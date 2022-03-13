- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
42 721
Kârla kapanan işlemler:
35 280 (82.58%)
Zararla kapanan işlemler:
7 441 (17.42%)
En iyi işlem:
445.00 BRL
En kötü işlem:
-1 228.00 BRL
Brüt kâr:
513 296.00 BRL (2 102 748 636 pips)
Brüt zarar:
-464 904.00 BRL (2 298 999 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
63 (689.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
1 845.00 BRL (51)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
14.53%
Maks. mevduat yükü:
20.13%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
4.93
Alış işlemleri:
21 423 (50.15%)
Satış işlemleri:
21 298 (49.85%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
1.13 BRL
Ortalama kâr:
14.55 BRL
Ortalama zarar:
-62.48 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-2 517.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-3 049.00 BRL (4)
Aylık büyüme:
-0.36%
Yıllık tahmin:
-4.32%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 908.00 BRL
Maksimum:
9 820.00 BRL (18.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.05% (7 904.00 BRL)
Varlığa göre:
19.41% (3 692.00 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINZ22
|554
|WINQ22
|444
|WINZ21
|402
|WINM24
|397
|WING23
|335
|WINM22
|310
|WINV22
|305
|WINJ23
|245
|WINV23
|225
|WING21
|222
|WINZ20
|202
|WINJ24
|201
|WINJ21
|195
|WINZ23
|189
|WINQ23
|178
|WINM23
|175
|WING22
|158
|WINJ25
|149
|WINJ22
|140
|WINV21
|69
|WING24
|67
|WINV20
|65
|WINM25
|59
|WINQ25
|59
|WINQ21
|50
|WINZ24
|48
|WINV25
|48
|WINQ24
|41
|WING25
|37
|WINV24
|32
|WINM21
|31
|WDOJ21
|21
|WDOF21
|18
|WDOG21
|12
|WDOM22
|12
|WDOH21
|10
|WDOV21
|10
|WDOZ20
|9
|WDOK21
|8
|WDOQ21
|8
|WDOK22
|7
|WDON21
|6
|WDOX21
|6
|WDOX20
|5
|WDOU21
|5
|WDOM21
|4
|WDOG22
|4
|WDOH22
|4
|WDOJ22
|4
|WDOZ21
|2
|WDOF22
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINZ22
|-5.3K
|WINQ22
|-2.5K
|WINZ21
|-15K
|WINM24
|-468
|WING23
|-4.5K
|WINM22
|-3.9K
|WINV22
|-1.6K
|WINJ23
|-3.5K
|WINV23
|-3K
|WING21
|-11K
|WINZ20
|-11K
|WINJ24
|-687
|WINJ21
|-10K
|WINZ23
|-2.8K
|WINQ23
|-3.5K
|WINM23
|-2.5K
|WING22
|-1.5K
|WINJ25
|588
|WINJ22
|-2.2K
|WINV21
|-4K
|WING24
|-620
|WINV20
|-3.9K
|WINM25
|233
|WINQ25
|97
|WINQ21
|-563
|WINZ24
|-453
|WINV25
|-313
|WINQ24
|4
|WING25
|-18
|WINV24
|-130
|WINM21
|-680
|WDOJ21
|-267
|WDOF21
|207
|WDOG21
|333
|WDOM22
|-276
|WDOH21
|106
|WDOV21
|-635
|WDOZ20
|-584
|WDOK21
|134
|WDOQ21
|60
|WDOK22
|-181
|WDON21
|93
|WDOX21
|-51
|WDOX20
|53
|WDOU21
|108
|WDOM21
|9
|WDOG22
|7
|WDOH22
|112
|WDOJ22
|141
|WDOZ21
|104
|WDOF22
|71
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINZ22
|-53K
|WINQ22
|-24K
|WINZ21
|-82K
|WINM24
|-4.1K
|WING23
|-40K
|WINM22
|-22K
|WINV22
|-17K
|WINJ23
|-31K
|WINV23
|-26K
|WING21
|-70K
|WINZ20
|-64K
|WINJ24
|-5.4K
|WINJ21
|-71K
|WINZ23
|-28K
|WINQ23
|-26K
|WINM23
|-18K
|WING22
|-13K
|WINJ25
|4.3K
|WINJ22
|-19K
|WINV21
|-19K
|WING24
|-5.2K
|WINV20
|-18K
|WINM25
|2.5K
|WINQ25
|805
|WINQ21
|2.8K
|WINZ24
|-5.1K
|WINV25
|-654
|WINQ24
|45
|WING25
|-200
|WINV24
|-1.5K
|WINM21
|-7.7K
|WDOJ21
|-61K
|WDOF21
|47K
|WDOG21
|76K
|WDOM22
|-63K
|WDOH21
|24K
|WDOV21
|-144K
|WDOZ20
|-133K
|WDOK21
|31K
|WDOQ21
|14K
|WDOK22
|-41K
|WDON21
|21K
|WDOX21
|-12K
|WDOX20
|12K
|WDOU21
|25K
|WDOM21
|2K
|WDOG22
|1.5K
|WDOH22
|26K
|WDOJ22
|32K
|WDOZ21
|24K
|WDOF22
|16K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +445.00 BRL
En kötü işlem: -1 228 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 51
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +689.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -2 517.00 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Portfolio of EAs and Manual trading based on Alphas focused on Volatility and Mean Reversal Opportunities
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
236%
0
0
USD
USD
40K
BRL
BRL
261
99%
42 721
82%
15%
1.10
1.13
BRL
BRL
35%
1:1
Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı