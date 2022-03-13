- 자본
- 축소
트레이드:
43 082
이익 거래:
35 566 (82.55%)
손실 거래:
7 516 (17.45%)
최고의 거래:
445.00 BRL
최악의 거래:
-1 228.00 BRL
총 수익:
517 789.00 BRL (2 121 966 126 pips)
총 손실:
-467 982.00 BRL (2 313 394 pips)
연속 최대 이익:
63 (689.00 BRL)
연속 최대 이익:
1 845.00 BRL (51)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
13.51%
최대 입금량:
20.13%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
12 분
회복 요인:
5.07
롱(주식매수):
21 614 (50.17%)
숏(주식차입매도):
21 468 (49.83%)
수익 요인:
1.11
기대수익:
1.16 BRL
평균 이익:
14.56 BRL
평균 손실:
-62.26 BRL
연속 최대 손실:
12 (-2 517.00 BRL)
연속 최대 손실:
-3 049.00 BRL (4)
월별 성장률:
2.61%
연간 예측:
31.64%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5 908.00 BRL
최대한의:
9 820.00 BRL (18.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.05% (7 904.00 BRL)
자본금별:
19.41% (3 692.00 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WINZ22
|554
|WINQ22
|444
|WINZ21
|402
|WINM24
|397
|WING23
|335
|WINM22
|310
|WINV22
|305
|WINJ23
|245
|WINV23
|225
|WING21
|222
|WINZ20
|202
|WINJ24
|201
|WINJ21
|195
|WINZ23
|189
|WINQ23
|178
|WINM23
|175
|WING22
|158
|WINJ25
|149
|WINJ22
|140
|WINZ25
|77
|WINV21
|69
|WING24
|67
|WINV25
|66
|WINV20
|65
|WINM25
|59
|WINQ25
|59
|WINQ21
|50
|WINZ24
|48
|WINQ24
|41
|WING25
|37
|WINV24
|32
|WINM21
|31
|WDOJ21
|21
|WING26
|20
|WDOF21
|18
|WDOG21
|12
|WDOM22
|12
|WDOH21
|10
|WDOV21
|10
|WDOZ20
|9
|WDOK21
|8
|WDOQ21
|8
|WDOK22
|7
|WDON21
|6
|WDOX21
|6
|WDOX20
|5
|WDOU21
|5
|WDOM21
|4
|WDOG22
|4
|WDOH22
|4
|WDOJ22
|4
|WDOZ21
|2
|WDOF22
|2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WINZ22
|-5.3K
|WINQ22
|-2.5K
|WINZ21
|-15K
|WINM24
|-468
|WING23
|-4.5K
|WINM22
|-3.9K
|WINV22
|-1.6K
|WINJ23
|-3.5K
|WINV23
|-3K
|WING21
|-11K
|WINZ20
|-11K
|WINJ24
|-687
|WINJ21
|-10K
|WINZ23
|-2.8K
|WINQ23
|-3.5K
|WINM23
|-2.5K
|WING22
|-1.5K
|WINJ25
|588
|WINJ22
|-2.2K
|WINZ25
|-234
|WINV21
|-4K
|WING24
|-620
|WINV25
|-497
|WINV20
|-3.9K
|WINM25
|233
|WINQ25
|97
|WINQ21
|-563
|WINZ24
|-453
|WINQ24
|4
|WING25
|-18
|WINV24
|-130
|WINM21
|-680
|WDOJ21
|-267
|WING26
|189
|WDOF21
|207
|WDOG21
|333
|WDOM22
|-276
|WDOH21
|106
|WDOV21
|-635
|WDOZ20
|-584
|WDOK21
|134
|WDOQ21
|60
|WDOK22
|-181
|WDON21
|93
|WDOX21
|-51
|WDOX20
|53
|WDOU21
|108
|WDOM21
|9
|WDOG22
|7
|WDOH22
|112
|WDOJ22
|141
|WDOZ21
|104
|WDOF22
|71
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WINZ22
|-53K
|WINQ22
|-24K
|WINZ21
|-82K
|WINM24
|-4.1K
|WING23
|-40K
|WINM22
|-22K
|WINV22
|-17K
|WINJ23
|-31K
|WINV23
|-26K
|WING21
|-70K
|WINZ20
|-64K
|WINJ24
|-5.4K
|WINJ21
|-71K
|WINZ23
|-28K
|WINQ23
|-26K
|WINM23
|-18K
|WING22
|-13K
|WINJ25
|4.3K
|WINJ22
|-19K
|WINZ25
|-3.9K
|WINV21
|-19K
|WING24
|-5.2K
|WINV25
|-3.1K
|WINV20
|-18K
|WINM25
|2.5K
|WINQ25
|805
|WINQ21
|2.8K
|WINZ24
|-5.1K
|WINQ24
|45
|WING25
|-200
|WINV24
|-1.5K
|WINM21
|-7.7K
|WDOJ21
|-61K
|WING26
|1K
|WDOF21
|47K
|WDOG21
|76K
|WDOM22
|-63K
|WDOH21
|24K
|WDOV21
|-144K
|WDOZ20
|-133K
|WDOK21
|31K
|WDOQ21
|14K
|WDOK22
|-41K
|WDON21
|21K
|WDOX21
|-12K
|WDOX20
|12K
|WDOU21
|25K
|WDOM21
|2K
|WDOG22
|1.5K
|WDOH22
|26K
|WDOJ22
|32K
|WDOZ21
|24K
|WDOF22
|16K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +445.00 BRL
최악의 거래: -1 228 BRL
연속 최대 이익: 51
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +689.00 BRL
연속 최대 손실: -2 517.00 BRL
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XPMT5-PRD"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Portfolio of EAs and Manual trading based on Alphas focused on Volatility and Mean Reversal Opportunities
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
248%
0
0
USD
USD
42K
BRL
BRL
275
99%
43 082
82%
14%
1.10
1.16
BRL
BRL
35%
1:1
사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다