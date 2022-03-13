시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / B3 Portfolio Tendencia e Volatilidade
Raphael Minato

B3 Portfolio Tendencia e Volatilidade

Raphael Minato
1 리뷰
안정성
275
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2020 248%
XPMT5-PRD
1:1
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
43 082
이익 거래:
35 566 (82.55%)
손실 거래:
7 516 (17.45%)
최고의 거래:
445.00 BRL
최악의 거래:
-1 228.00 BRL
총 수익:
517 789.00 BRL (2 121 966 126 pips)
총 손실:
-467 982.00 BRL (2 313 394 pips)
연속 최대 이익:
63 (689.00 BRL)
연속 최대 이익:
1 845.00 BRL (51)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
13.51%
최대 입금량:
20.13%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
12 분
회복 요인:
5.07
롱(주식매수):
21 614 (50.17%)
숏(주식차입매도):
21 468 (49.83%)
수익 요인:
1.11
기대수익:
1.16 BRL
평균 이익:
14.56 BRL
평균 손실:
-62.26 BRL
연속 최대 손실:
12 (-2 517.00 BRL)
연속 최대 손실:
-3 049.00 BRL (4)
월별 성장률:
2.61%
연간 예측:
31.64%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5 908.00 BRL
최대한의:
9 820.00 BRL (18.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.05% (7 904.00 BRL)
자본금별:
19.41% (3 692.00 BRL)

배포

심볼 Sell Buy
WINZ22 554
WINQ22 444
WINZ21 402
WINM24 397
WING23 335
WINM22 310
WINV22 305
WINJ23 245
WINV23 225
WING21 222
WINZ20 202
WINJ24 201
WINJ21 195
WINZ23 189
WINQ23 178
WINM23 175
WING22 158
WINJ25 149
WINJ22 140
WINZ25 77
WINV21 69
WING24 67
WINV25 66
WINV20 65
WINM25 59
WINQ25 59
WINQ21 50
WINZ24 48
WINQ24 41
WING25 37
WINV24 32
WINM21 31
WDOJ21 21
WING26 20
WDOF21 18
WDOG21 12
WDOM22 12
WDOH21 10
WDOV21 10
WDOZ20 9
WDOK21 8
WDOQ21 8
WDOK22 7
WDON21 6
WDOX21 6
WDOX20 5
WDOU21 5
WDOM21 4
WDOG22 4
WDOH22 4
WDOJ22 4
WDOZ21 2
WDOF22 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
WINZ22 -5.3K
WINQ22 -2.5K
WINZ21 -15K
WINM24 -468
WING23 -4.5K
WINM22 -3.9K
WINV22 -1.6K
WINJ23 -3.5K
WINV23 -3K
WING21 -11K
WINZ20 -11K
WINJ24 -687
WINJ21 -10K
WINZ23 -2.8K
WINQ23 -3.5K
WINM23 -2.5K
WING22 -1.5K
WINJ25 588
WINJ22 -2.2K
WINZ25 -234
WINV21 -4K
WING24 -620
WINV25 -497
WINV20 -3.9K
WINM25 233
WINQ25 97
WINQ21 -563
WINZ24 -453
WINQ24 4
WING25 -18
WINV24 -130
WINM21 -680
WDOJ21 -267
WING26 189
WDOF21 207
WDOG21 333
WDOM22 -276
WDOH21 106
WDOV21 -635
WDOZ20 -584
WDOK21 134
WDOQ21 60
WDOK22 -181
WDON21 93
WDOX21 -51
WDOX20 53
WDOU21 108
WDOM21 9
WDOG22 7
WDOH22 112
WDOJ22 141
WDOZ21 104
WDOF22 71
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
WINZ22 -53K
WINQ22 -24K
WINZ21 -82K
WINM24 -4.1K
WING23 -40K
WINM22 -22K
WINV22 -17K
WINJ23 -31K
WINV23 -26K
WING21 -70K
WINZ20 -64K
WINJ24 -5.4K
WINJ21 -71K
WINZ23 -28K
WINQ23 -26K
WINM23 -18K
WING22 -13K
WINJ25 4.3K
WINJ22 -19K
WINZ25 -3.9K
WINV21 -19K
WING24 -5.2K
WINV25 -3.1K
WINV20 -18K
WINM25 2.5K
WINQ25 805
WINQ21 2.8K
WINZ24 -5.1K
WINQ24 45
WING25 -200
WINV24 -1.5K
WINM21 -7.7K
WDOJ21 -61K
WING26 1K
WDOF21 47K
WDOG21 76K
WDOM22 -63K
WDOH21 24K
WDOV21 -144K
WDOZ20 -133K
WDOK21 31K
WDOQ21 14K
WDOK22 -41K
WDON21 21K
WDOX21 -12K
WDOX20 12K
WDOU21 25K
WDOM21 2K
WDOG22 1.5K
WDOH22 26K
WDOJ22 32K
WDOZ21 24K
WDOF22 16K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +445.00 BRL
최악의 거래: -1 228 BRL
연속 최대 이익: 51
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +689.00 BRL
연속 최대 손실: -2 517.00 BRL

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XPMT5-PRD"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ModalMais-DMA4 - Beta
1.27 × 146
OramaDTVM-Server
1.79 × 151
GenialInvestimentos-PRD
2.52 × 1615
XPMT5-PRD
3.25 × 10707
Rico-PRD
5.43 × 882
Portfolio of EAs and Manual trading based on Alphas focused on Volatility and Mean Reversal Opportunities
평균 평점:
Mouaad El Mhargui
186
Mouaad El Mhargui 2022.03.13 23:39 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

