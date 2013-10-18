MQL5 Cookbook: 自定义信息面板上的仓位属性

简介

这一次我们创建一个简单的EA交易，它可以取得当前交易品种的仓位属性并且在人工交易的时候在自定义信息面板上显示它们。信息面板将使用图形对象创建，显示的信息在每当有订单时都会刷新，这将比系列中的前一篇文章（"MQL5 Cookbook: 获取仓位属性"）中每次必须人工运行脚本要方便得多。

开发一个EA交易

让我们从图形对象开始，为了创建信息面板，我们需要用于背景，抬头，名称以及仓位属性值的对象。背景和抬头将需要一个不随价格移动的长方形，长方形可以通过长方形标签或者文本图形对象创建, 名字和对象属性值可以用文本标签来制作。

在我们继续编写代码之前，我们先要准备信息面板的布局，这样做的方便之处是我们可以通过在设置窗口中快速修改任何属性来自定义信息面板的外观。

每个对象都有一个设置窗口，可以通过选择对象的右键菜单中打开，设置窗口也可以从对象列表 (Ctrl+B)打开，您可以选择所需的对象并点击属性。信息面板的布局显示如下，它也可以用于在写代码的时候估算大小和坐标。当信息面板的代码完成以后，您需要人工删除这些布局对象，因为EA交易无法“看到”它们，也就无法从图表上删除它们。

图 1. 准备信息面板的布局.

现在我们需要为EA交易创建一个模板，这可以像创建脚本模板一样迅速。在MQL5向导中, Expert Advisor (template) 选项被默认选择，我们通过后面的步骤，不改变任何选项，因为此时不需要它们，然后点击“完成”，就看到了以下的模板：

#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" int OnInit () { return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { }

您可以马上发现，EA交易的模板和脚本的模板是不同的，除了程序属性(#property)之外，还有三个主要函数: OnInit()，OnDeinit() 和 OnTick()。

OnInit() 函数在程序载入时，修改外部参数，编译程序，增加程序到图表，以及改变交易品种或周期时都会被调用。如有必要, 您可以在这个函数中初始化某些变量或者数组，以便晚些时候可以用于操作。

OnDeinit()函数在您从图表上移除程序，改变账户、交易品种或者周期的时候会被调用。所有可能的去初始化原因在MQL5参考中提供，这个EA交易将使用一个用户定义的函数，GetDeinitReasonText()，来转换去初始化原因编号 (OnDeinit() 函数的参数)为文本。

最后, OnTick() 函数，它在EA交易正在操作图表的交易品种中每次有新订单的时候被调用。

让我们现在准备所有将要在EA交易中使用的常量，变量和数组，我们会把它们放置在程序的最开端。首先，定义整个程序范围内值不会改变的变量：

#define INFOPANEL_SIZE 14 #define EXPERT_NAME MQL5InfoString ( MQL5_PROGRAM_NAME )

之后是用于仓位属性的全局变量：

bool pos_open= false ; string pos_symbol= "" ; long pos_magic= 0 ; string pos_comment= "" ; double pos_swap= 0.0 ; double pos_commission= 0.0 ; double pos_price= 0.0 ; double pos_cprice= 0.0 ; double pos_profit= 0.0 ; double pos_volume= 0.0 ; double pos_sl= 0.0 ; double pos_tp= 0.0 ; datetime pos_time= NULL ; long pos_id= 0 ; ENUM_POSITION_TYPE pos_type= WRONG_VALUE ;

在这些变量之后，我们将声明图形对象名称的数组，这些对象将在图表中显示仓位的属性和它们的值。为了这个目的，我们会创建两个字符串数组并且马上初始化其元素的值。在方括号中，我们使用在程序最开始声明的INFOPANEL_SIZE常量的值,也就是说，每个数组有14个元素。

string positionPropertyNames[INFOPANEL_SIZE]= { "name_pos_symbol" , "name_pos_magic" , "name_pos_comment" , "name_pos_swap" , "name_pos_commission" , "name_pos_price" , "name_pos_cprice" , "name_pos_profit" , "name_pos_volume" , "name_pos_sl" , "name_pos_tp" , "name_pos_time" , "name_pos_id" , "name_pos_type" }; string positionPropertyValues[INFOPANEL_SIZE]= { "value_pos_symbol" , "value_pos_magic" , "value_pos_comment" , "value_pos_swap" , "value_pos_commission" , "value_pos_price" , "value_pos_cprice" , "value_pos_profit" , "value_pos_volume" , "value_pos_sl" , "value_pos_tp" , "value_pos_time" , "value_pos_id" , "value_pos_type" };

通过使用这些名字，您可以编程实现在图表中找到所需的对象或者修改它的属性，例如显示文本，颜色，大小等等，另外，在对象创建以后，这些名字也将显示在物件列表 (Ctrl+B) 窗口中。但是您无法看到它们，因为由MQL5程序创建的对象在默认条件下是隐藏的，要使它们可见，您应该在物件列表窗口中点击所有按钮，这个特性对区分通过人工创建和程序创建的对象很有帮助，也是很方便的。

下一步，我们将需要EA交易中用于创建图形对象的用户定义函数，MQL5所提供的用于创建图形对象的函数是ObjectCreate()。 但是因为我们也需要设置对象属性，而对象可能需要被多次创建，我们最好想一种更方便和简洁的方法来使用一行代码实现它。

为了创建面板背景和抬头，我们将使用文本图形对象。让我们写下CreateEdit() 函数：

void CreateEdit( long chart_id, int sub_window, string name, string text, ENUM_BASE_CORNER corner, string font_name, int font_size, color font_color, int x_size, int y_size, int x_distance, int y_distance, long z_order, color background_color, bool read_only) { if ( ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_EDIT ,sub_window, 0 , 0 )) { ObjectSetString (chart_id,name, OBJPROP_TEXT ,text); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_CORNER ,corner); ObjectSetString (chart_id,name, OBJPROP_FONT ,font_name); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_FONTSIZE ,font_size); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_COLOR ,font_color); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_BGCOLOR ,background_color); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_XSIZE ,x_size); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_YSIZE ,y_size); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_XDISTANCE ,x_distance); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_YDISTANCE ,y_distance); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_ZORDER ,z_order); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_READONLY ,read_only); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_ALIGN , ALIGN_LEFT ); ObjectSetString (chart_id,name, OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); } }

现在，文本图形对象(OBJ_EDIT)可以使用一行代码就能创建好了，在创建设置图表信息面板函数的时候，我们将以它为例，

现在让我们继续看文本标签对象，该对象将用于显示一系列仓位属性和它们的值，创建CreateLabel() 函数和之前是很接近的：

void CreateLabel( long chart_id, int sub_window, string name, string text, ENUM_ANCHOR_POINT anchor, ENUM_BASE_CORNER corner, string font_name, int font_size, color font_color, int x_distance, int y_distance, long z_order) { if ( ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_LABEL ,sub_window, 0 , 0 )) { ObjectSetString (chart_id,name, OBJPROP_TEXT ,text); ObjectSetString (chart_id,name, OBJPROP_FONT ,font_name); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_COLOR ,font_color); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_ANCHOR ,anchor); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_CORNER ,corner); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_FONTSIZE ,font_size); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_XDISTANCE ,x_distance); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_YDISTANCE ,y_distance); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_ZORDER ,z_order); ObjectSetString (chart_id,name, OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); } }

我们同样建议查阅一下MQL5 参考中这些函数的描述。

当EA交易被从图表上移除的时候，它必须按顺序删除所有之前它添加到图表上的对象，为了做到这一点，您可以简单地把对象名称传入DeleteObjectByName()函数，它会根据名称搜索对象，如果找到了，则删除它，使用内建的ObjectFind() 函数可以搜索对象，而ObjectDelete() 函数可以删除对象。

void DeleteObjectByname( string name) { int sub_window= 0 ; bool res = false ; sub_window= ObjectFind ( ChartID (),name); if (sub_window>= 0 ) { res= ObjectDelete ( ChartID (),name); if (!res) { Print ( "删除对象出错: (" + IntegerToString ( GetLastError ())+ "): " +ErrorDescription( GetLastError ())); } } }

另外，在DeleteObjectByName() 函数中，我们也实现了对删除对象出错的检查，如果有错误发生，包含错误代码和描述的相关信息将会出现。从以上代码中您可以看到，我们使用了一个额外的用户定义函数把错误代码转换为文字描述 - 即ErrorDescription() 函数。因为有很多错误代码，我只是举例使用函数中的一部分 (参见以下代码)，完整的代码可以在文章附件的源文件中找到。

string ErrorDescription( int error_code) { string error_string= "" ; switch (error_code) { case 10004 : error_string= "重新报价" ; break ; case 10006 : error_string= "请求被拒绝" ; break ; case 10007 : error_string= "交易者取消请求" ; break ; case 10008 : error_string= "已经下单" ; break ; case 10009 : error_string= "请求被执行" ; break ; case 10010 : error_string= "请求被部分执行" ; break ; case 10011 : error_string= "请求处理错误" ; break ; case 10012 : error_string= "请求超时" ; break ; case 10013 : error_string= "请求无效" ; break ; case 10014 : error_string= "无效请求交易量" ; break ; case 10015 : error_string= "无效请求价位" ; break ; case 10016 : error_string= "无效请求止损" ; break ; case 10017 : error_string= "交易被禁止" ; break ; case 10018 : error_string= "市场已关闭" ; break ; case 10019 : error_string= "资金不足" ; break ; case 10020 : error_string= "价格已改变" ; break ; case 10021 : error_string= "没有用于处理请求的报价" ; break ; case 10022 : error_string= "订单过期时间无效" ; break ; case 10023 : error_string= "订单状态改变" ; break ; case 10024 : error_string= "请求过多" ; break ; case 10025 : error_string= "请求没有变化" ; break ; case 10026 : error_string= "自动化交易被交易者禁用" ; break ; case 10027 : error_string= "自动化交易被客户终端禁用" ; break ; case 10028 : error_string= "请求处理被阻止" ; break ; case 10029 : error_string= "订单或仓位被冻结" ; break ; case 10030 : error_string= "根据结余，指定的订单执行类型不支持" ; break ; case 10031 : error_string= "和交易服务器没有连接" ; break ; case 10032 : error_string= "事务仅在活动帐户允许" ; break ; case 10033 : error_string= "您的挂单数已经达到上限" ; break ; case 10034 : error_string= "您在此交易品种的订单或仓位交易量已经达到上限" ; break ; ... } return (error_string); }

在前文中， 我们使用GetPositionProperties() 函数来获取仓位属性，这一次，函数结构要更加复杂一些，我们将会检查一个当前开启的仓位，仓位是否存在的标志则使用一个全局变量pos_open来保存，这个信息可能在其他函数中也需要，我们就不需要每一次都调用PositionSelect() 函数了。

然后，如果有持仓，我们就读取它的属性，否则全部变量都清为零。现在让我们写一个简单的ZeroPositionProperties() 函数：

void ZeroPositionProperties() { pos_symbol = "" ; pos_comment = "" ; pos_magic = 0 ; pos_price = 0.0 ; pos_cprice = 0.0 ; pos_sl = 0.0 ; pos_tp = 0.0 ; pos_type = WRONG_VALUE ; pos_volume = 0.0 ; pos_commission = 0.0 ; pos_swap = 0.0 ; pos_profit = 0.0 ; pos_time = NULL ; pos_id = 0 ; }

进一步，在GetPositionProperties() 函数的最后，我们会调用一个用户定义的SetInfoPanel() 函数用来画/更新图表上的信息面板。

void GetPositionProperties() { pos_open= PositionSelect ( _Symbol ); if (pos_open) { pos_symbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); pos_comment = PositionGetString ( POSITION_COMMENT ); pos_magic = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); pos_price = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); pos_cprice = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_CURRENT ); pos_sl = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); pos_tp = PositionGetDouble ( POSITION_TP ); pos_type =( ENUM_POSITION_TYPE ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); pos_volume = PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); pos_commission = PositionGetDouble ( POSITION_COMMISSION ); pos_swap = PositionGetDouble ( POSITION_SWAP ); pos_profit = PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); pos_time =( datetime ) PositionGetInteger ( POSITION_TIME ); pos_id = PositionGetInteger ( POSITION_IDENTIFIER ); } else ZeroPositionProperties(); SetInfoPanel(); }

