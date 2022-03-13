信号部分
Raphael Minato

B3 Portfolio Tendencia e Volatilidade

Raphael Minato
1条评论
可靠性
273
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2020 240%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
43 016
盈利交易:
35 510 (82.55%)
亏损交易:
7 506 (17.45%)
最好交易:
445.00 BRL
最差交易:
-1 228.00 BRL
毛利:
516 606.00 BRL (2 118 036 231 pips)
毛利亏损:
-467 769.00 BRL (2 312 904 pips)
最大连续赢利:
63 (689.00 BRL)
最大连续盈利:
1 845.00 BRL (51)
夏普比率:
0.02
交易活动:
14.53%
最大入金加载:
20.13%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
4.97
长期交易:
21 583 (50.17%)
短期交易:
21 433 (49.83%)
利润因子:
1.10
预期回报:
1.14 BRL
平均利润:
14.55 BRL
平均损失:
-62.32 BRL
最大连续失误:
12 (-2 517.00 BRL)
最大连续亏损:
-3 049.00 BRL (4)
每月增长:
-0.39%
年度预测:
-4.81%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
5 908.00 BRL
最大值:
9 820.00 BRL (18.75%)
相对跌幅:
结余:
35.05% (7 904.00 BRL)
净值:
19.41% (3 692.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINZ22 554
WINQ22 444
WINZ21 402
WINM24 397
WING23 335
WINM22 310
WINV22 305
WINJ23 245
WINV23 225
WING21 222
WINZ20 202
WINJ24 201
WINJ21 195
WINZ23 189
WINQ23 178
WINM23 175
WING22 158
WINJ25 149
WINJ22 140
WINZ25 77
WINV21 69
WING24 67
WINV25 66
WINV20 65
WINM25 59
WINQ25 59
WINQ21 50
WINZ24 48
WINQ24 41
WING25 37
WINV24 32
WINM21 31
WDOJ21 21
WDOF21 18
WDOG21 12
WDOM22 12
WDOH21 10
WDOV21 10
WDOZ20 9
WDOK21 8
WDOQ21 8
WDOK22 7
WDON21 6
WDOX21 6
WDOX20 5
WDOU21 5
WDOM21 4
WDOG22 4
WDOH22 4
WDOJ22 4
WDOZ21 2
WDOF22 2
WING26 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINZ22 -5.3K
WINQ22 -2.5K
WINZ21 -15K
WINM24 -468
WING23 -4.5K
WINM22 -3.9K
WINV22 -1.6K
WINJ23 -3.5K
WINV23 -3K
WING21 -11K
WINZ20 -11K
WINJ24 -687
WINJ21 -10K
WINZ23 -2.8K
WINQ23 -3.5K
WINM23 -2.5K
WING22 -1.5K
WINJ25 588
WINJ22 -2.2K
WINZ25 -234
WINV21 -4K
WING24 -620
WINV25 -497
WINV20 -3.9K
WINM25 233
WINQ25 97
WINQ21 -563
WINZ24 -453
WINQ24 4
WING25 -18
WINV24 -130
WINM21 -680
WDOJ21 -267
WDOF21 207
WDOG21 333
WDOM22 -276
WDOH21 106
WDOV21 -635
WDOZ20 -584
WDOK21 134
WDOQ21 60
WDOK22 -181
WDON21 93
WDOX21 -51
WDOX20 53
WDOU21 108
WDOM21 9
WDOG22 7
WDOH22 112
WDOJ22 141
WDOZ21 104
WDOF22 71
WING26 12
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINZ22 -53K
WINQ22 -24K
WINZ21 -82K
WINM24 -4.1K
WING23 -40K
WINM22 -22K
WINV22 -17K
WINJ23 -31K
WINV23 -26K
WING21 -70K
WINZ20 -64K
WINJ24 -5.4K
WINJ21 -71K
WINZ23 -28K
WINQ23 -26K
WINM23 -18K
WING22 -13K
WINJ25 4.3K
WINJ22 -19K
WINZ25 -3.9K
WINV21 -19K
WING24 -5.2K
WINV25 -3.1K
WINV20 -18K
WINM25 2.5K
WINQ25 805
WINQ21 2.8K
WINZ24 -5.1K
WINQ24 45
WING25 -200
WINV24 -1.5K
WINM21 -7.7K
WDOJ21 -61K
WDOF21 47K
WDOG21 76K
WDOM22 -63K
WDOH21 24K
WDOV21 -144K
WDOZ20 -133K
WDOK21 31K
WDOQ21 14K
WDOK22 -41K
WDON21 21K
WDOX21 -12K
WDOX20 12K
WDOU21 25K
WDOM21 2K
WDOG22 1.5K
WDOH22 26K
WDOJ22 32K
WDOZ21 24K
WDOF22 16K
WING26 90
最好交易: +445.00 BRL
最差交易: -1 228 BRL
最大连续赢利: 51
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +689.00 BRL
最大连续亏损: -2 517.00 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ModalMais-DMA4 - Beta
1.27 × 146
OramaDTVM-Server
1.79 × 151
GenialInvestimentos-PRD
2.52 × 1615
XPMT5-PRD
3.25 × 10707
Rico-PRD
5.43 × 882
Portfolio of EAs and Manual trading based on Alphas focused on Volatility and Mean Reversal Opportunities
平均等级:
Mouaad El Mhargui
186
Mouaad El Mhargui 2022.03.13 23:39 
 

用户没有留下任何评级信息

