矿企二季度对冲激增61% 金价受压大跌





对冲是指金矿企业卖出未来的黄金产量，这将使得金矿未来产量的价格被锁定，回避未来跌价的风险。通常而言，黄金矿企对冲行为增加会打压金价。今年二季度，国际金价一度从3月17日的1391.70美元/盎司一直跌到6月初的1240.69美元/盎司，跌幅超过150美元，表明金矿对冲增加的确对金价构成了实质性的打压。而自2001年黄金开始长达10年的牛市后，金矿企业的对冲行为已非常少见了。





今年7月，法国兴业银行和GFMS的分析师曾预测，黄金生产商今年将转为净对冲，这将是2011年的首次。尽管如此，黄金生产商的净对冲量还不到1999年(506吨)的十分之一。





法国兴业银行称，今年上半年黄金矿企增加对冲的数量是近几年来最大的，二季度金矿对冲数量上升，主要是因为俄罗斯最大的黄金生产商极地黄金公司为迎接Natalka项目，通过奇异期权和期货，进行了对冲操作。其他黄金生产商主要还是以卖出期货来增加对冲量。如果按市价来计算，截至今年6月底，全球金矿对冲估值总额在1.45亿美元，下降了5000万美元。另外，从6月底开始，部分矿企在现有的远期销售协议基础上加大了对冲，如诺顿金田增加了现有的期货交易合约量。该报告称，今年第三季度也出现了一些金矿新增对冲，包括诺顿金田、圣巴巴拉。最近墨西哥的弗雷斯尼洛公司表示，该公司已将新近收购的金矿产量的44%进行了对冲。

不过，报告预计今年下半年金矿对冲量将有所减少。这或许意味着四季度金价在金矿对冲方面受到的利空影响将减弱。报告还称，在目前金价水平，金矿企业缺乏对冲动力，这一点可能会有争议。目前金价已非常接近整个行业的平均成本，以至于靠近成本曲线顶端的金矿企业已错过了锁定利润的机会。由于许多金矿企业计划是以过去2~3年高企时的金价为基础制定的，降低成本对于它们来说更有战略意义。

法国兴业银行与黄金(1231.20, 2.10, 0.17%)矿业服务公司(GFMS)周三联合发布的报告显示，2014年二季度全球金矿企业对冲交易量飙升61%，经过Delta(价格指标)调整后共计177万盎司(或55吨)。截至今年6月，全球金矿对冲交易量达468万盎司(或146吨)，预计2014全年的净对冲规模将达到40吨，创下1999年以来纪录。