现在让我们写 SetInfoPanel() 函数。以下是带有详细注释的函数代码：

void SetInfoPanel() { int y_bg= 18 ; int y_property= 32 ; int line_height= 12 ; int font_size= 8 ; string font_name= "Calibri" ; color font_color= clrWhite ; ENUM_ANCHOR_POINT anchor= ANCHOR_RIGHT_UPPER ; ENUM_BASE_CORNER corner= CORNER_RIGHT_UPPER ; int x_first_column= 120 ; int x_second_column= 10 ; int y_prop_array[INFOPANEL_SIZE]={ 0 }; y_prop_array[ 0 ]=y_property; y_prop_array[ 1 ]=y_property+line_height; y_prop_array[ 2 ]=y_property+line_height* 2 ; y_prop_array[ 3 ]=y_property+line_height* 3 ; y_prop_array[ 4 ]=y_property+line_height* 4 ; y_prop_array[ 5 ]=y_property+line_height* 5 ; y_prop_array[ 6 ]=y_property+line_height* 6 ; y_prop_array[ 7 ]=y_property+line_height* 7 ; y_prop_array[ 8 ]=y_property+line_height* 8 ; y_prop_array[ 9 ]=y_property+line_height* 9 ; y_prop_array[ 10 ]=y_property+line_height* 10 ; y_prop_array[ 11 ]=y_property+line_height* 11 ; y_prop_array[ 12 ]=y_property+line_height* 12 ; y_prop_array[ 13 ]=y_property+line_height* 13 ; CreateEdit( 0 , 0 , "InfoPanelBackground" , "" ,corner,font_name, 8 , clrWhite , 230 , 190 , 231 ,y_bg, 0 , C'15,15,15' , true ); CreateEdit( 0 , 0 , "InfoPanelHeader" , "POSITION PROPERTIES" ,corner,font_name, 8 , clrWhite , 230 , 14 , 231 ,y_bg, 1 , clrFireBrick , true ); CreateLabel( 0 , 0 ,pos_prop_names[ 0 ], "交易品种 :" ,anchor,corner,font_name,font_size,font_color,x_first_column,y_prop_array[ 0 ], 2 ); CreateLabel( 0 , 0 ,pos_prop_values[ 0 ],GetValInfoPanel( 0 ),anchor,corner,font_name,font_size,font_color,x_second_column,y_prop_array[ 0 ], 2 ); CreateLabel( 0 , 0 ,pos_prop_names[ 1 ], "幻数:" ,anchor,corner,font_name,font_size,font_color,x_first_column,y_prop_array[ 1 ], 2 ); CreateLabel( 0 , 0 ,pos_prop_values[ 1 ],GetValInfoPanel( 1 ),anchor,corner,font_name,font_size,font_color,x_second_column,y_prop_array[ 1 ], 2 ); CreateLabel( 0 , 0 ,pos_prop_names[ 2 ], "注释 :" ,anchor,corner,font_name,font_size,font_color,x_first_column,y_prop_array[ 2 ], 2 ); CreateLabel( 0 , 0 ,pos_prop_values[ 2 ],GetValInfoPanel( 2 ),anchor,corner,font_name,font_size,font_color,x_second_column,y_prop_array[ 2 ], 2 ); CreateLabel( 0 , 0 ,pos_prop_names[ 3 ], "库存费 :" ,anchor,corner,font_name,font_size,font_color,x_first_column,y_prop_array[ 3 ], 2 ); CreateLabel( 0 , 0 ,pos_prop_values[ 3 ],GetValInfoPanel( 3 ),anchor,corner,font_name,font_size,font_color,x_second_column,y_prop_array[ 3 ], 2 ); CreateLabel( 0 , 0 ,pos_prop_names[ 4 ], "手续费 :" ,anchor,corner,font_name,font_size,font_color,x_first_column,y_prop_array[ 4 ], 2 ); CreateLabel( 0 , 0 ,pos_prop_values[ 4 ],GetValInfoPanel( 4 ),anchor,corner,font_name,font_size,font_color,x_second_column,y_prop_array[ 4 ], 2 ); CreateLabel( 0 , 0 ,pos_prop_names[ 5 ], "建仓价位 :" ,anchor,corner,font_name,font_size,font_color,x_first_column,y_prop_array[ 5 ], 2 ); CreateLabel( 0 , 0 ,pos_prop_values[ 5 ],GetValInfoPanel( 5 ),anchor,corner,font_name,font_size,font_color,x_second_column,y_prop_array[ 5 ], 2 ); CreateLabel( 0 , 0 ,pos_prop_names[ 6 ], "当前价位 :" ,anchor,corner,font_name,font_size,font_color,x_first_column,y_prop_array[ 6 ], 2 ); CreateLabel( 0 , 0 ,pos_prop_values[ 6 ],GetValInfoPanel( 6 ),anchor,corner,font_name,font_size,font_color,x_second_column,y_prop_array[ 6 ], 2 ); CreateLabel( 0 , 0 ,pos_prop_names[ 7 ], "利润 :" ,anchor,corner,font_name,font_size,font_color,x_first_column,y_prop_array[ 7 ], 2 ); CreateLabel( 0 , 0 ,pos_prop_values[ 7 ],GetValInfoPanel( 7 ),anchor,corner,font_name,font_size,font_color,x_second_column,y_prop_array[ 7 ], 2 ); CreateLabel( 0 , 0 ,pos_prop_names[ 8 ], "交易量 :" ,anchor,corner,font_name,font_size,font_color,x_first_column,y_prop_array[ 8 ], 2 ); CreateLabel( 0 , 0 ,pos_prop_values[ 8 ],GetValInfoPanel( 8 ),anchor,corner,font_name,font_size,font_color,x_second_column,y_prop_array[ 8 ], 2 ); CreateLabel( 0 , 0 ,pos_prop_names[ 9 ], "止损价位 :" ,anchor,corner,font_name,font_size,font_color,x_first_column,y_prop_array[ 9 ], 2 ); CreateLabel( 0 , 0 ,pos_prop_values[ 9 ],GetValInfoPanel( 9 ),anchor,corner,font_name,font_size,font_color,x_second_column,y_prop_array[ 9 ], 2 ); CreateLabel( 0 , 0 ,pos_prop_names[ 10 ], "获利价位 :" ,anchor,corner,font_name,font_size,font_color,x_first_column,y_prop_array[ 10 ], 2 ); CreateLabel( 0 , 0 ,pos_prop_values[ 10 ],GetValInfoPanel( 10 ),anchor,corner,font_name,font_size,font_color,x_second_column,y_prop_array[ 10 ], 2 ); CreateLabel( 0 , 0 ,pos_prop_names[ 11 ], "时间 :" ,anchor,corner,font_name,font_size,font_color,x_first_column,y_prop_array[ 11 ], 2 ); CreateLabel( 0 , 0 ,pos_prop_values[ 11 ],GetValInfoPanel( 11 ),anchor,corner,font_name,font_size,font_color,x_second_column,y_prop_array[ 11 ], 2 ); CreateLabel( 0 , 0 ,pos_prop_names[ 12 ], "编号 :" ,anchor,corner,font_name,font_size,font_color,x_first_column,y_prop_array[ 12 ], 2 ); CreateLabel( 0 , 0 ,pos_prop_values[ 12 ],GetValInfoPanel( 12 ),anchor,corner,font_name,font_size,font_color,x_second_column,y_prop_array[ 12 ], 2 ); CreateLabel( 0 , 0 ,pos_prop_names[ 13 ], "类型 :" ,anchor,corner,font_name,font_size,font_color,x_first_column,y_prop_array[ 13 ], 2 ); CreateLabel( 0 , 0 ,pos_prop_values[ 13 ],GetValInfoPanel( 13 ),anchor,corner,font_name,font_size,font_color,x_second_column,y_prop_array[ 13 ], 2 ); ChartRedraw (); }

