增长指标转弱，但毕竟仍处于正区间，就业数据亦保持强劲。而亚洲股市表现各有不同，意味着国别挑选更为重要。我们对印度及韩国的配置比重偏高。





在市场波动之际，黄金的表现仍然令人失望，我们维持减持。我们对黄金维持减持并看淡其前景。过去一月，股票、债券及外汇市场的波动同告加剧，对于黄金理应是个重大支持因素。但尽管如此，总回报仍然是负数。其实在先前发生风险事件期间，黄金的表现同样乏善可陈，所以有理由认为黄金在现价位不一定是最佳的对冲工具。 就较长线而言，我们的减持观点维持不变。美元上升，而市场注意力再聚焦于美联储可能开始加息的时间，我们认为两者都是利淡黄金的因素。此外，股市投资回报以及上升的收益率亦增加了持有黄金这种非生息资产的机会成本。我们观点失误的风险主要在于通胀出乎意料地急升，或者美联储延后紧缩政策。

欧元区及亚洲的增长与通胀过去一月均显着转弱。美国增长虽然保持强稳，但美联储官员忧虑全球增长转弱，亦担心强美元会损及美国出口。因此，美联储延后加息的风险提高，欧洲及亚洲加大政策放宽力度的概率亦增加。