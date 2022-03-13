- Croissance
Trades:
42 721
Bénéfice trades:
35 280 (82.58%)
Perte trades:
7 441 (17.42%)
Meilleure transaction:
445.00 BRL
Pire transaction:
-1 228.00 BRL
Bénéfice brut:
513 296.00 BRL (2 102 748 636 pips)
Perte brute:
-464 904.00 BRL (2 298 999 pips)
Gains consécutifs maximales:
63 (689.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
1 845.00 BRL (51)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
14.53%
Charge de dépôt maximale:
20.13%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
12 minutes
Facteur de récupération:
4.93
Longs trades:
21 423 (50.15%)
Courts trades:
21 298 (49.85%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
1.13 BRL
Bénéfice moyen:
14.55 BRL
Perte moyenne:
-62.48 BRL
Pertes consécutives maximales:
12 (-2 517.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-3 049.00 BRL (4)
Croissance mensuelle:
0.26%
Prévision annuelle:
3.20%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 908.00 BRL
Maximal:
9 820.00 BRL (18.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.05% (7 904.00 BRL)
Par fonds propres:
19.41% (3 692.00 BRL)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|WINZ22
|554
|WINQ22
|444
|WINZ21
|402
|WINM24
|397
|WING23
|335
|WINM22
|310
|WINV22
|305
|WINJ23
|245
|WINV23
|225
|WING21
|222
|WINZ20
|202
|WINJ24
|201
|WINJ21
|195
|WINZ23
|189
|WINQ23
|178
|WINM23
|175
|WING22
|158
|WINJ25
|149
|WINJ22
|140
|WINV21
|69
|WING24
|67
|WINV20
|65
|WINM25
|59
|WINQ25
|59
|WINQ21
|50
|WINZ24
|48
|WINV25
|48
|WINQ24
|41
|WING25
|37
|WINV24
|32
|WINM21
|31
|WDOJ21
|21
|WDOF21
|18
|WDOG21
|12
|WDOM22
|12
|WDOH21
|10
|WDOV21
|10
|WDOZ20
|9
|WDOK21
|8
|WDOQ21
|8
|WDOK22
|7
|WDON21
|6
|WDOX21
|6
|WDOX20
|5
|WDOU21
|5
|WDOM21
|4
|WDOG22
|4
|WDOH22
|4
|WDOJ22
|4
|WDOZ21
|2
|WDOF22
|2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|WINZ22
|-5.3K
|WINQ22
|-2.5K
|WINZ21
|-15K
|WINM24
|-468
|WING23
|-4.5K
|WINM22
|-3.9K
|WINV22
|-1.6K
|WINJ23
|-3.5K
|WINV23
|-3K
|WING21
|-11K
|WINZ20
|-11K
|WINJ24
|-687
|WINJ21
|-10K
|WINZ23
|-2.8K
|WINQ23
|-3.5K
|WINM23
|-2.5K
|WING22
|-1.5K
|WINJ25
|588
|WINJ22
|-2.2K
|WINV21
|-4K
|WING24
|-620
|WINV20
|-3.9K
|WINM25
|233
|WINQ25
|97
|WINQ21
|-563
|WINZ24
|-453
|WINV25
|-313
|WINQ24
|4
|WING25
|-18
|WINV24
|-130
|WINM21
|-680
|WDOJ21
|-267
|WDOF21
|207
|WDOG21
|333
|WDOM22
|-276
|WDOH21
|106
|WDOV21
|-635
|WDOZ20
|-584
|WDOK21
|134
|WDOQ21
|60
|WDOK22
|-181
|WDON21
|93
|WDOX21
|-51
|WDOX20
|53
|WDOU21
|108
|WDOM21
|9
|WDOG22
|7
|WDOH22
|112
|WDOJ22
|141
|WDOZ21
|104
|WDOF22
|71
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|WINZ22
|-53K
|WINQ22
|-24K
|WINZ21
|-82K
|WINM24
|-4.1K
|WING23
|-40K
|WINM22
|-22K
|WINV22
|-17K
|WINJ23
|-31K
|WINV23
|-26K
|WING21
|-70K
|WINZ20
|-64K
|WINJ24
|-5.4K
|WINJ21
|-71K
|WINZ23
|-28K
|WINQ23
|-26K
|WINM23
|-18K
|WING22
|-13K
|WINJ25
|4.3K
|WINJ22
|-19K
|WINV21
|-19K
|WING24
|-5.2K
|WINV20
|-18K
|WINM25
|2.5K
|WINQ25
|805
|WINQ21
|2.8K
|WINZ24
|-5.1K
|WINV25
|-654
|WINQ24
|45
|WING25
|-200
|WINV24
|-1.5K
|WINM21
|-7.7K
|WDOJ21
|-61K
|WDOF21
|47K
|WDOG21
|76K
|WDOM22
|-63K
|WDOH21
|24K
|WDOV21
|-144K
|WDOZ20
|-133K
|WDOK21
|31K
|WDOQ21
|14K
|WDOK22
|-41K
|WDON21
|21K
|WDOX21
|-12K
|WDOX20
|12K
|WDOU21
|25K
|WDOM21
|2K
|WDOG22
|1.5K
|WDOH22
|26K
|WDOJ22
|32K
|WDOZ21
|24K
|WDOF22
|16K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +445.00 BRL
Pire transaction: -1 228 BRL
Gains consécutifs maximales: 51
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +689.00 BRL
Perte consécutive maximale: -2 517.00 BRL
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
ModalMais-DMA4 - Beta
|1.27 × 146
OramaDTVM-Server
|1.79 × 151
GenialInvestimentos-PRD
|2.52 × 1615
XPMT5-PRD
|3.25 × 10707
Rico-PRD
|5.43 × 882
Portfolio of EAs and Manual trading based on Alphas focused on Volatility and Mean Reversal Opportunities