让我们仔细看一下SetInfoPanel()函数，和图形对象属性相关的变量（坐标，颜色，字体，显示的文本，等等）在函数的开头部分声明，请注意填充信息面板中仓位属性列表的纵坐标到数组的过程，它是以对初学者来说很清楚的方式来实现的，但是它可以通过使用循环来减少一些代码行数，你可以写成下面这样：

for ( int i= 0 ; i<INFOPANEL_SIZE; i++) { if (i== 0 ) y_prop_array[i]=y_property; else y_prop_array[i]=y_property+line_height*i; }

然后，面板中需要显示的对象的所有属性必须使用之前以CreateLabel() 和 CreateEdit() 函数创建的参数指定，一次设定一个对象。整个列表也可以使用循环以几行代码实现，为了做到这点，我们需要为这些在图表中显示为文字的仓位属性名称对象再创建一个数组，这就做你的家庭作业吧。

GetPropertyValue() 函数的参数是对象编号，它的返回值传给CreateLabel() 函数作为第四个参数 (显示文本)，这关系到所有用于显示仓位属性数值的对象，这个函数返回的是一个调整过的字符串值，将最终显示在面板上。以下是带有详细注释的函数代码：

string GetPropertyValue( int number) { string empty= "-" ; if (pos_open) { switch (number) { case 0 : return (pos_symbol); break ; case 1 : return ( IntegerToString (( int )pos_magic)); break ; case 2 : return (pos_comment!= "" ? pos_comment : empty); break ; case 3 : return ( DoubleToString (pos_swap, 2 )); break ; case 4 : return ( DoubleToString (pos_commission, 2 )); break ; case 5 : return ( DoubleToString (pos_price, _Digits )); break ; case 6 : return ( DoubleToString (pos_cprice, _Digits )); break ; case 7 : return ( DoubleToString (pos_profit, 2 )); break ; case 8 : return ( DoubleToString (pos_volume, 2 )); break ; case 9 : return (pos_sl!= 0.0 ? DoubleToString (pos_sl, _Digits ) : empty); break ; case 10 : return (pos_tp!= 0.0 ? DoubleToString (pos_tp, _Digits ) : empty); break ; case 11 : return ( TimeToString (pos_time,TIME_DATE|TIME_MINUTES)); break ; case 12 : return ( IntegerToString (( int )pos_id)); break ; case 13 : return (PositionTypeToString(pos_type)); break ; default : return (empty); } } return (empty); }

以上代码表明，有持仓的时候，传入函数的每个数字都有值，而如果当前没有持仓，这个函数会针对所有需要处理仓位属性值的对象返回一个横线(-)。

在SetInfoPanel() 函数的最后，我们调用ChartRedraw() 函数设计为强制图表重绘，除非它被调用，否则您无法看到改变发生。

现在我们需要写一个函数来删除所有EA交易创建的图形对象，让我们称它为 DeleteInfoPanel()：

void DeleteInfoPanel() { DeleteObjectByName( "InfoPanelBackground" ); DeleteObjectByName( "InfoPanelHeader" ); for ( int i= 0 ; i<INFOPANEL_SIZE; i++) { DeleteObjectByName(pos_prop_names[i]); DeleteObjectByName(pos_prop_values[i]); } ChartRedraw (); }

现在我们只需要把我们创建的方法发布到EA交易的主函数中，它们最初是出现在MQL5向导创建的模板中的。这是最简单的部分：

int OnInit () { GetPositionProperties(); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { Print (GetDeinitReasonText(reason)); if (reason== REASON_REMOVE ) DeleteInfoPanel(); } void OnTick () { GetPositionProperties(); }

唯一您可能会顿一下的是GetDeinitReasonText() 函数，它返回去初始化原因的文本描述：

string GetDeinitReasonText( int reason_code) { string text= "" ; switch (reason_code) { case REASON_PROGRAM : text= "EA 交易通过调用 ExpertRemove()函数停止工作." ; break ; case REASON_REMOVE : text= "'" +EXPERT_NAME+ "' 程序已被从图表上移除." ; break ; case REASON_RECOMPILE : text= "'" +EXPERT_NAME+ "' 程序已经被重新编译." ; break ; case REASON_CHARTCHANGE : text= "图表的交易品种或周期已经改变." ; break ; case REASON_CHARTCLOSE : text= "图表被关闭." ; break ; case REASON_PARAMETERS : text= "输入参数被用户改变." ; break ; case REASON_ACCOUNT : text= "激活了一个不同的账户." ; break ; case REASON_TEMPLATE : text= "应用了一个不同的图表模板." ; break ; case REASON_INITFAILED : text= "有标志表明OnInit() 处理函数返回零值." ; break ; case REASON_CLOSE : text= "终端被关闭." ; break ; default : text= "原因不明." ; } return text; }

如果您在当前没有持仓的交易品种图表上使用这个EA交易，您将会在面板上看到横线而不是仓位属性值，当您平掉某仓位时，面板看起来也会一样。

图 2. 没有持仓的信息面板.

如果EA交易被添加到有持仓或者在添加EA交易后有新建仓位，所有横线会被对应的仓位属性值代替：

图 3. 信息面板显示持仓属性

还有一点小小的特殊情况，平仓以后，直到有新的订单后面板上的数值才会更新，有一种方法可以使数值立即更新，但是所需要的实现会在本系列的下一篇文章中讨论。

结论

本文中介绍的一些函数也会在MQL5 Cookbook 系列中后面的文章中使用，另外一些会根据手边的任务进行修改或提高，我建议按照顺序阅读这些文章，一篇接另一篇，因为每篇新文章和之前的文章有逻辑上的联系，当然这也依赖于您的能力和技术，所以也许从更新发布的文章开始会更加合理和有趣。

源文件在文章的附件中。