Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ModalMais-DMA4 - Beta 1.27 × 146 OramaDTVM-Server 1.79 × 151 GenialInvestimentos-PRD 2.52 × 1615 XPMT5-PRD 3.25 × 10707 Rico-PRD 5.43 × 882